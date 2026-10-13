Στον κρατικό προϋπολογισμό 27,06 εκατ. ευρώ από την ΕΕΤΤ

Συνολικά 27,06 εκατ. ευρώ θα αποδώσει στον κρατικό προϋπολογισμό η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από το ποσό αυτό, τα 27,01 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο 80% του θετικού οικονομικού αποτελέσματος της Αρχής για το 2025, ενώ 51,3 χιλ. ευρώ προέρχονται από το αδιάθετο αποθεματικό του 2024.

Το συνολικό θετικό οικονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ για το 2025 ανήλθε, σύμφωνα με τα ποσά που περιλαμβάνονται στην απόφαση, σε περίπου 33,77 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των χρημάτων αποφασίστηκε μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2025 από την ΕΕΤΤ, στις 6 Ιουλίου 2026 και την υποβολή σχετικής εισήγησης προς τα αρμόδια υπουργεία.

Τα χρήματα θα εγγραφούν στα έσοδα του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, στον κωδικό «Μέρισμα ΕΕΤΤ».

Την κοινή υπουργική απόφαση υπογράφουν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.