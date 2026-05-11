Το ένα τρίτο των νέων ιστοσελίδων παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη

Σε επίπεδα που αγγίζουν το 35% ανέρχεται το ποσοστό των νέων ιστοσελίδων που δημιουργήθηκαν παγκοσμίως από τα τέλη του 2022, οι οποίες πλέον παράγονται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, το Imperial College London και τον οργανισμό Internet Archive, η παρουσία περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας AI παρουσίασε κατακόρυφη άνοδο σε λιγότερο από τρία χρόνια. Το 35% των νέων ιστοσελίδων κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία του περιεχομένου που παράγεται ή υποστηρίζεται από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας άνοδο από το μηδενικό επίπεδο που βρισκόταν πριν από την κυκλοφορία του ChatGPT.
Ο Jonáš Doležal, ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης στο Στάνφορντ και συν-συγγραφέας της μελέτης, επισημαίνει ότι η ταχύτητα της επικράτησης της τεχνητής νοημοσύνης είναι εντυπωσιακή, δεδομένου ότι το διαδίκτυο διαμορφωνόταν επί δεκαετίες αποκλειστικά από ανθρώπους. Κατά τον ίδιο, η ψηφιακή κοινότητα παρακολουθεί έναν ραγδαίο μετασχηματισμό του ψηφιακού τοπίου παγκοσμίως σε ένα κλάσμα του χρόνου που χρειάστηκε για την αρχική οικοδόμησή του. Η έρευνα, η οποία φέρει τον τίτλο «The Impact of AI-Generated Text on the Internet», εξέτασε πώς η εξάπλωση των bots έχει επηρεάσει τη δομή και την ποιότητα των πληροφοριών που διακινούνται στον παγκόσμιο ιστό.
Η ταχεία εξάπλωση του περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης
Για την άντληση των δεδομένων, η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε δείγματα από την υπηρεσία Wayback Machine του Internet Archive, καλύπτοντας μια περίοδο 33 μηνών, από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Μάιο του 2025. Η ανάλυση των ιστοσελίδων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης Pangram v3, ο οποίος επιλέχθηκε ως το πλέον αξιόπιστο εργαλείο μεταξύ αρκετών δοκιμών. Η μεθοδολογία επέτρεψε στους ερευνητές να αξιολογήσουν έξι διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της AI, από τη διάδοση παραπληροφόρησης έως την αλλαγή στο ύφος της γραφής.
Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαίωσαν δύο από τις βασικές ανησυχίες των ειδικών: τη μείωση της σημασιολογικής ποικιλομορφίας των ιδεών και τη στροφή προς ένα περιεχόμενο με περισσότερο θετικό τόνο. Συγκεκριμένα, η έρευνα αναφέρει ότι οι ιστοσελίδες που δημιουργούνται από AI εμφανίζουν 33% υψηλότερη σημασιολογική ομοιότητα σε σύγκριση με τις ανθρώπινες πηγές, γεγονός που υποδηλώνει μια τάση ομογενοποίησης των πληροφοριών. Παράλληλα, το περιεχόμενο αυτό χαρακτηρίζεται από μια τεχνητή αισιοδοξία, καθώς τα σκορ θετικού συναισθήματος είναι κατά 107% υψηλότερα σε σχέση με το παρελθόν.
Ο αντίκτυπος στην ποιότητα και την εγκυρότητα
Αντίθετα με τις προσδοκίες, από τα στοιχεία δεν διαπιστώθηκε αύξηση των ψευδών ισχυρισμών που να συνδέεται άμεσα με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ερευνητές απασχόλησαν ανθρώπους για τον έλεγχο των γεγονότων και διαπίστωσαν ότι το ποσοστό των πραγματικών λαθών δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική μεταβολή. Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα δείχνουν μια διατήρηση των παραπομπών σε εξωτερικές πηγές, διαψεύδοντας την υπόθεση ότι η AI θα οδηγούσε σε έναν εσωστρεφή ιστό χωρίς συνδέσμους προς τρίτες ιστοσελίδες.
Παρά την έλλειψη αποδείξεων για αύξηση της παραπληροφόρησης, καταγράφεται μια έντονη απόκλιση μεταξύ της κοινής γνώμης και των δεδομένων της έρευνας. Ενώ το 75,1% των πολιτών πιστεύει ότι οι ψευδείς ειδήσεις αυξάνονται λόγω της AI, η ποσοτική ανάλυση δεν επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό. Η μελέτη σημειώνει ότι η επικρατούσα αντίληψη για την υποβάθμιση του διαδικτύου ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ο ιστός δεν ήταν ποτέ ένας χώρος απόλυτα προσηλωμένος στην αλήθεια, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση νέων αποκλίσεων.
Η αναντιστοιχία μεταξύ δημόσιας αντίληψης και δεδομένων
Η προσπάθεια για την παρακολούθηση της κατάστασης θα συνεχιστεί, καθώς ο Maty Bohacek από το Στάνφορντ ανακοίνωσε ότι η ομάδα εργάζεται για τη μετατροπή της έρευνας σε ένα διαρκές εργαλείο παρακολούθησης σε συνεργασία με το Internet Archive. Στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ανάλυση ανά κατηγορία ιστοσελίδων και γλώσσα, ώστε να εντοπιστούν με ακρίβεια οι τομείς που επηρεάζονται περισσότερο. Η ανάγκη για τέτοιες μελέτες κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση ενός παραγωγικού διαδικτύου, όπου η τεχνολογία θα λειτουργεί ως συνεργάτης και όχι ως αντικαταστάτης της ανθρώπινης φωνής.