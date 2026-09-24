Στο τραπέζι της ΕΕ η ελληνική πρόταση για το 6G: 12-15 δισ. ευρώ το αρχικό χρηματοδοτικό μέγεθος

Στους υπουργούς της ΕΕ παρουσιάστηκε η ελληνική πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος Συχνοτήτων (European Spectrum Union), με τα έσοδα που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη μελλοντική διάθεση φάσματος για το 6G να υπολογίζονται, σε πρώτη φάση, σε 12 έως 15 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρόταση, την οποία έχει επεξεργαστεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάστηκε την Τρίτη στους Ευρωπαίους υπουργούς. Προβλέπει ότι μέρος των μελλοντικών εσόδων από τις δημοπρασίες φάσματος για το 6G θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε τεχνολογικές επενδύσεις και να αποτελέσει παράλληλα νέα πηγή χρηματοδότησης για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Το ποσό των 12 έως 15 δισ. ευρώ εμφανίζεται για πρώτη φορά ως τάξη μεγέθους της πρότασης. Όπως διευκρινίζει το έγγραφο που επικαλείται το Reuters, πρόκειται για παραδοχή σχεδιασμού και όχι για επίσημη πρόβλεψη. Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται πιθανές μελλοντικές εισφορές από επιλεγμένα δικαιώματα χρήσης φάσματος 5G.

Η πρόταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος είχε παρουσιαστεί αρχικά από τον Κυριάκο Πιερρακάκη τον περασμένο Ιούλιο και είχε καταγραφεί από το Infocom. Στον πυρήνα της βρίσκεται η επιδίωξη για περισσότερο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική στη διάθεση στρατηγικών συχνοτήτων, αντί των διαφορετικών διαδικασιών που εφαρμόζουν σήμερα τα κράτη-μέλη. Στον αρχικό σχεδιασμό προβλεπόταν επίσης μέρος των εσόδων να διοχετεύεται σε επενδύσεις συνδεσιμότητας και νέων τεχνολογιών.

Η πρόταση συνδέεται τώρα και με τη συζήτηση για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, για την περίοδο 2028-2034, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στα 2 τρισ. ευρώ. Οι Βρυξέλλες αναζητούν πρόσθετες πηγές εσόδων, καθώς αυξάνονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα.

Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκονται ακόμη έσοδα από δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ψηφιακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά απόβλητα, καπνικά προϊόντα, διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και κέρδη από κρυπτοστοιχεία. Για την καθιέρωση νέων πηγών εσόδων απαιτείται συμφωνία των 27 κρατών-μελών.

Για τις τηλεπικοινωνίες, το κρίσιμο ζήτημα είναι τι θα σημαίνει ένα τέτοιο μοντέλο για την επόμενη γενιά δικτύων. Η μετάβαση στο 6G ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τον τρόπο διάθεσης του φάσματος, το κόστος για τους παρόχους και το αν μέρος των εσόδων από τις συχνότητες θα επιστρέφει στον κλάδο μέσω επενδύσεων σε δίκτυα και τεχνολογικές υποδομές.