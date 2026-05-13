Vodafone: άνοδος EBITDAaL 24,8% και επενδύσεις 250 εκατ. σε 5G και FTTH

Στην ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών ICT στηρίχθηκαν τα αποτελέσματα της Vodafone Greece κατά τη χρήση Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο όμιλος Vodafone Group, τα έσοδα της ελληνικής θυγατρικής διαμορφώθηκαν σε 1,06 δισ. έναντι 1,068 δισ. και το EBITDAaL σε 196 εκατ. έναντι 157 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αποδίδεται κυρίως στην οργανική ανάπτυξη, στη συμβολή έργων ICT και στην πιο συγκρατημένη πορεία του κόστους.

Σημαντική συμβολή είχαν τα έργα Τεχνολογίας για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενώ τα αποτελέσματα επηρέασε και ο διαφορετικός χρονισμός αναγνώρισης κερδοφορίας από έργα του Δημοσίου.

Στο πεδίο των υποδομών, οι επενδύσεις σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία διαμορφώθηκαν σε 250 εκατ. ευρώ. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G αυξήθηκε στο 96% από 94% και το FTTH δίκτυο της εταιρείας φτάνει σε περίπου 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Στην κινητή τηλεφωνία, η Vodafone κατέγραψε αύξηση 10,5% στη διείσδυση συμβολαίων κινητής και ενίσχυση του ARPU (μέσο έσοδο ανά συνδρομητή) κατά 8,1%, στα 10,7 ευρώ. Η συνολική βάση κινητής διαμορφώθηκε σε 3,931 εκατ. συνδρομητές, μειωμένη κατά 8%, καθώς συνεχίστηκε ο εξορθολογισμός της βάσης προπληρωμένων συνδέσεων.

Στη σταθερή τηλεφωνία συνεχίστηκε η πτώση της συνδρομητικής βάσης, με τους συνδρομητές να υποχωρούν σε 903 χιλ. από 917 χιλ. ένα χρόνο πριν.

Σε επίπεδο Ομίλου, η Vodafone παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 8% στα 40,5 δισ., κυρίως λόγω της ανόδου των εσόδων από υπηρεσίες και της ενοποίησης της Three UK. Το EBITDAaL αυξήθηκε κατά 3,8% στα 11,4 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. έναντι ζημιών 0,4 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.