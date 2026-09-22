Hellas Sat & Adamant Composites: μνημόνιο συνεργασίας για νέες αποστολές στο Διάστημα και την Άμυνα

Η Hellas Sat και η Adamant Composites ανακοινώνουν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU), θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, αποστολών, και επιχειρησιακών εφαρμογών στους τομείς του Διαστήματος και της Άμυνας.

Η συνεργασία εντάσσεται σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων όπου η αυξανόμενη ανάγκη για ασφαλείς επικοινωνίες, κυριαρχικές (sovereign) διαστημικές δυνατότητες και προηγμένες υπηρεσίες παρατήρησης Γης δημιουργεί νέες απαιτήσεις αλλά παράλληλα προσφέρει και σημαντικές ευκαιρίες για την εγχώρια και ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία.

Στο πλαίσιο του MoU, οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν – μεταξύ άλλων – νέα concepts αποστολών που αξιοποιούν μικρούς δορυφόρους με προηγμένες διαστημικές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές πολλαπλών τροχιών (multi-orbit), με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών και δυνατοτήτων ικανών να υποστηρίξουν κρίσιμες ανάγκες σε κυβερνητικό, αμυντικό και πολιτικό επίπεδο.

Στρατηγικός στόχος της σημαίνουσας αυτής συνεργασίας είναι η μετάβαση από την ανάπτυξη μεμονωμένων τεχνολογιών και υποσυστημάτων στη δημιουργία ολοκληρωμένων αποστολών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων, με υψηλή ελληνική προστιθέμενη αξία και προοπτική διεθνούς αξιοποίησης.

Παράλληλα, η συνεργασία θα εστιάσει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων end-to-end λύσεων, που θα συνδυάζουν διαστημικά και επίγεια συστήματα με εφαρμογές στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο περιβάλλον, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας σε διεθνή προγράμματα και αγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση κοινών αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών ευκαιριών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ωρίμανση τεχνολογιών, την ανάπτυξη πρωτοτύπων, την υλοποίηση πιλοτικών αποστολών και, σε επόμενο στάδιο, την επιχειρησιακή αξιοποίηση νέων λύσεων.

Η συνεργασία αντανακλά τη γενικότερη στρατηγική κατεύθυνση εξωστρέφειας της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ της εγχώριας παραγωγικής βάσης, των δορυφορικών υποδομών και του διεθνούς οικοσυστήματος του Διαστήματος και της Άμυνας.

Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, CEO, Hellas Sat: «Η συνεργασία με την Adamant Composites δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο για τον συνδυασμό δορυφορικών υποδομών, της επιχειρησιακής εμπειρίας και των δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών της Hellas Sat με την τεχνολογική και παραγωγική τεχνογνωσία μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης ελληνικής εταιρείας. Η ανάπτυξη νέων αρχιτεκτονικών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων πολλαπλών τροχιών, προϋποθέτει , αν όχι επιβάλλει, τη συνεργασία εταιρειών με συμπληρωματικές δυνατότητες και κοινό προσανατολισμό στην επιχειρησιακή αξιοποίηση της τεχνολογίας. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε αυτή τη συνέργεια σε συγκεκριμένες αποστολές και λύσεις, με ισχυρό ελληνικό τεχνολογικό και βιομηχανικό αποτύπωμα και προοπτική διεθνούς αξιοποίησης.»

Δρ. Αντώνιος Βαβουλιώτης, CEO, Adamant Composites: «Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ωρίμασε ένα δυναμικό διαστημικό οικοσύστημα με σημαντικό τεχνολογικό υπόβαθρο και πλέον, βιομηχανικές υποδομές. Το επόμενο βήμα είναι να μετατρέψουμε αυτή τη γνώση και αυτή την παραγωγική βάση σε επιχειρησιακές δυνατότητες με διεθνή απήχηση. Η συνεργασία μας με τη Hellas Sat αποτελεί μια προσπάθεια αυτής της μετάβασης, καθώς φέρνει κοντά συμπληρωματικές δυνατότητες από διαφορετικά σημεία της διαστημικής αλυσίδας αξίας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε την ικανότητά μας να συμμετέχουμε ακόμη πιο ουσιαστικά σε σύνθετες διαστημικές αποστολές και εφαρμογές, δημιουργώντας μεγαλύτερη ελληνική προστιθέμενη αξία και ισχυρότερη διεθνή παρουσία για τις λύσεις που αναπτύσσουμε.»