Τεχνητή Νοημοσύνη για την παραγωγή δικαστικών πρακτικών σε 728 αίθουσες

Νέο σύστημα για την ταχύτερη έκδοση των πρακτικών των δικαστηρίων, με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, επιδιώκοντας να περιορίσει τον χρόνο που μεσολαβεί από την ηχογράφηση των συνεδριάσεων έως την ολοκλήρωση των πρακτικών τους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 19,997 εκατ. ευρώ και με την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων προαιρέσεων μπορεί να φτάσει τα 29,997 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 27 Οκτωβρίου, το σχέδιο διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού. Η χρηματοδότηση προβλέπεται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Δικαιοσύνης για την περίοδο 2026–2030. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 27 μήνες.

Ειδικότερα, το έργο αφορά την αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρακτικών Δικαστηρίων, με την προσθήκη εφαρμογών αυτόματης μετατροπής της ομιλίας σε κείμενο.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, το σύστημα θα πρέπει να παράγει μια πρώτη γραπτή αποτύπωση της ηχογραφημένης συνεδρίασης εντός 24 ωρών από τη στιγμή που το ηχητικό αρχείο είναι διαθέσιμο για επεξεργασία. Το πλήρως επιμελημένο πρακτικό θα πρέπει να είναι έτοιμο προς υπογραφή μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των ομιλητών, τη μετατροπή της ομιλίας σε γραπτό λόγο και τον εντοπισμό σημείων που χρειάζονται πρόσθετο έλεγχο. Οι εφαρμογές θα πρέπει να αναγνωρίζουν την ελληνική νομική ορολογία και να λειτουργούν ακόμη και όταν υπάρχουν παρεμβάσεις ή μιλούν ταυτόχρονα περισσότεροι συμμετέχοντες στις δικαστικές συνεδριάσεις.

Τα κείμενα που θα παράγονται αυτόματα θα υποβάλλονται σε έλεγχο και διορθώσεις πριν από την υπογραφή τους. Οι προδιαγραφές αποκλείουν επίσης τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη λήψη δικαστικών αποφάσεων ή την εξαγωγή δεσμευτικών νομικών συμπερασμάτων.

Σήμερα, εξοπλισμό ηχογράφησης διαθέτουν 728 δικαστικές αίθουσες σε όλη τη χώρα. Η νέα σύμβαση καλύπτει την αναβάθμιση των υποδομών τους, με παρεμβάσεις στον εξοπλισμό καταγραφής, στα μικρόφωνα, στους υπολογιστές και στα συστήματα αποθήκευσης των ηχητικών αρχείων. Σε τουλάχιστον 20 μεγάλα ακροατήρια θα εγκατασταθεί επίσης μεγαφωνικός εξοπλισμός, ώστε να βελτιωθούν η ποιότητα της ηχογράφησης και η ακρίβεια των πρακτικών.

Εκτός από την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, η σύμβαση περιλαμβάνει υπηρεσίες ηχογράφησης και μετατροπής των ηχητικών αρχείων σε γραπτά, επιμελημένα πρακτικά, για τουλάχιστον 260.000 ώρες πιστοποιημένου χρήσιμου ηχητικού χρόνου.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη και την εκπαίδευση των χρηστών. Θα έχει επίσης την ευθύνη να διατηρήσει σε λειτουργία το υφιστάμενο σύστημα κατά τις εργασίες αναβάθμισης. Το έργο καλύπτει και την ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων, καθώς και τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Δικαιοσύνης.

Η διακήρυξη προβλέπει δύο δικαιώματα προαίρεσης. Το πρώτο, ύψους 8,993 εκατ., αφορά την επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης και το δεύτερο, ύψους 1,007 εκατ. ευρώ, υπηρεσίες συντήρησης. Η ενεργοποίησή τους προϋποθέτει την εξασφάλιση της αντίστοιχης χρηματοδότησης.