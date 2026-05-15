Prodea και Quadrivium σχεδιάζουν interconnection data center 7 MW στην Κρήτη

Σχεδιασμό για τη δημιουργία interconnection data center στα Χανιά Κρήτης προωθούν από κοινού η Prodea ΑΕΕΑΠ και η Quadrivium Digital Hellas, σε μια επένδυση που, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά αρχικά υποδομή δυναμικότητας 7 MW με δυνατότητα επέκτασης σε επόμενη φάση.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της επένδυσης εκτιμάται κοντά στα 70 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.

Η Prodea προτίθεται να αποκτήσει ποσοστό 30% στην Quadrivium Digital Hellas και παράλληλα να της παράσχει ομολογιακό δάνειο έως 15 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 12%, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του project.

Η επιλογή της Κρήτης δεν είναι τυχαία, καθώς στο νησί καταλήγουν ήδη αρκετά διεθνή καλώδια οπτικών ινών, ενώ αναμένονται και νέες αφίξεις τα επόμενα χρόνια. Το project συνδέεται άμεσα με τις υποδομές διασύνδεσης δεδομένων και τις διεθνείς τηλεπικοινωνιακές ροές της περιοχής.

Το γεγονός ότι το έργο περιγράφεται ως interconnection data center δείχνει ότι προορίζεται για υποδομή διασύνδεσης τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών υποδομών και όχι για συμβατικό εταιρικό data center.

Μέρος της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί όχι μόνο στην ανάπτυξη και λειτουργία του data center αλλά και σε υποδομές προσαιγιάλωσης υποβρυχίων καλωδίων, στοιχείο που ενισχύει τον τηλεπικοινωνιακό χαρακτήρα της επένδυσης.

Η χρηματοδότηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμού κεφαλαίων της Prodea, τραπεζικού δανεισμού και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Quadrivium Digital έχει έδρα την Αγγλία και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στην περιοχή EMEA. Η ελληνική θυγατρική της διαθέτει, βάσει καταστατικού, δυνατότητα δραστηριοποίησης στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση data centers, υποδομών IT και cloud υπηρεσιών, καθώς και τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ψηφιακών υποδομών.

Στην ειδική έκθεση της PwC που συνόδευσε τη συμφωνία αναφέρεται ότι τα χαρακτηριστικά του ομολογιακού δανείου προσομοιάζουν περισσότερο σε ίδια κεφάλαια (equity), τόσο ως προς τον τρόπο αποπληρωμής όσο και ως προς τη σειρά κατάταξης έναντι άλλων χρηματοδοτήσεων.

Να σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια είχε ανακοινωθεί στρατηγική συνεργασία της Quadrivium Digital με την Grid Telecom, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, για την εγκατάσταση Σταθμού Προσαιγιάλωσης Καλωδίων (CLS) στα Χανιά Κρήτης. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει.