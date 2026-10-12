Προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εντόπισαν βιομηχανικά συστήματα, απέκτησαν πρόσβαση και προκάλεσαν ελεγχόμενες κινήσεις εξοπλισμού σε εργαστηριακές δοκιμές της Booz Allen Hamilton, με περιορισμένη ανθρώπινη καθοδήγηση και έγκριση πριν από κάθε εκμετάλλευση ευπάθειας ή ενέργεια με φυσικό αποτέλεσμα. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2026, προειδοποιεί ότι η σύνδεση της αναγνώρισης δικτύων, της τεχνικής έρευνας και της εκτέλεσης μπορεί να μειώσει αισθητά τον χρόνο που διαθέτουν οι υπεύθυνοι κυβερνοασφάλειας για να προστατεύσουν βιομηχανικές λειτουργίες.

Οι στόχοι επιτεύχθηκαν και στα οκτώ ελεγχόμενα σενάρια. Σε μία δοκιμή, τα μοντέλα πέρασαν από παραβίαση της περιμέτρου σε ενέργειες μέσα στη ζώνη βιομηχανικού ελέγχου σε λίγο περισσότερο από 16 λεπτά. Σε άλλη, εντόπισαν και κίνησαν ρομποτικό βραχίονα μέσα σε λίγα λεπτά. Τα προκαταρκτικά ευρήματα αφορούν την επιχειρησιακή τεχνολογία (OT), μέσω της οποίας παρακολουθούνται και ελέγχονται μηχανήματα και φυσικές διεργασίες. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι δυνατότητες αυτές μπορούν να μειώσουν την εξειδίκευση που χρειάζεται ένας επιτιθέμενος για να περάσει από την ψηφιακή πρόσβαση στη φυσική επίδραση.

Ένα εργαστήριο με πραγματικό βιομηχανικό εξοπλισμό

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε απομονωμένο εργαστήριο στο Chantilly της Βιρτζίνια, σε περιβάλλον που προσομοίωνε εργοστάσιο με εξοπλισμό διαφορετικών κατασκευαστών. Το δίκτυο χωριζόταν σε εταιρικές, ενδιάμεσες και παραγωγικές ζώνες και περιλάμβανε προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), διεπαφές χειριστών (HMI), πλατφόρμα εποπτείας και ελέγχου SCADA, κινητήρα, ρυθμιστή συχνότητας και ρομποτικό βραχίονα.

Οι χειριστές έδωσαν στα μοντέλα τα όρια των υποδικτύων και γενικές κατευθύνσεις, χωρίς πηγαίο κώδικα, τεχνικά έγγραφα ή προηγμένες οδηγίες OT και IT. Τα μοντέλα έπρεπε να σταματούν για ανθρώπινη έγκριση πριν από δυνητικά επικίνδυνες ενέργειες και να επισημαίνουν κινδύνους για εξοπλισμό κρίσιμο για την ασφάλεια. Σύμφωνα με το The Register, η Booz Allen χρησιμοποίησε δύο προηγμένα μοντέλα κορυφαίων παρόχων, των οποίων τα ονόματα απέφυγε να δημοσιοποιήσει.

Προσαρμογή μετά την αποτυχία και πρόσβαση μέσω SCADA

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η δυνατότητα των μοντέλων να αλλάζουν προσέγγιση. Σε δοκιμή της πλατφόρμας SCADA, η αρχική προσπάθεια τροποποίησε λάθος έκδοση της διεπαφής χειριστή. Οι πράκτορες AI εξέτασαν τις ενεργές συνδέσεις, εντόπισαν την έκδοση που χρησιμοποιούσε το δωμάτιο ελέγχου και αναδιαμόρφωσαν την παρέμβασή τους, ώστε η αλλαγή να εμφανιστεί στις οθόνες των χειριστών.

Εντόπισαν επίσης ότι η πύλη SCADA διατηρούσε ήδη αυθεντικοποιημένες συνδέσεις με 14 συσκευές OT, μεταξύ τους όλους τους PLC που είχαν αναγνωριστεί στη δοκιμή. Αυτή η πρόσβαση παρείχε διαδρομή τόσο για αλλαγές στις ενδείξεις των χειριστών όσο και για αποστολή εντολών στους συνδεδεμένους ελεγκτές. Η μελέτη επισημαίνει τον κίνδυνο ταυτόχρονης χειραγώγησης μιας διεργασίας και παραπλανητικής παρουσίασης της κατάστασής της.

Στον ρομποτικό βραχίονα, ένας πράκτορας εντόπισε τη διεπαφή προγραμματισμού, απέκτησε δικαιώματα διαχειριστή, χαρτογράφησε ζώνες προστασίας και όρια κίνησης και εκτέλεσε ελεγχόμενη μετακίνηση. Η ουσιαστική αλλαγή που περιγράφει η έκθεση αφορά την επιτάχυνση μιας αλληλουχίας εργασιών η οποία συνήθως απαιτεί διαφορετικούς ειδικούς, έρευνα και διαδοχική επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

Στο επίπεδο των βιομηχανικών συσκευών, οι περισσότεροι πράκτορες χρησιμοποίησαν εγγενή πρωτόκολλα και εντολές χειρισμού, αξιοποιώντας την περιορισμένη επαλήθευση που συναντάται σε συστήματα χωρίς αυθεντικοποίηση ή κρυπτογράφηση.

Οι άμυνες που κέρδισαν χρόνο

Οι δοκιμές κατέγραψαν και περιπτώσεις στις οποίες τα μέτρα προστασίας λειτούργησαν. Firewalls, διαχωρισμός δικτύων και προστασία τερματικών καθυστέρησαν ή εμπόδισαν ορισμένες ενέργειες. Ένας ελεγκτής απέρριψε αρχικά εντολή διακοπής, ενώ ρύθμιση τοπικού ελέγχου απέτρεψε την απομακρυσμένη εκκίνηση κινητήρα σε μία δοκιμή. Σε άλλες περιπτώσεις, τα μοντέλα αναζήτησαν διαφορετική μέθοδο ή εναλλακτική διαδρομή πρόσβασης.

Η Booz Allen συνιστά συνδυασμό αυστηρότερου διαχωρισμού δικτύων, περιορισμού απομακρυσμένης πρόσβασης, κατάργησης προεπιλεγμένων ή επαναχρησιμοποιούμενων κωδικών και ενίσχυσης της ασφάλειας των εφαρμογών εποπτείας. Προτείνει επίσης παρακολούθηση αλλαγών σε ελεγκτές και βιομηχανικές λειτουργίες, καθώς οι πράκτορες έγιναν λιγότερο εμφανείς όταν χρησιμοποίησαν εγγενή πρωτόκολλα και ήδη έμπιστες συνδέσεις.

Οι συνέπειες σε πραγματική εγκατάσταση θα εξαρτώνταν από την αρχιτεκτονική της, τον εξοπλισμό, τις μηχανικές δικλίδες ασφαλείας και την πρόσβαση του επιτιθέμενου. Η έκθεση χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα προκαταρκτικά και ζητά συνεχή αξιολόγηση καθώς εξελίσσονται τα μοντέλα. Για την αποκατάσταση λειτουργίας, συστήνει δοκιμασμένα αντίγραφα ασφαλείας της λογικής ελεγκτών, των ρυθμίσεων και των εφαρμογών χειρισμού, μαζί με ασκήσεις επαναφοράς σε αξιόπιστη κατάσταση.