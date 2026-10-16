ΟΤΕ: ζητά διεύρυνση της άρσης κοστοστρέφειας – οι επιφυλάξεις των παρόχων

Διαφορετικές θέσεις για την άρση της υποχρέωσης κοστοστρεφούς τιμολόγησης του ΟΤΕ στις υπηρεσίες χονδρικής καταγράφονται στις απαντήσεις των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στη διαβούλευση της ΕΕΤΤ, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν χθες.

Ο ΟΤΕ ζητά να προχωρήσει η άρση της συγκεκριμένης υποχρέωσης στα 23 αστικά κέντρα που εξετάζει η ΕΕΤΤ, προτείνοντας παράλληλα τη διεύρυνσή της και αλλαγές στα κριτήρια εφαρμογής της. Vodafone, Fiber2all και ΔΕΗ θέτουν από την πλευρά τους ζητήματα σχετικά με την τεκμηρίωση των συνθηκών ανταγωνισμού, τον υπολογισμό της κάλυψης και τη δυνατότητα πρόσβασης στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η κοστοστρέφεια υποχρεώνει τον ΟΤΕ να διαμορφώνει τις τιμές συγκεκριμένων υπηρεσιών χονδρικής με βάση το κόστος παροχής τους, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη ρυθμιστική μεθοδολογία της ΕΕΤΤ. Η άρση της υποχρέωσης θα του δώσει μεγαλύτερη ευχέρεια στον καθορισμό των χρεώσεων προς τους παρόχους που χρησιμοποιούν το δίκτυό του, χωρίς να συνεπάγεται αυτομάτως μεταβολή των τιμών λιανικής.

Η διαδικασία αφορά περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικά δίκτυα FTTH. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, κάλυψη τουλάχιστον του 80% των ενεργών ευρυζωνικών συνδρομητών από εναλλακτική υποδομή και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική πρόσβαση στα τεχνικά έργα του ΟΤΕ.

Στο υπόμνημά του, ο ΟΤΕ συμφωνεί με την άρση της κοστοστρέφειας στα 23 αστικά κέντρα και ζητά να ξεκινήσει αντίστοιχη διαδικασία για άλλα 18, επικαλούμενος νεότερα στοιχεία κάλυψης που έχει δημοσιοποιήσει η ΕΕΤΤ.

Προτείνει επίσης να εξετάζεται η κάλυψη σε επίπεδο καμπίνας αντί αστικού κέντρου, ώστε η εφαρμογή της ρύθμισης να γίνεται σε μικρότερες γεωγραφικές ενότητες. Εναλλακτικά, εφόσον διατηρηθεί το αστικό κέντρο ως μονάδα αναφοράς, εισηγείται τη μείωση του ορίου κάλυψης από 80% σε 50%.

Ο ΟΤΕ ζητά ακόμη ταχύτερη διαδικασία για την άρση της κοστοστρέφειας σε νέες περιοχές και συνολικότερη επανεξέταση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων στην αγορά FTTH, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη ανταγωνιστικών υποδομών.

Η Vodafone υποστηρίζει ότι η γεωγραφική κάλυψη από εναλλακτικά δίκτυα δεν επαρκεί από μόνη της για να τεκμηριώσει την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Θεωρεί αναγκαίο να εξεταστεί κατά πόσο οι πάροχοι μπορούν στην πράξη να χρησιμοποιούν τις υποδομές αυτές αντί των υπηρεσιών χονδρικής του ΟΤΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην πρόσβαση στα τεχνικά έργα υποδομής του ΟΤΕ. Επισημαίνει ότι η σχετική Προσφορά Αναφοράς δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2026 και οι τιμές τέθηκαν σε ισχύ τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμη επαρκές ιστορικό εφαρμογής για να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα της πρόσβασης. Ζητά επίσης νέα ανάλυση της αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης και διατήρηση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου του ανταγωνισμού.

Η Fiber2all ζητά επανεξέταση των προϋποθέσεων άρσης της κοστοστρέφειας. Επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των δικτύων FTTH δεν ακολουθεί απαραίτητα τα γεωγραφικά όρια των αστικών κέντρων και θεωρεί ότι η αξιολόγηση δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία κάλυψης κτιρίων.

Η εταιρεία ζητά διευκρινίσεις για την εμπορική διαθεσιμότητα των εναλλακτικών δικτύων και τον τρόπο υπολογισμού της κάλυψης. Αναφέρεται ακόμη στους δείκτες αξιολόγησης της πρόσβασης στις υποδομές του ΟΤΕ, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία εφαρμογής τους.

Από την πλευρά της η Nova επισημαίνει ότι οποιαδήποτε άρση της υποχρέωσης κοστοστρέφειας θα πρέπει να συνοδευτεί από την άμεση επαναφορά του ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου στα προϊόντα FTTH, ο οποίος εξασφαλίζει ότι υπάρχει ικανό περιθώριο κέρδους για τους εναλλακτικούς παρόχους και σήμερα έχει ανασταλεί. Επιπλέον, σημειώνει πως ο έλεγχος θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες τιμολόγησης του παρόχου με σημαντική θέση στην αγορά.

Η ΔΕΗ, η οποία αναπτύσσει το δικό της δίκτυο FTTH μέσω της FiberGrid, αντιμετωπίζει θετικά την πρωτοβουλία επανεξέτασης της ρύθμισης, ζητά όμως πρόσθετα δεδομένα και συμπληρωματική διαβούλευση πριν ληφθεί απόφαση.

Στο υπόμνημά της εστιάζει στη μεθοδολογία υπολογισμού της κάλυψης. Επισημαίνει ότι το κανονιστικό πλαίσιο αναφέρεται στην κάλυψη ενεργών ευρυζωνικών συνδρομητών, ενώ στην τεκμηρίωση της διαβούλευσης χρησιμοποιούνται στοιχεία κάλυψης κτιρίων. Ζητά να διευκρινιστεί πώς συσχετίζονται τα δύο μεγέθη και με ποιον τρόπο αξιοποιούνται τα διαθέσιμα δεδομένα.

Η ΔΕΗ αναφέρεται επίσης σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται ποσοστά κάλυψης μεγαλύτερα από 100%, ζητώντας εξηγήσεις για τη μεθοδολογία. Επιπλέον, θέτει ζήτημα για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον ανταγωνισμό ο συνδυασμός άρσης της κοστοστρέφειας και εκπτώσεων όγκου.

Οι απαντήσεις των εταιρειών αποτυπώνουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τον χρόνο, τα κριτήρια και την έκταση της άρσης της κοστοστρέφειας. Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 22 Ιουλίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από αίτημα του ΟΤΕ που είχε υποβληθεί τον Μάρτιο.

Η ΕΕΤΤ θα αξιολογήσει τις παρατηρήσεις πριν αποφασίσει για την εφαρμογή της ρύθμισης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση για τα 23 αστικά κέντρα.