Επενδύσεις, πρόσβαση και ασφάλεια στην ατζέντα της GSMA για την κινητή συνδεσιμότητα

Η GSMA θέτει την οικονομική αξιοποίηση του 5G, τη διεύρυνση της ψηφιακής πρόσβασης, την αντιμετώπιση της απάτης και τη διεθνή συνεργασία για το 6G στις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου για την κινητή συνδεσιμότητα. Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, που εκπροσωπεί παρόχους και επιχειρήσεις του οικοσυστήματος κινητών επικοινωνιών, συνεδρίασε στο Νέο Δελχί την εβδομάδα που προηγήθηκε της ανακοίνωσης της 13ης Οκτωβρίου 2026. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις επενδύσεις και στη μετατροπή της επέκτασης των δικτύων σε οφέλη για επιχειρήσεις, κοινωνίες και οικονομίες.

Το οικονομικό μέγεθος της κινητής συνδεσιμότητας δίνει βάρος σε αυτές τις επιλογές. Σύμφωνα με τη GSMA, οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών δημιούργησαν οικονομική αξία 6 τρισ. δολαρίων το 2025, ποσό που αντιστοιχεί στο 6,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ η συνεισφορά τους προβλέπεται να φτάσει τα 11,3 τρισ. δολάρια έως το 2030. Η πρόκληση της πρόσβασης παραμένει επίσης εκτεταμένη, με 3,4 δισ. ανθρώπους να μη χρησιμοποιούν το κινητό διαδίκτυο.

Επενδύσεις και οικονομική αξιοποίηση του 5G

Στις προβλέψεις της GSMA, το 5G αναμένεται να εξυπηρετεί το 57% όλων των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας έως το 2030. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των παρόχων για την επέκταση και την αναβάθμιση των δικτύων εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 1,2 τρισ. δολάρια κατά την περίοδο 2025–2030. Το συμβούλιο εξέτασε πώς βιώσιμες δομές αγοράς μπορούν να στηρίξουν τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και πώς δυνατότητες όπως το network slicing μπορούν να δημιουργήσουν αξία στην ευρύτερη οικονομία.

Η Ινδία χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα ταχείας ανάπτυξης του 5G, με 1,2 δισ. ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 450 εκατ. είναι συνδέσεις πέμπτης γενιάς. Η προηγούμενη συνεδρίαση του συμβουλίου στη χώρα είχε πραγματοποιηθεί δέκα χρόνια νωρίτερα. Κατά την επίσκεψη, τα μέλη συναντήθηκαν με κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς εκπροσώπους, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Narendra Modi.

Ο γενικός διευθυντής της GSMA, Vivek Badrinath, συνέδεσε την ανάπτυξη των ινδικών υποδομών με μεταρρυθμίσεις πολιτικής που επέτρεψαν περισσότερες επενδύσεις από τον κλάδο. «Η επόμενη προτεραιότητα είναι να μετατρέψουμε την ταχεία επέκταση του 5G σε ουσιαστική αξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή οικονομία και να επωφελούνται από αυτήν», δήλωσε. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έθεσε ως προϋποθέσεις τις διαρκείς επενδύσεις, την υποστηρικτική πολιτική και τη συνεργασία στο ευρύτερο οικοσύστημα.

Το κόστος πρόσβασης και η απειλή της απάτης

Το χάσμα χρήσης απασχόλησε ιδιαίτερα το συμβούλιο, καθώς το 97% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές με κάλυψη κινητής ευρυζωνικότητας. Η GSMA συνδέει την κρίση στην αγορά μνημών με σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των οικονομικών smartphones. Στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, μια βασική συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο κοστίζει στο φτωχότερο 20% του πληθυσμού το ισοδύναμο του 44% του μέσου μηνιαίου εισοδήματός του, ποσοστό που φτάνει το 76% στην υποσαχάρια Αφρική.

Μεταξύ των πιθανών παρεμβάσεων συζητήθηκαν χρηματοδοτικές λύσεις, στοχευμένες μειώσεις φόρων και στενότερη συνεργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού συσκευών. Στη συνεργασία αυτή περιλαμβάνονται προμηθευτές μνημών και κατασκευαστές συσκευών, μαζί με τον κλάδο κινητών επικοινωνιών και τις κυβερνήσεις.

Στην αντιμετώπιση της απάτης, ο κλάδος ενισχύει την ανίχνευση μέσω των δικτύων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τα εργαλεία εντοπισμού και αποκλεισμού δόλιων επικοινωνιών. Μέσω του προγράμματος United Against Scams, η GSMA προωθεί τη συνεργασία παρόχων, τεχνολογικών εταίρων, ρυθμιστικών αρχών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο οργανισμός επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δημιουργούν νέους κινδύνους για την εμπιστοσύνη του κοινού, τη συμμετοχή στην οικονομία και τους κυβερνητικούς στόχους.

Κοινά πρότυπα και φάσμα για το 6G

Για το 6G, οι συμμετέχοντες εξέτασαν τη συμβολή διαφορετικών αγορών με τεχνογνωσία, καινοτομία και πνευματική ιδιοκτησία, εκφράζοντας δέσμευση στη διατήρηση παγκόσμιων προτύπων. Ο πρόεδρος της GSMA, Gopal Vittal, υποστήριξε ότι η συνεργασία μεταξύ αγορών μπορεί να επιταχύνει την καινοτομία και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ανθεκτικότητα.

Η εναρμόνιση του φάσματος συνδέεται με την κλίμακα ανάπτυξης και το προσιτό κόστος. Κατά τη GSMA, χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού υποστηρίζουν τη χρήση του ανώτερου τμήματος της ζώνης των 6 GHz για κινητές επικοινωνίες, μετά τον προσδιορισμό της στη WRC-23. Η ζώνη μπορεί να υποστηρίξει εύρος ζώνης καναλιών 200–400 MHz, το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών στην εποχή του 6G.