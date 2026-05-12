Οι δαπάνες για cloud υποδομές ξεπέρασαν τα 128 δισ. δολάρια στο τρίμηνο

Σε ετήσιο ρυθμό εσόδων άνω του μισού τρισ. δολαρίων έφτασε η παγκόσμια αγορά υπηρεσιών cloud υποδομών στο πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς οι επιχειρηματικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά περισσότερα από 35 δισ. δολάρια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα νέα στοιχεία της Synergy Research Group ανεβάζουν τα τριμηνιαία έσοδα στα 128,6 δισ. δολάρια, με την αγορά να κινείται πλέον σε ετήσιο ρυθμό άνω των 500 δισ. δολαρίων.

Η ανάπτυξη έφτασε το 35% σε ετήσια βάση, ποσοστό που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση από το τελευταίο τρίμηνο του 2021, όταν η αγορά είχε περίπου το 40% του σημερινού της μεγέθους. Η Synergy αποδίδει μεγάλο μέρος της αλλαγής στη δυναμική που δημιουργεί η GenAI, η οποία συνεχίζει να επηρεάζει τη ζήτηση για cloud υποδομές, τα έσοδα των παρόχων και τη σύνθεση του ανταγωνισμού.

Η GenAI αλλάζει τη δυναμική του cloud

Με βάση τα στοιχεία της Synergy, τα έσοδα των υπηρεσιών cloud υποδομών, στα οποία περιλαμβάνονται IaaS, PaaS και hosted private cloud υπηρεσίες, έφτασαν τα 128,6 δισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο. Σε δωδεκάμηνη βάση, τα έσοδα ανήλθαν στα 455 δισ. δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς προέρχεται από τις δημόσιες υπηρεσίες IaaS και PaaS, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 38% στο τρίμηνο.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τη θέση των μεγαλύτερων παρόχων, ιδίως στο δημόσιο cloud, όπου οι τρεις πρώτοι ελέγχουν το 67% της αγοράς. Στο συνολικό cloud, η Amazon διατήρησε ισχυρό προβάδισμα, με μερίδιο 28% σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Microsoft ακολούθησε με 21% και η Google με 14%, ενώ η ανάλυση σημειώνει ότι οι δύο τελευταίες συνέχισαν να καταγράφουν αισθητά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Amazon.

Οι μεγάλοι πάροχοι και οι neoclouds

Πέρα από τους τρεις μεγαλύτερους παρόχους, η Synergy καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε εταιρείες δεύτερης βαθμίδας και σε νεότερα σχήματα που συνδέονται στενά με τη ζήτηση για AI υπολογιστική ισχύ. Στην ομάδα αυτή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι CoreWeave, OpenAI, Oracle, Crusoe, Nebius, Anthropic και ByteDance. Η έκθεση σημειώνει ότι πέντε neocloud εταιρείες βρίσκονται πλέον ανάμεσα στους τριάντα μεγαλύτερους παρόχους cloud, με βάση τα έσοδα από υπηρεσίες cloud υποδομών.

Ο John Dinsdale, Chief Analyst της Synergy Research Group, ανέφερε ότι η αγορά του πρώτου τριμήνου είναι πλέον δεκαπέντε φορές μεγαλύτερη από ό,τι πριν από μία δεκαετία και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 35%. Κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι η αγορά φτάνει σε ετήσιο ρυθμό μισού τρισ. δολαρίων αποτυπώνει τον αντίκτυπο του cloud computing και της AI στο τοπίο της πληροφορικής. Οι προβλέψεις της Synergy δείχνουν συνέχιση της ισχυρής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, με την AI να αυξάνει τη χρήση, να δημιουργεί νέες περιπτώσεις χρήσης και να ενισχύει τα έσοδα των παρόχων.

Η γεωγραφική εικόνα της ανάπτυξης

Η ανάπτυξη της αγοράς εμφανίζεται σε όλες τις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Σε τοπικά νομίσματα, οι χώρες με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης περιλάμβαναν την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιρλανδία, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, όλες με επιδόσεις αρκετά πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι ΗΠΑ παρέμειναν με μεγάλη διαφορά η μεγαλύτερη αγορά cloud, με κλίμακα που υπερβαίνει συνολικά την περιοχή APAC, ενώ η αμερικανική αγορά αυξήθηκε κατά 37% στο τρίμηνο.

Στην Ευρώπη, οι μεγαλύτερες αγορές cloud παραμένουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Ωστόσο, μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψαν η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Πολωνία. Η εικόνα που παρουσιάζει η Synergy δείχνει μια αγορά στην οποία η ζήτηση για cloud υποδομές εξακολουθεί να αυξάνεται, ενώ οι ανάγκες γύρω από την AI ενισχύουν τόσο τους καθιερωμένους παρόχους όσο και τις νεότερες εταιρείες που εστιάζουν σε AI υποδομές.