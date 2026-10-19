Weekly Telecom: Ο ΟΤΕ διεκδικεί, ο ανταγωνισμός αμφισβητεί, η Vodafone επενδύει!

Ο ΟΤΕ ζητά μεγαλύτερη ελευθερία στις τιμές χονδρικής, με άρση της υποχρέωσης τιμολόγησης βάσει κόστους στα 23 αστικά κέντρα που εξετάζει η ΕΕΤΤ και επέκταση της διαδικασίας σε άλλα 18. Προτείνει αξιολόγηση ανά καμπίνα ή, εναλλακτικά, μείωση του απαιτούμενου ορίου κάλυψης ενεργών ευρυζωνικών συνδρομητών από εναλλακτικά δίκτυα από 80% σε 50%. Η τελική απόφαση της Αρχής εκκρεμεί… ◆ Το αίτημα αφορά τις χρεώσεις προς άλλους παρόχους, με τις επιπτώσεις στη λιανική να παραμένουν ανοιχτές. Vodafone και Fiber2all ζητούν τεκμηρίωση του πραγματικού ανταγωνισμού και της πρόσβασης στις υποδομές. Η ΔΕΗ επισημαίνει τη διαφορά ανάμεσα στην κάλυψη κτιρίων και ενεργών συνδρομητών, ενώ η Nova ζητά επαναφορά του ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου στα προϊόντα FTTH ◆ Η μέτρηση της κάλυψης σε κτίρια ή σε ενεργούς συνδρομητές μπορεί να αλλάξει την απόφαση για την ελευθερία τιμολόγησης ◆ Η ΕΕΤΤ καλείται να βρει τη χρυσή τομή: ούτε ρυθμιστικά δεσμά χωρίς λόγο, ούτε ελευθερία χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό…

Στη λιανική, η Vodafone επενδύει και αναβαθμίζει τα καταστήματα με περίπου 15 εκατ. ευρώ, έχοντας εκσυγχρονίσει περίπου 60 από τα 245 σημεία της ενώ παράλληλα έχει ανοίξει νέο κατάστημα στο The Mall Athens. Η τεχνική υποστήριξη και η σύνδεση οπτικών ινών με 5G μέσω SD-WAN συνοδεύουν την αλλαγή των χώρων. Παράλληλα, υλοποιείται το επενδυτικό πρόγραμμα του 1 δισ. ευρώ για το 2024–2029, με στόχο 850.000 γραμμές FTTH έως τον Δεκέμβριο του 2027 ◆ Οι δημοσιευμένες καταστάσεις της χρήσης Απριλίου 2024–Μαρτίου 2025 δείχνουν έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 996,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα 2,2%, και επενδυτικές εκταμιεύσεις 145 εκατ. ευρώ. Η επέκταση προχωρά με μια αποτελεσματική ανανέωση στο retail, σε μια εποχή που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό!

Στην οθόνη του πελάτη, η EON αναβαθμίζεται σταδιακά σε Nova TV από τις 15 Οκτωβρίου. Νέα πλοήγηση, εμπλουτισμένος οδηγός προγράμματος, Sports Mode και επταήμερο catch-up συγκροτούν την ανανεωμένη πλατφόρμα. Το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο στο τι βλέπεις, αλλά και στο πόσο εύκολα το βρίσκεις. Το Visitor Mode επιτρέπει περιήγηση στους καταλόγους χωρίς σύνδεση, ενώ οι συνδρομητές κρατούν τους κωδικούς της EON. Η ευκολότερη πλοήγηση κερδίζει χρόνο για τον συνδρομητή. Το Visitor Mode δίνει στον κατάλογο και μια δεύτερη στόχευση: να λειτουργεί ως βιτρίνα για όσους εξετάζουν την υπηρεσία. Η τηλεόραση είναι άλλος ένας ανταγωνιστικός τομέας -με την είσοδο και νέων παικτών- και η Nova κάνει τις σωστές κινήσεις! ◆ Το καλό με τη Nova είναι πως, ανεξάρτητα από τα σενάρια που κυκλοφορούν, λειτουργεί στη λογική business as usual -σε ένα «unusual περιβάλλον»- και βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη.

Κανόνες στις οπτικές ίνες, απόδοση στην κινητή!

Η συζήτηση για τον ανταγωνισμό έχει ευρωπαϊκή συνέχεια. Έξι κλαδικές οργανώσεις συγκρότησαν τη συμμαχία DNA Europe, ζητώντας από τον Digital Networks Act δεσμευτική, διαφανή πορεία απόσυρσης του χαλκού και διατήρηση των εργαλείων των εθνικών ρυθμιστών απέναντι στους παρόχους με σημαντική ισχύ στην αγορά. Μια σημαντική συζήτηση και πρωτοβουλία για το… DNA των τηλεπικοινωνιών! ◆ Ευτυχώς που υπάρχουν και οι κλαδικές οργανώσεις γιατί, αν περιμέναμε από τους καρεκλοκένταυρους των Βρυξελλών DNA θα σήμαινε Digital Network Administration και θα περνάγαμε από το ψηφιακό δίκτυο στην ψηφιακή διοίκηση, όπως κάνουν τώρα! ◆ Στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, βάσει κοινής υπουργικής απόφασης, η ΕΕΤΤ θα αποδώσει 27,06 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Τα 27,01 εκατ. αντιστοιχούν στο 80% του θετικού αποτελέσματος του 2025 και το υπόλοιπο σε αδιάθετο αποθεματικό του 2024. Η καλή ρύθμιση δεν φέρνει μόνο καλύτερες συνδέσεις, αλλά και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα!

Στην κινητή, η GSMA βάζει την αξιοποίηση του 5G στην ατζέντα, μαζί με την αντιμετώπιση της απάτης και τη συνεργασία για το 6G. Προβλέπει επενδύσεις παρόχων 1,2 τρισ. δολαρίων την περίοδο 2025–2030 ◆ Την ίδια στιγμή, 3,4 δισ. άνθρωποι παραμένουν εκτός mobile internet, παρότι το 97% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές με ευρυζωνική κάλυψη κινητής ◆ Στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, μια βασική συσκευή κοστίζει στο φτωχότερο 20% το 44% του μέσου μηνιαίου εισοδήματός του ◆ Η Ookla, από την άλλη, καταγράφει ανταγωνιστικές επιδόσεις του ώριμου 4G: έξι από τους οκτώ παρόχους συνέδεαν ταχύτερα τις κλήσεις μέσω 5G (VoNR) απ’ ό,τι μέσω του δικού τους 4G (VoLTE), αλλά οι κορυφαίες επιδόσεις του δείγματος ανήκαν σε ώριμα δίκτυα 4G. Η δεκαετής βελτιστοποίηση αποδίδει. Ο συνδρομητής περιμένει ποιότητα, με όποιο «G» κι αν έρθει…

Το cloud φέρνει λογαριασμό ρεύματος και προσαρμογής!

Για τα data centers, το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους σύνδεσης: εγγυητική 200.000 ευρώ ανά MW, δηλαδή 20 εκατ. ευρώ για εγκατάσταση 100 MW, κριτήρια οικονομικής επάρκειας και κάλυψη τουλάχιστον του 60% της ετήσιας κατανάλωσης από ΑΠΕ. Η απαίτηση μετριέται σε ετήσια βάση, με δυνατότητα αξιοποίησης και διμερών ενεργειακών συμφωνιών. Η διαβούλευση διαρκεί έως τις 24 Οκτωβρίου ◆ Οι προτεινόμενες υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και εκκρεμή έργα, με μεταβατικές προθεσμίες, ενώ εξαιρούνται όσα έχουν ήδη ηλεκτροδοτηθεί και λειτουργούν ◆ Το νέο νομοσχέδιο θα ξεκαθαρίσει το περιβάλλον, αλλά πάντα θα υπάρχουν τα τοπικά πολιτικά μικροσυμφέροντα που κατά κανόνα επικαλούνται ανύπαρκτα προβλήματα, στα οποία έχει δώσει ήδη λύση η σύγχρονη τεχνολογία, για να δημιουργούν προβλήματα, εντάσεις και εντυπώσεις.

