Οι τηλεπικοινωνίες ποντάρουν σε AI και 5G, αλλά οι επενδύσεις υστερούν

Σε απόσταση από τις ίδιες τις φιλοδοξίες τους βρίσκονται πολλοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών, καθώς νέα έρευνα της Ericsson καταγράφει υψηλή εμπιστοσύνη για την άντληση νέων εσόδων από AI, 5G και cloud, αλλά περιορισμένη υλοποίηση των τεχνολογιών που θεωρούνται απαραίτητες για αυτή τη μετάβαση. Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε 455 ανώτερα στελέχη τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, δείχνει ότι το 90% δηλώνει εμπιστοσύνη στην ικανότητα του οργανισμού του να αξιοποιήσει νέες εμπορικές ευκαιρίες.

Η ίδια εικόνα, όμως, συνοδεύεται από ένα σαφές κενό εκτέλεσης. Περίπου το 70% δεν έχει αρχίσει την υλοποίηση των τεχνολογιών που οι ίδιοι οι πάροχοι αναγνωρίζουν ως κρίσιμες για τη μελλοντική ανάπτυξη. Η έκθεση της Ericsson, με τίτλο «Breaking the cycle of missed opportunities», συνδέει αυτή την απόσταση με την ανάγκη ταχύτερης κλιμάκωσης υπηρεσιών, ευκολότερων δοκιμών και πιο ευέλικτων μοντέλων ανάπτυξης, σε μια περίοδο όπου οι εφαρμογές AI αυξάνουν τις απαιτήσεις από τα δίκτυα.

Το κενό ανάμεσα σε αισιοδοξία και ετοιμότητα

Η έρευνα αποτυπώνει έναν κλάδο που εμφανίζεται βέβαιος για τις νέες πηγές ανάπτυξης, αλλά όχι εξίσου έτοιμος να τις υποστηρίξει επιχειρησιακά. Το 84% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η μελλοντική ανάπτυξη εξαρτάται από την ικανότητα γρήγορης κλιμάκωσης υπηρεσιών, ενώ το 85% θεωρεί ότι η ευκολότερη και ταχύτερη δοκιμή νέων υπηρεσιών συνδεσιμότητας θα αποτελούσε σημαντικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή του. Η Ericsson επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη αυτή δεν συνοδεύεται πάντα από ανάλογη πρόοδο στις βασικές τεχνολογικές δυνατότητες.

Οι καθυστερήσεις είναι εμφανείς σε πεδία που οι ίδιοι οι πάροχοι ιεραρχούν ως προτεραιότητες. Το 66% δεν έχει αρχίσει την υλοποίηση AI-driven network operations, το 61% δεν έχει αρχίσει την εφαρμογή προηγμένων δυνατοτήτων 5G, όπως 5G standalone και network slicing, ενώ το 68% δεν έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση SaaS-based IT πλατφορμών. Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει ότι το 71% θεωρεί την ανάπτυξη του 5G standalone «μεγάλη πρόκληση», ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι έχει μόλις αρχίσει ή δεν έχει ουσιαστικά προχωρήσει στην ανάπτυξη αντίστοιχων δυνατοτήτων.

Οι βασικές ευκαιρίες ανάπτυξης των παρόχων

Στο πεδίο των νέων εσόδων, η βαρύτητα πέφτει κυρίως στο private 5G και στη συνδεσιμότητα επιχειρήσεων, που κατατάσσονται ως η κορυφαία περιοχή ανάπτυξης με 49%. Ακολουθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις με προσαρμοσμένη απόδοση, στο 44%, και η ευρείας περιοχής IoT συνδεσιμότητα, στο 40%. Οι ευκαιρίες αυτές συνδέονται με τομείς όπως η μεταποίηση, οι υπηρεσίες καταναλωτών, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι έξυπνες πόλεις, οι μεταφορές, η ενέργεια και η υγεία.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά αγορά. Στις ΗΠΑ, η έμφαση δίνεται περισσότερο στη μεταποίηση και στα use cases Industry 4.0, ενώ στη Σιγκαπούρη προτεραιότητα εμφανίζουν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ο δημόσιος τομέας. Σε ευρωπαϊκές αγορές όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, οι υπηρεσίες προς καταναλωτές εμφανίζονται υψηλότερα στις προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη. Η έκθεση σημειώνει ότι αυτή η διαφοροποίηση αυξάνει την ανάγκη για δίκτυα με μεγαλύτερη ευελιξία και πιο συνεπή διαθεσιμότητα δυνατοτήτων.

Τα μαθήματα από προηγούμενες χαμένες ευκαιρίες

Το report τοποθετεί τη σημερινή συγκυρία στο πλαίσιο προηγούμενων ευκαιριών που οι τηλεπικοινωνίες δεν κατάφεραν να μετατρέψουν σε διατηρήσιμη εμπορική αξία. Οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ως σημαντικές χαμένες ευκαιρίες τις πλατφόρμες IoT, τη νομισματοποίηση υπηρεσιών OTT και την ψηφιακή ταυτότητα. Ως βασικοί λόγοι αναφέρονται τα legacy IT και οι επιχειρησιακές λειτουργίες, οι ανεπαρκείς ή ασυνεπείς επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες, η αργή λήψη αποφάσεων και η περιορισμένη συνεργασία με τεχνολογικούς και υπηρεσιακούς συνεργάτες.

Η έρευνα δείχνει ότι μόνο το 18% των στελεχών θεωρεί πως ο κλάδος έχει μάθει πλήρως τα μαθήματα από το παρελθόν. Το 57% εκτιμά ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην αύξηση της ευελιξίας, ενώ το 24% θεωρεί ότι οι πάροχοι έχουν κάνει βήματα, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δομικά ζητήματα. Στα σημερινά εμπόδια, τα legacy IT και operations παραμένουν στην κορυφή με 39%, ενώ ακολουθούν τα εσωτερικά κενά δεξιοτήτων και η έλλειψη συνεργασίας με τεχνολογικούς και υπηρεσιακούς παρόχους, αμφότερα στο 35%.

Η ανάγκη για ταχύτερα μοντέλα υλοποίησης

Ο Razvan Teslaru, Head of Strategy, Cloud Software and Services της Ericsson, δήλωσε ότι η ευκαιρία για τον κλάδο είναι σαφής, από τις υπηρεσίες που βασίζονται σε AI έως το private 5G και το IoT, αλλά η υιοθέτηση των απαιτούμενων δυνατοτήτων παραμένει περιορισμένη. Κατά τον ίδιο, το κενό εκτέλεσης θα καθορίσει ποιοι πάροχοι θα μετατρέψουν τη φιλοδοξία σε πραγματική ανάπτυξη, με πιο ευέλικτες προσεγγίσεις, τεχνολογικούς συνεργάτες και νέα οικοσυστήματα να θεωρούνται κρίσιμα για ταχύτερη πρόοδο.

Η Ericsson συνδέει τη μελλοντική ανάπτυξη με απλούστερα και πιο ευέλικτα μοντέλα ανάπτυξης, cloud-native αρχιτεκτονικές, SaaS-based network services και συνεργασίες οικοσυστήματος. Στην έκθεση αναφέρονται ως παραδείγματα η Aduna Global και το Ericsson On-Demand, που περιγράφονται ως πρωτοβουλίες για πρόσβαση σε δυνατότητες δικτύου μέσω cloud-native και consumption-based μοντέλων. Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι πάροχοι δεν δυσκολεύονται να εντοπίσουν τις ευκαιρίες, αλλά να τις υλοποιήσουν με την ταχύτητα και την κλίμακα που απαιτεί η νέα φάση της αγοράς.