Χάλκινο μετάλλιο Μηχανικής Καινοτομίας και 4η θέση παγκοσμίως στους αγώνες συμμαχιών στο Robot Game για την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής

Η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής FIRST Global Challenge Team Greece powered by ΔΕΗ σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις και κατέκτησε την 4η θέση παγκοσμίως στους αγώνες συμμαχιών στο Robot Game, την 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο στο Innovation Engineering Award και το Social Media Award στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST Global Challenge που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 7 – 10 Οκτωβρίου 2026 στην Νότια Κορέα.

Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST Global Challenge είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής, επιστήμης, καινοτομίας και τεχνολογίας, στην οποία συμμετέχουν εθνικές ομάδες από 190 χώρες με παιδιά ηλικίας 14 -18 χρονών. Αρμόδιος φορέας για την Ελλάδα, είναι ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eduact.

Η φετινή θεματική της Ολυμπιάδας “Igniting Innovation” ανέδειξε ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας: τις δασικές πυρκαγιές και την προστασία του πλανήτη. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι μαθητές σχεδίασαν και κατασκεύασαν καινοτόμα ρομπότ, αναζητώντας τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης μιας ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς και την πρόληψη μελλοντικών καταστροφών.

Η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από μαθητές και μαθήτριες Λυκείου από όλη τη χώρα, διαγωνίστηκε με το ρομπότ μας “PITHIA”, σε έναν αγώνα συμμαχιών που κλήθηκαν να «σβήσουν» τις πυρκαγιές, συλλέγοντας και μεταφέροντας εκατοντάδες πορτοκαλί σφαιρίδια στις ειδικές μονάδες κατάσβεσης της πίστας!

Από το Boot Camp προετοιμασίας τον περασμένο Ιούλιο, περισσότερα από 135 μέλη του κλιμακίου της ομάδας δούλεψαν ιδέες στη μηχανική για αμέτρητες ώρες, με το συντονισμό των προπονητών και των μεντόρων της ομάδας, προκειμένου να φτάσουν να έχουν ένα από τα πιο άρτια μηχανικά ρομπότ ανάμεσα στις 190+ χώρες που συμμετείχαν.

Το βραβείο που κατέκτησε η Εθνική Ομάδα απονέμεται στις ομάδες που διακρίνονται για τη δημιουργικότητα, τις πρωτότυπες τεχνικές προσεγγίσεις και την καινοτόμο επίλυση μηχανικών προβλημάτων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ομαδικής εργασίας και της συστηματικής δουλειάς.

Παράλληλα η 4η θέση στον αγώνα συμμαχιών του Robot Game, ανάμεσα σε 190+ χώρες, αντικατοπτρίζει τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του ρομπότ σε συνεχόμενους αγώνες με διαφορετικούς συμμάχους.

Χορηγοί της ομάδας: Κύριος Χορηγός: ΔΕΗ, Χρυσοί Χορηγοί: Accenture, ΔΕΣΦΑ, Ελληνικός Χρυσός, KLEEMANN, TITAN, Υποστηρικτής Ομάδας: IROES, Ασημένιοι Χορηγοί: QUALCO FOUNDATION και QUALCO Group, Μεγάλος Χορηγός: Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΙΟΣ, Μεγάλος Αρωγός: ΚΕΔΕ και Χορηγός Υγείας: Κλινική Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης και όμιλος IMITHEA.