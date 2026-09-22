Η Hg αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στην ENTERSOFTONE με €1 δισ. αποτίμηση

Η ENTERSOFTONE (ES1), κορυφαίος πάροχος λογισμικού ERP και επιχειρηματικών εφαρμογών στην Ελλάδα, με δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει την πλειοψηφική επένδυση της Hg στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η Hg συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους επενδυτές σε ευρωπαϊκές και διατλαντικές εταιρείες λογισμικού και υπηρεσιών. Πρόκειται για την πρώτη επένδυση της Hg στην Ελλάδα, με την αποτίμηση της ES1 να διαμορφώνεται λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η Olympia Group και η Imker Group, παραμένουν μέτοχοι της ES1 διατηρώντας σημαντικά ποσοστά συμμετοχής, μαζί με τη διοικητική ομάδα υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνη Κοτζαμανίδη.

Η ES1 δημιουργήθηκε το 2025 από τη συγχώνευση της Entersoft και της SOFTONE, έχει έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται, επίσης σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει λύσεις ERP, CRM, Accounting, Payroll, HCM, WMS, eCommerce και ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών μιας επιχείρησης. Η ES1 έχει καθιερωθεί ως ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στο business software και την ηλεκτρονική τιμολόγηση, εξυπηρετώντας περισσότερους από 90.000 πελάτες. Συνδυάζει βαθιά τεχνογνωσία με καινοτόμες τεχνολογίες, προσφέροντας αξιόπιστες, ολοκληρωμένες και πλήρως συμβατές με το κανονιστικό πλαίσιο λύσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάθε μεγέθους και κλάδου.

Η επένδυση πραγματοποιείται σε μια περίοδο ραγδαίας ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, με βασικό μοχλό τη μετάβαση της χώρας στην υποχρεωτική Β2Β ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέσω του πλαισίου myDATA. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση, καθώς οι μεταρρυθμίσεις της ΕΕ «VAT in the Digital Age» ωθούν τα κράτη-μέλη προς την ψηφιακή τιμολόγηση.

Η Hg θα συνεργαστεί με τη διοικητική ομάδα της ES1 για την ολοκλήρωση της μετάβασης όλων των προϊόντων της εταιρείας στο cloud, την περαιτέρω επιτάχυνση της καινοτομίας στα προϊόντα και την επέκταση σε γειτονικές αγορές. Το Hg Catalyst, το εσωτερικό incubator προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης της Hg, θα στηρίξει επίσης την ES1 στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με δυνατότητες AI σε όλο το εύρος της πλατφόρμας της. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την πρωτοπορία της ES1 στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των επενδύσεων που ανακοίνωσε την περσινή χρονιά.

Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ES1, δήλωσε: «Η ES1 δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή του επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα, και αυτή η συνεργασία μάς δίνει τους πόρους για να πάμε πιο μακριά και πιο γρήγορα. Η Hg κατανοεί το business software σε βάθος που λίγοι επενδυτές διαθέτουν, και αυτό θα μας δώσει ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και εμβαθύνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Alexandre Flavier, Partner της Hg, δήλωσε: «Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης και η ομάδα του έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική τεχνολογική πλατφόρμα, με ουσιαστικό προβάδισμα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και καινοτόμα προϊόντα που οι πελάτες της αγαπούν πραγματικά. Η επένδυση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στην ελληνική αγορά και τη δέσμευσή μας να χτίσουμε μια διαχρονική, ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη ηγέτιδα εταιρεία λογισμικού στην περιοχή».