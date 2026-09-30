Η Samsung παρουσιάζει τη σειρά Galaxy Tab S12

Η Samsung Electronics παρουσίασε τη σειρά Galaxy Tab S12 – η οποία περιλαμβάνει τα Galaxy Tab S12 Ultra και Tab S12+ – προσφέροντας την πιο προηγμένη και ευέλικτη εμπειρία σε Galaxy tablet της εταιρείας μέχρι σήμερα. Συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις, μπαταρία μεγάλης διάρκειας και το νέο Galaxy AI στον χαρακτηριστικό, εκπληκτικά λεπτό, σχεδιασμό της σειράς Galaxy Tab, η νέα γενιά συσκευών Samsung ήρθε με στόχο να απλουστεύσει τις εργασίες – είτε πρόκειται για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, την επίτευξη επαγγελματικών στόχων ή την εξερεύνηση δημιουργικών ενδιαφερόντων.

Τα Galaxy Tab S12 Ultra και Tab S12+ διαθέτουν εκπληκτικές οθόνες και συνοδεύονται από το εργονομικά σχεδιασμένο S Pen, για εύκολη επεξεργασία και τήρηση σημειώσεων. Συνδυάζοντας τη φορητότητα με την ισχύ, η σειρά Galaxy Tab S12 παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε μια σειρά από πολλές δυνατότητες.

«Η σειρά Galaxy Tab S12 έχει σχεδιαστεί για χρήστες που αναζητούν συνεχώς νέες ιδέες, αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και επιδιώκουν να κάνουν πραγματικότητα τις φιλοδοξίες τους», δήλωσε ο Jay Kim, Executive Vice President και Head του Customer Experience Office, Mobile eXperience (MX) Business στη Samsung Electronics. «Κατασκευασμένη με hardware τελευταίας τεχνολογίας Samsung, η σειρά συνδυάζει μια εντυπωσιακή οθόνη με τη δύναμη του Galaxy AI, για να απλοποιήσει τις απαιτητικές εργασίες, ώστε οι χρήστες να παραμένουν συγκεντρωμένοι στην επίτευξη των στόχων τους».

Υψηλές επιδόσεις σε έναν Ultra-Thin σχεδιασμό

Η σειρά Galaxy Tab S12 συνδυάζει ισχυρές επιδόσεις και μπαταρία μεγάλης διάρκειας σε ένα λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό. Με πάχος μόλις 5,1 χιλιοστά, το Galaxy Tab S12 Ultra είναι το πιο λεπτό tablet της Samsung που προσφέρει παράλληλα την υψηλότερη απόδοση που έχει υπάρξει ποτέ σε Galaxy Tab, υποστηρίζοντας την παραγωγικότητα στη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν ένα διαδικτυακό μάθημα κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους με τα μέσα μεταφοράς και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις τους στη μεγάλη οθόνη της συσκευής, σε ένα καφέ ή μια βιβλιοθήκη.

Και τα δύο μοντέλα έχουν δημιουργηθεί με γνώμονα τη μεγάλη αυτονομία. Με μία μόνο φόρτιση, η μπαταρία μπορεί να διαρκέσει έως και 23 ώρες στο Galaxy Tab S12 Ultra και έως 21 ώρες στο Galaxy Tab S12+. Όταν έρθει η ώρα της φόρτισης, η συσκευή φτάνει από το 0% στο 100% σε περίπου 95 λεπτά με τη χρήση μετασχηματιστή 45W-.

Πέρα από την εντυπωσιακή αυτονομία, η σειρά προσφέρει τις πιο ισχυρές επιδόσεις σε Galaxy tablet μέχρι σήμερα. Ο επεξεργαστής 3nm μπορεί να προσφέρει έως και 61% ταχύτερη επεξεργασία NPU, 19% ταχύτερη απόδοση CPU και 17% βελτιωμένη ισχύ GPU σε σύγκριση με το Galaxy Tab S11 Ultra, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Είτε πρόκειται για την απόδοση πολύπλοκων δημιουργικών projects (rendering), είτε για την παρακολούθηση μιας διάλεξης με ταυτόχρονη λήψη σημειώσεων και χρήση λειτουργιών AI για διευκρινίσεις, η εμπειρία παραμένει εκπληκτική.

Ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ψύξης (3D Vapor Chamber) διαχέει τη θερμότητα κατά τη διάρκεια εντατικής χρήσης -όπως η επεξεργασία βίντεο ή ο σχεδιασμός γραφικών για ώρες. Σχεδιασμένη για ανθεκτικότητα και προστασία, η σειρά διαθέτει επίσης πιστοποίηση IP68 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη.

Η σειρά Galaxy Tab S12 διαθέτει ευρεία οθόνη, σχεδιασμένη να προσφέρει τον απαραίτητο χώρο για την ανάπτυξη ιδεών. Το Galaxy Tab S12 Ultra διαθέτει οθόνη 14,6 ιντσών, που διευκολύνει την ταυτόχρονη εργασία και προβολή πολλαπλών παραθύρων. Το Galaxy Tab S12+ έρχεται με οθόνη 12,6 ιντσών και πιο λεπτά πλαίσια από τον προκάτοχό του, προσφέροντας ευρεία επιφάνεια, χωρίς συμβιβασμούς στη φορητότητα. Και τα δύο μοντέλα ενσωματώνουν οθόνες Dynamic AMOLED 2X που φτάνουν τα 1.600 nits μέγιστης φωτεινότητας, για να προσφέρουν καθαρά και ζωντανά γραφικά σε εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα και την καλύτερη οπτική εμπειρία σε Galaxy Tab μέχρι σήμερα. Το αναβαθμισμένο Vision Booster προσαρμόζει πλέον αυτόματα τη φωτεινότητα σε πραγματικό χρόνο με βάση τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος, για μια άνετη θέαση.

Σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα Samsung έχει γίνει και στον ήχο, με χωρικό ήχο 4 καναλιών (4 –channel spatial audio) – διπλάσια κανάλια σε σχέση με την προηγούμενη γενιά – για μια πλούσια ακουστική εμπειρία κατά το streaming περιεχομένου ή την επεξεργασία.

Για καθημερινή άνεση

Βασισμένη σε hardware τελευταίας τεχνολογίας, η σειρά Galaxy Tab S12 μετατρέπει τη μεγάλη της οθόνη σε έναν χώρο εργασίας που προσφέρει ευελιξία, διευκολύνοντας το multitasking. Λειτουργώντας με Android 17, One UI 9 και το νεότερο Galaxy AI, συγκεντρώνει την έρευνα, την τήρηση σημειώσεων, τη δημιουργικότητα και τη βοήθεια λειτουργιών της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα σημείο, δίνοντας στους χρήστες την ελευθερία να εξερευνούν και να κάνουν πράξη τις ιδέες τους.

Χάρη στην εντυπωσιακή οθόνη, οι χρήστες μπορούν να χωρίσουν την επιφάνεια σε έως και τρία τμήματα μέσω της διάταξης Multi Window. Για παράδειγμα, μπορούν να κρατούν σημειώσεις στο Samsung Notes, ενώ παράλληλα παρακολουθούν ένα βίντεο και χρησιμοποιούν έναν AI assistant. Καθώς προκύπτουν σημαντικά σημεία ή ερωτήσεις, μπορούν να τα καταγράφουν με το S Pen απευθείας στο Samsung Notes, ενώ το Note Assist αναλαμβάνει να συνοψίσει τις σημειώσεις τους όσο παρακολουθούν.

Και τα δύο μοντέλα συνοδεύονται από το S Pen, για να κρατούν σημειώσεις και να σχεδιάζουν. Το πληκτρολόγιο λατινικών χαρακτήρων Pro Keyboard, που πωλείται χωριστά, έρχεται να ενισχύσει την παραγωγικότητα με premium φινίρισμα αλουμινίου και ένα ειδικό Galaxy AI Key, που προσφέρει απευθείας πρόσβαση στις λειτουργίες AI assistant. Παράλληλα, το Book Cover Keyboard Slim, που επίσης πωλείται ξεχωριστά, προσφέρει ευελιξία, με άνετες γωνίες θέασης και πληκτρολόγηση.