Στο θέμα της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας, μελέτη υπολογίζει δυνητικές επιβαρύνσεις 115 δισ. ευρώ από την πρόταση Cloud and AI Development Act, σωρευτικά για το 2027–2036 στο κεντρικό της σενάριο. Την εκπόνησε το ECIPE με χρηματοδότηση της CCIA Europe, που εκπροσωπεί και αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους. Η εκτίμηση εξαρτάται από την έκταση εφαρμογής των αυστηρών απαιτήσεων και αφορά κυρίως μεταφορά και επανασχεδιασμό εφαρμογών. Τα διαφορετικά σενάρια δίνουν επιβαρύνσεις από 35,6 έως 233 δισ. ευρώ, ποσό αρκετά υψηλό που θα επιβαρύνει την αγορά. Τα πιθανά οφέλη ασφάλειας και αυτονομίας μένουν εκτός χρηματικής αποτίμησης ◆ Με άλλα λόγια, όπως γράφουμε και στο θέμα, η Ευρώπη θέλει τεχνολογική απεξάρτηση αλλά «δεν μπορεί» και οι αμερικανικοί κολοσσοί προειδοποιούν! ◆ Βλέπετε, κάποτε η Αμερική ήταν αποικία της Ευρώπης. Τώρα τεχνολογικά και όχι μόνο, η Ευρώπη έχει μετατραπεί σε «αποικία» της Αμερικής! ◆ Το πρόβλημα δεν είναι ότι η Ευρώπη δεν έχει δύναμη. Είναι ότι δεν έχει ηγέτες που θα μετατρέψουν τη δυναμή της σε αντίστοιχη τεχνολογική και στρατηγική αυτονομία.

Η ασφάλεια έχει επίσης φυσικό αποτύπωμα. Σε απομονωμένο εργαστήριο, μοντέλα AI χειρίστηκαν βιομηχανικό εξοπλισμό σε δοκιμές της Booz Allen Hamilton. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν και στα οκτώ ελεγχόμενα σενάρια, με ανθρώπινη έγκριση πριν από κάθε εκμετάλλευση ευπάθειας ή ενέργεια με φυσικό αποτέλεσμα ◆ Σε μία δοκιμή, η μετάβαση από την παραβίαση της περιμέτρου στη ζώνη βιομηχανικού ελέγχου πήρε λίγο περισσότερο από 16 λεπτά ◆ Στις ίδιες δοκιμές, firewalls, διαχωρισμός δικτύων και τοπικοί έλεγχοι καθυστέρησαν ή εμπόδισαν ορισμένες ενέργειες, δείχνοντας πόσο μετρούν οι άμυνες πριν αποκτήσει φυσική επίδραση μια επίθεση ◆ Το ερώτημα δεν είναι αν η AI θα γίνει ταχύτερη, αλλά αν οι άμυνές μας θα προλαβαίνουν να της πουν «access denied», πριν το ψηφιακό πρόβλημα γίνει… βιομηχανικό ατύχημα!

AI στην εργασία και στα δικαστικά πρακτικά!

ΑΙ με το σταγονόμετρο ή… με τα πειράματα δεν γίνεται δουλειά: Στο ελληνικό δείγμα του Ευρωβαρόμετρου Flash 578, το 44% χρησιμοποιεί AI ή αυτοματοποιημένα συστήματα, έναντι 42% στην ΕΕ. Η έρευνα αφορά επιχειρήσεις με 1–749 εργαζομένους. Το 32% δηλώνει περιορισμένη ή πειραματική χρήση και το 12% εκτεταμένη αξιοποίηση. Κόστος επένδυσης και νομική αβεβαιότητα αποτελούν σημαντική δυσκολία για το 63% στην Ελλάδα, για κάθε παράγοντα χωριστά. Κυρίως πειραματιζόμαστε και αυτό δεν αρκεί ◆ Οι επιχειρήσεις θέλουν στήριξη και εκπαίδευση, αλλιώς θα μείνουμε στον πειραματικό λαβύρινθο του εργαστηρίου και θα κοιτάμε την ΑΙ με το μικροσκόπιο ή αν προτιμάτε πρωταθλητές στα πειράματα και ουραγοί στα αποτελέσματα!

