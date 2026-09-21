Η AI στο επίκεντρο του νέου μοντέλου ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών

Η τεχνητή νοημοσύνη περνά στον πυρήνα της στρατηγικής των τηλεπικοινωνιακών ομίλων, καθώς η επόμενη φάση του μετασχηματισμού συνδέεται με τον ανασχεδιασμό των λειτουργικών μοντέλων, την ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων και την αναζήτηση νέων πηγών εσόδων. Η μελέτη Telco of Tomorrow της EY-Parthenon, που βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερα από 90 ανώτατα στελέχη του κλάδου διεθνώς, περιγράφει έναν κλάδο με σταθερές προοπτικές ανάπτυξης αλλά με ταχέως μεταβαλλόμενες πηγές αξίας.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες προβλέπουν ανάπτυξη από 1% έως 5% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ενώ το 16% εκτιμά ότι η αύξηση θα ξεπεράσει το 5%. Η μεγαλύτερη αισιοδοξία καταγράφεται εκτός Ευρώπης. Ρυθμιστικές πιέσεις, έντονος ανταγωνισμός και περιορισμένη οργανωτική ευελιξία παραμένουν τα βασικά εμπόδια, σε μια περίοδο όπου η αξιοποίηση της AI μετατρέπεται σε κριτήριο εκτέλεσης της στρατηγικής.

Η αποδοτικότητα στο επίκεντρο

Το 78% των στελεχών θεωρεί ότι η AI μπορεί να διπλασιάσει τα επίπεδα αποδοτικότητας μέσα στην επόμενη πενταετία. Η προσδοκία αυτή συνδέεται με την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη χρήση agentic AI στα δίκτυα και την ενίσχυση των εφαρμογών πρώτης γραμμής, από την εξυπηρέτηση πελατών έως τις εμπορικές λειτουργίες.

Η τεχνολογία, ωστόσο, από μόνη της δεν αρκεί. Η έρευνα δίνει έμφαση στην επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, στην καλύτερη σύνδεση τεχνολογικής και επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση διαδικασιών σε όλο τον όμιλο. Οι περιορισμένοι προϋπολογισμοί, που αναφέρει το 54% των ερωτηθέντων, και η έλλειψη δεξιοτήτων, με ποσοστό 43%, ξεχωρίζουν ως οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες.

Η δυσκολία προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων εντείνει την πίεση. Μόλις το 31% των στελεχών θεωρεί ότι οι τηλεπικοινωνίες θα συγκαταλέγονται στους πιο ελκυστικούς κλάδους εργασίας σε πέντε χρόνια, ενώ το 37% αμφιβάλλει ότι οι εταιρείες του κλάδου θα πετύχουν ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ τους στο ίδιο διάστημα.

Ανάπτυξη πέρα από τη συνδεσιμότητα

Η διεύρυνση των εσόδων πέρα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες συνδεσιμότητας κερδίζει έδαφος. Το 50%των στελεχών τοποθετεί τις μη βασικές υπηρεσίες στους κύριους καταλύτες ανάπτυξης, από 34% το 2024. Sovereign cloud, κυβερνοασφάλεια και AI-as-a-service βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της στροφής, μαζί με ώριμες δραστηριότητες όπως η τηλεόραση και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η έρευνα περιγράφει επίσης αλλαγή στις προσεγγίσεις γύρω από τα περιουσιακά στοιχεία και τις εταιρικές δομές. Η ενοποίηση επανέρχεται στις στρατηγικές συζητήσεις, ενώ οι προσδοκίες για πλήρη διαχωρισμό δικτύων και υπηρεσιών εμφανίζονται πιο συγκρατημένες, λόγω του υψηλότερου κινδύνου που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι διαχωρισμένες οντότητες.

Η πελατειακή γνώση και οι δεξιότητες λογισμικού κατατάσσονται πλέον υψηλότερα από την ποιότητα των δικτύων ως μοχλοί διαφοροποίησης. Για τους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους, η πρόκληση αφορά τη μετατροπή αυτών των δυνατοτήτων σε άμεση εμπορική αξία και σε πιο πειστικές θέσεις στα νέα οικοσυστήματα.

Νέες απειλές και συμμαχίες

Ο ανταγωνισμός από δορυφορικούς παρόχους αναδεικνύεται ως βασική ανησυχία. Το 66% των στελεχών τους αντιμετωπίζει ως κορυφαία διαταρακτική δύναμη την επόμενη πενταετία, ιδιαίτερα καθώς οι υπηρεσίες χαμηλής γήινης τροχιάς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εναλλακτική λύση στα επίγεια δίκτυα, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.

Την ίδια ώρα, οι hyperscalers αντιμετωπίζονται και ως ανταγωνιστές και ως κρίσιμοι εταίροι, ειδικά καθώς η ζήτηση για υποδομές AI ενισχύει τη σύγκλιση συνδεσιμότητας και υπολογιστικής ισχύος. Η μελέτη καταλήγει ότι οι εταιρείες που θα ξεχωρίσουν θα χρειαστεί να συνδυάσουν αποτελεσματικότερη λειτουργία, σαφέστερες επιλογές σε γειτονικές αγορές και ουσιαστικές συνεργασίες σε πεδία όπου διαθέτουν πειστικό ρόλο.