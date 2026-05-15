BEYOND 2026: η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας & καινοτομίας επιστρέφει στις 17–19 Ιουνίου

Η BEYOND επιστρέφει δυναμικά! Στις 17, 18 και 19 Ιουνίου 2026, το Metropolitan Expo στην Αθήνα μετατρέπεται για μία ακόμη χρονιά στο μεγαλύτερο κέντρο συνάντησης τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικής ευκαιρίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η BEYOND 2026 είναι το σημείο όπου η καινοτομία αποκτά πρακτική αξία και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες γίνονται πράξη. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους – από τη βιομηχανία και τον κατασκευαστικό τομέα, την εκπαίδευση και την υγεία, έως τη βιοτεχνία και τον τουρισμό – καθιστώντας τη BEYOND τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς.

Οι επισκέπτες και οι εκθέτες θα έχουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο εκθεσιακό χώρο κι ένα εκτενές πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων: συνέδρια, roundtables, live demos και workshops με κορυφαίους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας B2B matchmaking, οι συμμετέχοντες μπορούν να προγραμματίσουν στοχευμένες επαγγελματικές συναντήσεις πριν καν ανοίξουν οι πύλες της έκθεσης, μεγιστοποιώντας την επιχειρηματική αξία της παρουσίας τους.

Στη BEYOND 2026 θα λειτουργήσει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Beyond Tomorrow Start Up Village, ένας ενεργός κόμβος δικτύωσης για νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Η BEYOND 2026 διοργανώνεται από τη BeBest, τη Helexpo και τους Industry-Disruptors Game-Changers, με τη συνδιοργάνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Τα εισιτήρια για τη BEYOND 2026 είναι ήδη διαθέσιμα. Εξασφαλίστε τη θέση σας έγκαιρα και αποκτήστε πρόσβαση στο πιο δυναμικό επιχειρηματικό και τεχνολογικό γεγονός της χρονιάς.