Συνεχίζεται και ο διάλογος για το σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο, στη βάση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2024/2831. Προβλέπονται περιορισμοί στην επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, ανθρώπινη εποπτεία κρίσιμων αποφάσεων, δικαίωμα εξήγησης και επανεξέτασης και μητρώο πλατφορμών στο ΕΡΓΑΝΗ ◆ Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο και βαθύτερα στον χώρο εργασίας, αυτοματοποιεί κάποιες ενέργειες και αποφάσεις αλλά κάποιος πρέπει να έχει την ευθύνη. Ο «αυτόματος πιλότος» δεν έχει νομική οντότητα! ◆ Αν σε απολύσει ο αλγόριθμος σε ποιον θα κάνεις ένσταση; ◆ Σε ευρύτερο επίπεδο, η Κομισιόν καταγράφει βελτίωση στην ποιότητα των θέσεων εργασίας την τελευταία δεκαετία, σε αποδοχές, ασφάλεια απασχόλησης και χρόνο εργασίας. Συνδέει τις καλύτερες θέσεις με παραγωγικότητα και διατήρηση προσωπικού, ενώ προγραμματίζει την παρουσίαση του Quality Jobs Act αργότερα μέσα στο έτος.

Στη Δικαιοσύνη, σχεδιάζεται σύστημα AI για τα δικαστικά πρακτικά με αναβάθμιση υποδομών σε 728 αίθουσες. Το σχέδιο διακήρυξης βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 27 Οκτωβρίου, με προϋπολογισμό 19,997 εκατ. ευρώ και δυνατότητα έως 29,997 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των προαιρέσεων. Οι προδιαγραφές ζητούν πρώτη αποτύπωση εντός 24 ωρών από τη διαθεσιμότητα του ήχου και επιμελημένο πρακτικό προς υπογραφή σε τρεις εργάσιμες ημέρες, με ανθρώπινο έλεγχο ◆ Η εφαρμογή περιορίζεται στα πρακτικά, με ρητό αποκλεισμό αυτόματων δικαστικών αποφάσεων. Οι προδιαγραφές βάζουν την AI σε ένα απαιτητικό τεστ: να βγάζει άκρη ακόμη κι όταν οι ομιλητές παίρνουν τον λόγο ταυτόχρονα. Κάτι που φανταζόμαστε πως γίνεται πολύ συχνά στα δικαστήρια!

Περισσότερα έργα, πιο απαιτητική ανάπτυξη!

Η EY καταγράφει 47 νέα επενδυτικά έργα στην Ελλάδα το 2025, από 35 το 2024, αύξηση 34% στον αριθμό των greenfield έργων, ενώ η Ευρώπη υποχώρησε 7%. Οι υπηρεσίες λογισμικού και πληροφορικής συγκέντρωσαν το 23% των έργων. Η σύνθεση των επενδύσεων δίνει ιδιαίτερο βάρος στην πρόσβαση σε σύγχρονες δεξιότητες ◆ Μέχρι εδώ όλα καλά: Στο μακροοικονομικό φόντο όμως, το ΙΟΒΕ χαμηλώνει την πρόβλεψη του 2027 στο 1,9%, από 2%, διατηρώντας το 1,8% για το 2026. Προβλέπει εναρμονισμένο πληθωρισμό 4% φέτος και 3% το 2027 και επιβράδυνση των πάγιων επενδύσεων μετά τη λήξη του ΤΑΑ. Η καλύτερη επίδοση στην προσέλκυση έργων συνυπάρχει με ακριβότερη καθημερινότητα και στενότερα περιθώρια χρηματοδότησης ◆ Με άλλα λόγια: οι επενδύσεις ανεβαίνουν η ακρίβεια δεν κατεβαίνει! Και αυτό είναι πολύ κακό γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός κατά κανόνα δεν διαβάζει τις εκθέσεις, αλλά τις τιμές στο ράφι!

