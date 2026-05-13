Δήλωση του Δημήτρη Βαρουτά για την παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας (17 Μαΐου), ο νέος Πρόεδρος της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), Καθηγητής Δημήτριος Βαρουτάς, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ψηφιακών υπηρεσιών στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία. Σε ένα περιβάλλον διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης, η αξιόπιστη, ασφαλής και ποιοτική συνδεσιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την καινοτομία, την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην ψηφιακή εποχή.
Η ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, η επέκταση των υποδομών οπτικών ινών, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 5G, καθώς και η διασφάλιση ενός ανοικτού, ασφαλούς και διαφανούς ψηφιακού περιβάλλοντος, συνιστούν κρίσιμες προτεραιότητες για τη χώρα.
Με αίσθημα ευθύνης και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της, η ΕΕΤΤ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας, στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού ψηφιακού μέλλοντος για όλους».