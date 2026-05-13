Γιώργος Στάσσης: τι είπε σχετικά με το ενδιαφέρον της ΔΕΗ για το φάσμα κινητής

Η ΔΕΗ δεν σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά λιανικής της κινητής τηλεφωνίας, δήλωσε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, , απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Το θέμα απασχόλησε τις προηγούμενες ημέρες την τηλεπικοινωνιακή αγορά καθώς έγινε γνωστή η συμμετοχή της θυγατρικής της ΔΕΗ, Fibergrid, στη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την εκ νέου διανομή του φάσματος στα 900 και 1.800 MHz.

Όπως είπε ο επικεφαλής της επιχείρησης, η Fibergrid διερευνά τη δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης συμπληρωματικά στο δίκτυο οπτικής ίνας μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις (FTTH), χωρίς πάντως να απαντήσει για το αν η ΔΕΗ θα συμμετέχει τελικά στο διαγωνισμό για το φάσμα.

Ο ίδιος ανακοίνωσε πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για την είσοδο της ΔΕΗ και στην υπηρεσία της σταθερής τηλεφωνίας.

Βάσει επίσης στοιχείων που ανακοινώθηκαν το FTTH δίκτυο της Fibergrid καλύπτει πλέον 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καταγράφοντας αύξηση 86% σε ετήσια βάση (έναντι 948 χιλ. στο τέλος του α’ τριμήνου 2025), ενώ περισσότερα από 1 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση. Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με στόχο να καλύψει 2,7 εκατ. έως το τέλος του 2026.