Οι συσκευές συνοδεύονται από μια δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών για το Google AI Pro, παρέχοντας πρόσβαση στα πιο προηγμένα μοντέλα λειτουργιών AI της Google. Οι χρήστες μπορούν να ρωτήσουν το Gemini για οποιαδήποτε απορία ή να εμβαθύνουν σε νέα θέματα. Με το Gemini Notebook, μπορούν να συγκεντρώσουν σημειώσεις, εικόνες, ηχογραφήσεις και αρχεία σε έναν χώρο εργασίας και να δημιουργήσουν περιλήψεις, podcasts, ακόμα και κουίζ.

Παράλληλα ο Samsung Browser βοηθά τους χρήστες να παραμένουν συγκεντρωμένοι. Κατανοώντας το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, το πλαίσιο σε πολλαπλά tabs και το ιστορικό περιήγησης, μπορεί να συνοψίσει πληροφορίες από ανοιχτές σελίδες ή να επαναφέρει μια σχετική πηγή που προβλήθηκε μέρες πριν – εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο από την αναζήτηση.

Ένα οικοσύστημα σχεδιασμένο να αναβαθμίσει τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητα

Η σειρά Galaxy Tab S12 επιτρέπει την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, συγκεντρώνοντας εφαρμογές επαγγελματικού επιπέδου , όπως είναι το Adobe Photoshop και το Notability σε συνδυασμό με προνόμια αξίας άνω των 300 ευρώ.

Το Adobe Photoshop έρχεται προ-εγκατεστημένο για πρώτη φορά σε Android tablets, φέρνοντας δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας και σχεδιασμού υψηλού επιπέδου. Η διεπαφή είναι βελτιστοποιημένη σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα και η υποστήριξη του S Pen κάνει τη μεταφορά ιδεών στην οθόνη να μοιάζει φυσική. Το Photoshop περιλαμβάνει λειτουργίες που υποστηρίζονται από λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του AI Assistant (σε έκδοση beta) και δυνατότητες Generative AI που τροφοδοτούνται από το Adobe Firefly, όπως το Generative Fill και τη λειτουργία Εικόνας σε Βίντεο, που βοηθούν τους δημιουργούς στη γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία αρχείων. Αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη σειρά, οι νέοι χρήστες λαμβάνουν τέσσερις μήνες δωρεάν πρόσβασης στο mobile plan του Photoshop.

Επίσης, το Notability (επίσης προ-εγκατεστημένο) βοηθά στην αποτελεσματική οργάνωση σημειώσεων, χάρη στο S Pen και τα εργαλεία μελέτης που βασίζονται σε λειτουργίες AI (συνοδεύεται από έξι μήνες δωρεάν δοκιμή και έκπτωση 20% στην πρώτη συνδρομή).

Τέλος, τα Galaxy Tab S12 Ultra και Galaxy Tab S12+ υποστηρίζουν έως και επτά γενιές αναβαθμίσεων του λειτουργικού συστήματος (OS) και ενημερώσεων ασφαλείας.

Διαθεσιμότητα

Η σειρά Galaxy Tab S12 θα είναι διαθέσιμη από τις 2 Οκτωβρίου στην ελληνική αγορά μέσα από το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Samsung και το Samsung.com/gr. Θα κυκλοφορήσει σε δύο αποχρώσεις: Gray (Γκρι) και Silver (Ασημί).

Συγκεκριμένα για αγορές μέσα από το Samsung.com/gr θα ισχύσουν οι παρακάτω προσφορές:

10% όφελος για αγορές με τη συμβατή πιστωτική σας κάρτα μέσω Samsung Pay.

15% όφελος στην αξία ενός Galaxy Wearable, με ταυτόχρονη αγορά

30% όφελος στην αξία των συμβατών αξεσουάρ τους, με ταυτόχρονη αγορά