Οι εταιρείες AI στρέφονται σε θρησκευτικούς ηγέτες για ζητήματα ηθικής

Σε διάλογο με θρησκευτικούς ηγέτες στρέφονται οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ταχεία ενσωμάτωση της AI στην κοινωνία και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαμορφωθεί η ηθική χρήση της. Εκπρόσωποι εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Anthropic και η OpenAI, συμμετείχαν στη Νέα Υόρκη στην πρώτη συνάντηση της πρωτοβουλίας Faith-AI Covenant για την ηθική AI, με αντικείμενο τη σχέση τεχνολογίας, ηθικής και θρησκευτικών παραδόσεων.

Η συνάντηση οργανώθηκε από την Interfaith Alliance for Safer Communities, με έδρα τη Γενεύη, η οποία ασχολείται με ζητήματα όπως ο εξτρεμισμός, η ριζοσπαστικοποίηση και η εμπορία ανθρώπων. Η στρογγυλή τράπεζα παρουσιάζεται ως η πρώτη από σειρά ανάλογων συναντήσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε πόλεις όπως το Πεκίνο, το Ναϊρόμπι και το Άμπου Ντάμπι, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθούν κοινές αρχές για την ανάπτυξη της AI μέσα από τη συμμετοχή διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων.

Η πρωτοβουλία και οι συμμετέχοντες

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Hindu Temple Society of North America, η Baha’i International Community, η The Sikh Coalition, η Greek Orthodox Archdiocese of America και η The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, γνωστή ευρύτερα ως Μορμονική Εκκλησία. Η σύνθεση της πρωτοβουλίας αποτυπώνει την προσπάθεια να τεθεί η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη σε διαθρησκειακό πλαίσιο, χωρίς να περιορίζεται σε μία παράδοση ή σε μία γεωγραφική περιοχή.

Η Baroness Joanna Shields, βασική συνεργάτιδα της πρωτοβουλίας και πρώην στέλεχος τεχνολογίας με θητεία στη Google και στο Facebook πριν στραφεί στην πολιτική, υποστήριξε ότι οι επικεφαλής της τεχνολογίας πρέπει να αναγνωρίσουν την ισχύ και την ευθύνη τους στη λήψη αποφάσεων. Κατά την ίδια, η ρύθμιση δεν μπορεί να συμβαδίσει με την ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης, ενώ οι θρησκευτικοί ηγέτες, με δισεκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως, διαθέτουν εμπειρία στη διαχείριση ζητημάτων ηθικής καθοδήγησης.

Οι διαφορές ανάμεσα στις θρησκείες

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως ανέφερε η Shields, είναι να προκύψει ένα σύνολο κανόνων ή αρχών, ενημερωμένο από διαφορετικές ομάδες και θρησκείες, από χριστιανούς έως σιχ και βουδιστές, το οποίο θα μπορούν να υιοθετήσουν οι εταιρείες. Η διατύπωση κοινών αρχών, ωστόσο, συνοδεύεται από δυσκολίες, καθώς οι θρησκευτικές κοινότητες μπορεί να μοιράζονται ορισμένες αξίες, αλλά δεν ιεραρχούν πάντα με τον ίδιο τρόπο τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους.

Η Rabbi Diana Gerson, συμμετέχουσα στη συνάντηση και αναπληρώτρια εκτελεστική αντιπρόεδρος του New York Board of Rabbis, σημείωσε ότι οι θρησκευτικές κοινότητες βλέπουν διαφορετικά τις προτεραιότητες. Πριν από την έναρξη τέτοιων επαφών από εταιρείες τεχνολογίας, ορισμένες παραδόσεις είχαν ήδη εκδώσει δικές τους κατευθύνσεις για τη χρήση της AI. Η Church of Jesus Christ of Latter-day Saints έχει δώσει υπό όρους έγκριση στην τεχνολογία στο εγχειρίδιό της, αναφέροντας ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη θεία έμπνευση ή την ατομική εργασία που απαιτείται για την αποδοχή της, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας.

Η στάση των εταιρειών τεχνολογίας

Η σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και τη θρησκεία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες AI αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουν και διαθέτουν τα συστήματά τους. Η Anthropic εμφανίζεται ως μία από τις πιο ενεργές εταιρείες σε αυτό το πεδίο. Στο δημόσιο Claude Constitution για το chatbot της, η εταιρεία αναφέρει ότι θέλει το Claude να ενεργεί όπως θα ενεργούσε ένα βαθιά και επιδέξια ηθικό πρόσωπο στη θέση του. Το συγκεκριμένο πλαίσιο διαμορφώθηκε με τη συμβολή θρησκευτικών και ηθικών ηγετών.

Η κίνηση της Anthropic ακολούθησε δημόσια διαφωνία με το Πεντάγωνο για τη στρατιωτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά την αναφορά της εταιρείας ότι θα περιορίσει τη χρήση της τεχνολογίας της για την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων ή για μαζική επιτήρηση Αμερικανών πολιτών. Ο Brian Boyd, σύνδεσμος πίστης στις ΗΠΑ για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Future of Life Institute, υποστήριξε ότι υπάρχει και διάσταση δημοσίων σχέσεων, αλλά και καθυστερημένη αναγνώριση ηθικής υποχρέωσης από την πλευρά των εταιρειών.

Οι επιφυλάξεις για τον νέο διάλογο

Η στροφή προς τις θρησκευτικές κοινότητες δεν γίνεται δεκτή χωρίς επιφυλάξεις από όσους ασχολούνται με τη ρύθμιση και την ασφάλεια της AI. Η Rumman Chowdhury, διευθύνουσα σύμβουλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Humane Intelligence και U.S. science envoy for AI επί κυβέρνησης Biden, δήλωσε ότι στην καλύτερη περίπτωση η προσπάθεια λειτουργεί ως απόσπαση προσοχής και στη χειρότερη απομακρύνει τη συζήτηση από ζητήματα που θεωρεί πιο ουσιώδη.

Κατά την Chowdhury, η Silicon Valley είχε για χρόνια μια απλουστευτική αντίληψη ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποιες καθολικές αρχές ηθικής για την παραγωγική AI. Η ίδια εκτίμησε ότι οι εταιρείες αντιλήφθηκαν γρήγορα πως αυτό δεν είναι ρεαλιστικό και πλέον στρέφονται ενδεχομένως στη θρησκεία ως τρόπο διαχείρισης της ασάφειας σε ηθικά γκρίζες καταστάσεις. Ο Dylan Baker, επικεφαλής ερευνητής μηχανικός στο Distributed AI Research Institute, διατύπωσε διαφορετική ένσταση, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένο πως αυτά τα συστήματα πρέπει να αναπτυχθούν, αλλά να εξετάζει πρώτα αν είναι επιθυμητό να δημιουργηθούν με τον τρόπο που σχεδιάζονται.