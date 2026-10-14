Επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ από τη Vodafone για την αναβάθμιση των καταστημάτων της

Την αναβάθμιση της παρουσίας της στη λιανική, παράλληλα με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών της υποδομών, συνεχίζει η Vodafone Ελλάδας, η οποία έχει εκσυγχρονίσει περίπου 60 από τα 245 καταστήματά της. Το σχετικό επενδυτικό πρόγραμμα είναι της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει αλλαγές τόσο στους χώρους πώλησης όσο και στις τεχνολογικές υποδομές τους.

Στο πλαίσιο αυτό εγκαινιάστηκε νέο κατάστημα στο The Mall Athens, με διαμόρφωση και υπηρεσίες αντίστοιχες εκείνων του καταστήματος στο Golden Hall. Η Vodafone διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της και προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ενώ αναβαθμίζει τη συνδεσιμότητα των καταστημάτων με την τεχνολογία δικτύωσης μέσω λογισμικού (SD-WAN), η οποία συνδυάζει οπτικές ίνες και 5G.

Η Vodafone υλοποιεί επίσης το επενδυτικό πρόγραμμα του 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024–2029, με αντικείμενο την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς.

Στις οπτικές ίνες, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη 850.000 γραμμών μέχρι το σπίτι (FTTH) έως τον Δεκέμβριο του 2027, μέσω της Fiber2all.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση από την 1η Απριλίου 2024 έως τις 31 Μαρτίου 2025, που δημοσιοποιήθηκαν στις 12 Οκτωβρίου, τα έσοδα της Vodafone από επιχειρηματικούς πελάτες διαμορφώθηκαν σε 314,1 εκατ. ευρώ.

Στα έργα που αναφέρονται στην οικονομική έκθεση περιλαμβάνονται η ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΚΑΒ, έργο υποδομών υπολογιστικού νέφους της ΕΔΥΤΕ και η συμμετοχή στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Η Vodafone αναφέρεται επίσης στην ολοκλήρωση της προσαιγιάλωσης των διεθνών υποθαλάσσιων καλωδίων 2Africa και India–Europe Express στον σταθμό της στο Τυμπάκι της Κρήτης.

Τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες περιορίστηκαν σε 996,9 εκατ., από 1.019,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μείωση 2,2%. Μαζί με τα άλλα έσοδα, το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε σε 1,007 δισ., έναντι 1,027 δισ. ευρώ.

Οι ζημίες προ φόρων αυξήθηκαν σε 68,5 εκατ., από 15,6 εκατ., ενώ οι καθαρές ζημίες διαμορφώθηκαν σε 82,9 εκατ., έναντι 16,1 εκατ. ευρώ. Καθοριστική ήταν η μεταβολή των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, από θετικά κατά 15,4 εκατ. σε αρνητικά κατά 38 εκατ. ευρώ, καθώς την προηγούμενη χρήση είχε καταγραφεί μέρισμα 55,8 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένη εταιρεία, το οποίο δεν επαναλήφθηκε. Αυξημένη ήταν και η φορολογική επιβάρυνση, από 0,5 σε 14,4 εκατ. ευρώ.

Στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τα έσοδα κινητής μειώθηκαν 1,4%, στα 530,1 εκατ., ενώ εκείνα της σταθερής υποχώρησαν 10,1%, στα 287,6 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα λοιπά έσοδα από συμβάσεις με πελάτες αυξήθηκαν 25,2%, στα 90,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω πωλήσεων εξοπλισμού για δημόσια έργα και αυξημένης χρήσης δεδομένων από επισκέπτες της χώρας.

Οι επενδυτικές εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε 145 εκατ., έναντι 144,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές, στα 213,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενδοομιλικός δανεισμός στις 31 Μαρτίου 2025 διαμορφωνόταν σε 569,3 εκατ. ευρώ.