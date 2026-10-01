ICEYE & Nokia: ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες για κυβερνήσεις και αμυντικούς φορείς

Η ICEYE, η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στην κυρίαρχη πληροφόρηση από το διάστημα, και η Nokia, παγκόσμιος ηγέτης στις υποδομές συνδεσιμότητας, ανακοίνωσαν σήμερα τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη ασφαλών και κυρίαρχων ευρυζωνικών συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών υψηλών επιδόσεων σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) για κυβερνήσεις. Τα συστήματα θα υποστηρίζουν αποστολές από την άμυνα και την ασφάλεια των συνόρων έως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Βασισμένα σε αξιόπιστη ευρωπαϊκή τεχνολογία, τα συστήματα που θα αναπτυχθούν από κοινού θα δίνουν στα κράτη την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των δορυφόρων, των επίγειων υποδομών και των τερματικών. Η εκτόξευση των πρώτων δορυφόρων επικοινωνιών αναμένεται το 2028.

Όταν τα επίγεια δίκτυα διαταράσσονται ή παραβιάζονται, διακυβέβευεται η πρόσβαση των ενόπλων δυνάμεων, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των κρατικών αρχών, στα συστήματα πληροφοριών και διοίκησης από τα οποία εξαρτώνται. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντική για τις κυβερνήσεις η ύπαρξη ανθεκτικών υποδομών επικοινωνιών, που παραμένουν διαθέσιμες ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες και τις οποίες μπορούν να κατέχουν και να ελέγχουν πλήρως.

Τα κυρίαρχα συστήματα που θα αναπτυχθούν από κοινού θα παρέχουν στοχευμένη συνδεσιμότητα υψηλής χωρητικότητας και χαμηλής καθυστέρησης πάνω από περιοχές αποστολών προτεραιότητας. Σχεδιασμένα για να συμπληρώνουν τα στρατιωτικά και εμπορικά δίκτυα και όχι για να τα αντικαταστήσουν, θα προσθέτουν εμβέλεια, ανθεκτικότητα και χωρητικότητα, βοηθώντας τις κυβερνήσεις και τους αμυντικούς οργανισμούς να διατηρούν τις κρίσιμες επικοινωνίες τους όπου κι αν διεξάγονται επιχειρήσεις.

Η συνεργασία συνδυάζει την επιβεβαιωμένη αποτελεσματικότητα της ICEYE στην υλοποίηση κυρίαρχων δορυφορικών αποστολών με την εκτεταμένη εμπειρία της Nokia στις τεχνολογίες ασφαλούς δικτύωσης και την αυξανόμενη παρουσία της στον τομέα της άμυνας. Οι δύο εταιρείες θα ενοποιήσουν δορυφόρους, επίγειες υποδομές και ανθεκτικά τερματικά τελικών χρηστών, επεκτείνοντας το επιχειρηματικό μοντέλο της ICEYE για κυρίαρχη πληροφόρηση από το διάστημα και στις δορυφορικές επικοινωνίες.

Ο Rafal Modrzewski, CEO και συνιδρυτής της ICEYE, δήλωσε: «Μαζί με τη Nokia, αξιοποιούμε την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία μας στην πληροφόρηση από το διάστημα για να προσφέρουμε κυρίαρχες δορυφορικές επικοινωνίες υψηλών επιδόσεων. Τα κράτη πρέπει να μπορούν να κατέχουν και να ελέγχουν πλήρως τις επικοινωνίες τους, χωρίς εξάρτηση από τους όρους παροχής υπηρεσιών ενός ξένου εμπορικού παρόχου. Παραδώσαμε στην Πολωνία το δικό της σύστημα δορυφόρων ραντάρ σε λιγότερο από έναν χρόνο. Η συνεργασία με τη Nokia μάς επιτρέπει να κινηθούμε με αντίστοιχη ταχύτητα και στις δορυφορικές επικοινωνίες, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζουν οι ανάγκες των κρατών».

Ο Justin Hotard, Πρόεδρος και CEO της Nokia, δήλωσε: «Η κυρίαρχη επιχειρησιακή δράση εξαρτάται από την ικανότητα αντίληψης, λήψης αποφάσεων και δράσης σε πραγματικό χρόνο. Η Physical AI (φυσική τεχνητή νοημοσύνη) το καθιστά αυτό δυνατό, αλλά μόνο με ασφαλή και ανθεκτική συνδεσιμότητα σε ξηρά, θάλασσα, αέρα και διάστημα. Συνδυάζοντας τα αξιόπιστα δίκτυα της Nokia με τις αποδεδειγμένες κυρίαρχες διαστημικές δυνατότητες της ICEYE, θα δημιουργήσουμε μια νέα ικανότητα δορυφορικών επικοινωνιών που θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα επίγεια δίκτυα και θα δίνει στα κράτη επίγνωση της κατάστασης, συνδεσιμότητα και τον έλεγχο που χρειάζονται για να επιχειρούν με σιγουριά σε περιβάλλοντα αντιπαράθεσης, σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς».

Οι Rafal Modrzewski και Justin Hotard θα μιλήσουν στις 2 Οκτωβρίου στο Helsinki Security Forum, σε συζήτηση με τίτλο «Πώς μπορεί να διασωθεί η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης» (“How to Salvage Europe’s Technological Sovereignty”).