Σε επίρρωση των ανωτέρω η αβεβαιότητα χτυπάει κόκκινο. Σε έρευνα της Deloitte, οι CFOs προτάσσουν μετασχηματισμό, εξαγορές και ρευστότητα, με το 64% να δηλώνει υψηλή ή πολύ υψηλή αβεβαιότητα. Η χρήση AI στις οικονομικές διευθύνσεις αυξήθηκε από 10% το 2025 σε 32% το 2026, αλλά το 73% εξακολουθεί να χρησιμοποιεί υπολογιστικά φύλλα και το 49% αναφέρει δυσκολίες διασύνδεσης συστημάτων. Το καινούργιο εργαλείο προστίθεται ευκολότερα απ’ όσο συνδέονται τα παλιά. Με άλλα λόγια το ΑΙ προσλαμβάνεται αλλά το Excel δεν απολύεται! ◆ Στα SmartTalks, ο Θεόδωρος Γεωργεδάκης, ιδρυτής και CEO της DAY ONE, συνδέει την ανάπτυξη με τη συλλογική γνώση. Αναλύει τη ρευστότητα, το κόστος εξυπηρέτησης και την ευθυγράμμιση κινήτρων: μια πώληση χαμηλού περιθωρίου μπορεί να επιβραβεύεται όταν η αξιολόγηση μετρά αποκλειστικά τζίρο. Για τον ίδιο, η μετάδοση εμπειρίας στην ομάδα περιορίζει την εξάρτηση από λίγους έμπειρους ανθρώπους.

Η PwC βλέπει στροφή σε ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών, με περιορισμένη προσφορά, ενώ κόστος και αδειοδοτήσεις επιβραδύνουν νέες εγκαταστάσεις logistics και η στέγαση ακριβαίνει ταχύτερα από τα εισοδήματα. Οι παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις αποκτούν δεύτερη ευκαιρία ως σύγχρονες αποθήκες, σε μια αγορά που αναζητεί κατάλληλους χώρους μετ’ εμποδίων. Στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ΕΤΕπ και Κομισιόν καταγράφουν στροφή σε περισσότερους προμηθευτές και αγορές. Σχεδόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις της ΕΕ δηλώνουν προετοιμασμένες για γεωπολιτικούς κινδύνους και το 56% περιμένει μακροχρόνιους αυξημένους δασμούς ◆ Για το κόστος μιας παύσης εργασιών, η Allianz Commercial δίνει ένα κρίσιμο μέγεθος: η μέση απαίτηση για διακοπή λειτουργίας στο δείγμα της υπερβαίνει τις 850.000 ευρώ, περίπου 70% πάνω από την αντίστοιχη για υλική ζημιά.

Διεθνώς, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη 3,1% για το 2026, με στήριξη από τις επενδύσεις AI και προειδοποιήσεις για ενεργειακούς περιορισμούς και κίνδυνο απότομης επανεκτίμησης των προσδοκιών κερδοφορίας. Μόλις 32 οικονομίες συγκεντρώνουν πλέον το 95% της παγκόσμιας ανάπτυξης. Η UNCTAD, στη δική της πρόβλεψη, αναμένει ανάπτυξη 2,6% και διεύρυνση των χασμάτων, από 2,9% το 2025, με το εμπόριο να αυξάνεται περίπου 4%. Κοινή ανησυχία των δύο εκθέσεων παραμένει η άνιση πρόσβαση στα τεχνολογικά οφέλη!

Εν κατακλείδι: η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο με επενδύσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μετριέται με τον αριθμό των εργαλείων και η επιχειρηματική επιτυχία δεν μετριέται με τον τζίρο. Αν ίσχυε το αντίθετο, θα είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα με μια καλή παρουσίαση… PowerPoint!

Η αποστολή Γολέμη και η αξιοποίηση της έρευνας

Στο Διάστημα, αξιολογούνται περίπου 40 προτάσεις για τον ISS, με αναμενόμενη επιλογή περίπου δέκα. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης προετοιμάζεται για την αποστολή VAST-PAM-1, προγραμματισμένη για τον Ιούλιο του 2027, με πειράματα και σχεδιαζόμενη επικοινωνία με σχολεία. Το ευρύτερο HELLAS-SPACE 2.0 έχει προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η παραγωγική διάσταση περιλαμβάνει το σχέδιο της ICEYE για μονάδα έως 150 δορυφόρων ετησίως και τον στόχο της Open Cosmos για 300 εργαζομένους έως το 2030.

