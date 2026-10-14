Ookla: Το ώριμο 4G παραμένει σημείο αναφοράς για τις κλήσεις

Τα ώριμα δίκτυα φωνής 4G παραμένουν σημείο αναφοράς για την ταχύτητα και τη σταθερότητα στη σύνδεση των κλήσεων, σύμφωνα με ανάλυση της Ookla, καθώς η απόδοση της φωνής μέσω 5G εξαρτάται από τη βελτιστοποίηση κάθε υλοποίησης. Στις συγκρίσεις οκτώ παρόχων, οι έξι συνέδεαν ταχύτερα τις κλήσεις μέσω VoNR, της τεχνολογίας φωνής του 5G, σε σχέση με το VoLTE του 4G. Ωστόσο, τα καλύτερα αποτελέσματα του δείγματος καταγράφηκαν σε ώριμα δίκτυα VoLTE.

Στο σύνολο των μετρήσεων, ο διάμεσος χρόνος σύνδεσης ήταν 1,87 δευτερόλεπτα για το VoLTE και 1,96 για το VoNR, διαφορά περίπου 5% που η μελέτη θεωρεί μικρή, με τις επιδόσεις συγκρίσιμες εντός των ορίων της. Η ανάλυση βασίστηκε σε ελεγχόμενες δοκιμές της RootMetrics σε οκτώ αγορές: Σεούλ, Λονδίνο, Μαλαισία, Νέα Υόρκη, Σιγκαπούρη, Λισαβόνα και Λουάντα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, καθώς και Μανίλα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η δεκαετής βελτιστοποίηση του VoLTE

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε προκαθορισμένες διαδρομές, με ίδιες συσκευές και διαδικασίες. Στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη είχαν πανεθνική κάλυψη, ενώ στις υπόλοιπες αγορές αφορούσαν τις συγκεκριμένες πόλεις. Μετρήθηκε το διάστημα από το πάτημα του πλήκτρου κλήσης μέχρι να ακουστεί ο τόνος κλήσης, με σημείο αναφοράς τα δύο δευτερόλεπτα, κάτω από τα οποία η σύνδεση γίνεται αντιληπτή ως άμεση.

Στη Σεούλ, η LG U+ πέτυχε διάμεσο χρόνο 0,73 δευτερολέπτων και η SK Telecom 0,99 δευτερολέπτων μέσω VoLTE, τις ταχύτερες επιδόσεις μεταξύ των παρόχων που εξετάστηκαν. Στο Λονδίνο, η EE και η Three κατέγραψαν αντίστοιχα 1,37 και 1,41 δευτερόλεπτα, επίσης μέσω VoLTE.

Η τεχνολογία έχει πίσω της μία δεκαετία βελτιώσεων στη σηματοδοσία, στη διαχείριση της προτεραιότητας της φωνής και στη συνέχεια των κλήσεων κατά τη μετάβαση μεταξύ δικτύων. Πολλοί πάροχοι που ενεργοποίησαν αυτόνομα δίκτυα 5G, γνωστά ως 5G SA, έδωσαν αρχικά προτεραιότητα στα δεδομένα, διατηρώντας τη φωνή στο 4G. Η εκτεταμένη κάλυψη και η επιχειρησιακή ωριμότητα επηρεάζουν το όφελος που μπορεί να αντιληφθεί ο συνδρομητής από τη μετάβαση στο VoNR.

Οι διαφορετικές επιδόσεις της φωνής μέσω 5G

Η Singtel στη Σιγκαπούρη αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικής υλοποίησης του VoNR. Κατέγραψε διάμεσο χρόνο 1,07 δευτερολέπτων, έναντι 1,22 δευτερολέπτων στο δικό της VoLTE, με περιορισμένες διακυμάνσεις και πάνω από το 90% των κλήσεων εντός του στόχου των δύο δευτερολέπτων. Στη Μαλαισία, η YES πέτυχε 1,6 δευτερόλεπτα μέσω VoNR έναντι 2,17 μέσω VoLTE, βελτίωση περίπου 26%.

Αντίθετα, οι χρόνοι σύνδεσης μέσω VoNR της Starhub στη Σιγκαπούρη και της KT στη Νότια Κορέα ήταν βραδύτεροι κατά 32% και 13%, αντίστοιχα, από εκείνους των δικών τους δικτύων VoLTE. Στη Starhub, ο διάμεσος χρόνος του VoNR ήταν 1,82 δευτερόλεπτα, αλλά το 95ο εκατοστημόριο έφτανε τα 6,33 δευτερόλεπτα, έναντι 2,38 δευτερολέπτων στο VoLTE.

Αυτή η απόσταση μεταξύ της τυπικής επίδοσης και των πιο αργών κλήσεων έχει σημασία για την εμπειρία του χρήστη. Η ανάλυση συνδέει τις μεγάλες αποκλίσεις με πιθανά κενά κάλυψης, καθυστερήσεις στον εντοπισμό της συσκευής από το δίκτυο ή μεταβάσεις μεταξύ τεχνολογιών, τις οποίες ο διάμεσος χρόνος μπορεί να αποκρύπτει.

Το κόστος της επιστροφής σε παλαιότερα δίκτυα

Στη Μανίλα, περίπου το 89% των εξεταζόμενων εξερχόμενων κλήσεων της DITO επέστρεφε από το 5G στο 4G μέσω EPS fallback, καθώς ο πάροχος δεν είχε ακόμη διαθέσει εμπορικά το VoNR. Ο διάμεσος χρόνος σύνδεσης διαμορφώθηκε στα 4,59 δευτερόλεπτα, ενώ η Globe Telecom, με σχεδόν όλες τις κλήσεις μέσω VoLTE, πέτυχε 1,65 δευτερόλεπτα.

Σημαντική επιβάρυνση συνδέεται με το CSFB, δηλαδή την επιστροφή από το 4G σε δίκτυα 2G ή 3G για τη φωνή. Στο δείγμα, ο διάμεσος χρόνος έφτανε τα 4,48 δευτερόλεπτα και το 5,5% των κλήσεων ξεπερνούσε τα δέκα δευτερόλεπτα, έναντι 0,49% στο VoLTE. Η Ookla επισημαίνει ότι μέρος της επιβάρυνσης ενδέχεται να σχετίζεται με τις δυσμενείς συνθήκες σήματος στις οποίες ενεργοποιείται αυτή η διαδικασία, πέρα από την πολυπλοκότητά της.

Για παρόχους με περιορισμένη κάλυψη 5G SA, η Ookla εκτιμά ότι η βελτιστοποίηση του VoLTE μπορεί να προσφέρει καλύτερη βραχυπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων. Για όσους εξακολουθούν να εξυπηρετούν σημαντικό όγκο φωνής μέσω CSFB, προκρίνει την επέκταση της κάλυψης VoLTE και την επιτάχυνση της απόσυρσης των παλαιών δικτύων.