Καλά όλα τα παραπάνω αλλά, παράλληλα, υπάρχει και ένα πρόβλημα… διαστημικών διαστάσεων. Για τη «βιομηχανική υπεροχή» του «Ορίζων 2020», το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εντοπίζει χάσμα αξιοποίησης. Η προτεραιότητα είχε προϋπολογισμό περίπου 17 δισ. ευρώ για το 2014–2020. Οι επιχορηγήσεις προς ΜΜΕ βοήθησαν τη μεταφορά τεχνολογίας, αλλά η διείσδυση στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη, με κενά και στην παρακολούθηση των οικονομικών οφελών.

Καλές οι διαστημικές φιλοδοξίες, αλλά χρειαζόμαστε και… γήινα αποτελέσματα, ή αν προτιμάτε τον J. Bezos, «το διάστημα είναι ο απόλυτος προορισμός, αρκεί να έχεις λύσει πρώτα τα προβλήματα της επίγειας εφοδιαστικής σου αλυσίδας. »

Ανήλικοι, πλατφόρμες και μαθητική καινοτομία

Στα social media, το νομοσχέδιο προστασίας ανηλίκων συζητείται στη Βουλή, με προγραμματισμένη ψηφοφορία στις 22 Οκτωβρίου. Προβλέπει όριο 15 ετών και έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027, μεταφέροντας στις πλατφόρμες την ευθύνη αξιόπιστης επαλήθευσης ηλικίας. Gov.gr Wallet και Kids Wallet αναφέρονται ως ενδεικτικές λύσεις σε τεχνολογικά ουδέτερο πλαίσιο, με ελαχιστοποίηση δεδομένων και εποπτεία μέσω των μηχανισμών του DSA ◆ Το θέμα είναι ότι αναθέτοντας την εφαρμογή του «ψηφιακού τελωνείου» στις πλατφόρμες, λύνεις το πρόβλημα κυρίως επικοινωνιακά. Το τι θα γίνει στην πράξη, θα το δείξει ο χρόνος… Διότι, εδώ έχουμε να κάνουμε με παιδιά που από τα 12 στήνουν VPN, πριν μάθουν να δένουν τα κορδόνια τους ◆ Όλοι συμφωνούμε με την προστασία των ανηλίκων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να είμαστε ρεαλιστές! ◆ Το Ίδρυμα Vodafone άνοιξε τον δέκατο διαγωνισμό Generation Next, για μαθητές Γυμνασίου, με θέμα την ψηφιακή ευημερία στην εποχή της AI. Οι συμμετοχές δηλώνονται έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026 και οι προτάσεις υποβάλλονται από 12 Δεκεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2027. Η αίσθηση της στήλης είναι ότι τέτοιες δράσεις κάνουν τη διαφορά και ανοίγουν δρόμο για τη νέα γενιά…

Στη μαθητική ρομποτική, η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής κατέκτησε χάλκινο στη FIRST Global Challenge στη Νότια Κορέα, στις 7–10 Οκτωβρίου. Κατέλαβε την τρίτη θέση στο Innovation Engineering Award, την τέταρτη στους αγώνες συμμαχιών του Robot Game και απέσπασε το Social Media Award. Η PITHIA, το ρομπότ της ομάδας, διαγωνίστηκε σε πίστα με θεματική την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Το BIZ & BUZZ ανατρέχει στη Michelin: ο τουριστικός οδηγός του 1939 ανατυπώθηκε από τις αμερικανικές στρατιωτικές υπηρεσίες για την εκστρατεία στη Γαλλία. Σχέδια πόλεων, αποστάσεις και σημεία αναφοράς απέκτησαν διαφορετική χρήση από την αρχική. Παράλληλα, το Infocom Today #186 συγκεντρώνει την επικαιρότητα για Γολέμη, Vodafone και ΟΤΕ, στο YouTube και στις μεγάλες πλατφόρμες podcast. Καλή ανάγνωση, καλή ακρόαση και καλή εβδομάδα!

Κάντε click και διαβάστε τη συνέχεια στο Weekly Telecom, με όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT!