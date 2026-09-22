ΑΔΑΕ: διπλός έλεγχος ταυτοποίησης για SIM, eSIM και φορητότητα από το Νοέμβριο

Υποχρεωτικό έλεγχο ταυτοποίησης δύο επιπέδων για κάθε αίτημα συνδρομητή ή χρήστη που σχετίζεται με πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας προβλέπει ο νέος Κανονισμός της ΑΔΑΕ, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17 Νοεμβρίου.

Ο δεύτερος έλεγχος δεν εισάγεται για πρώτη φορά. Προβλεπόταν ήδη από τον Κανονισμό του 2022 σε σειρά περιπτώσεων, μεταξύ άλλων στην τηλεφωνική και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Η νέα απόφαση, ωστόσο, ορίζει ότι τα δύο επίπεδα ταυτοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε σχετικό αίτημα, είτε αυτό υποβάλλεται σε κατάστημα είτε τηλεφωνικά, μέσω εφαρμογής ή άλλου αυτοματοποιημένου μέσου.

Στα αιτήματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αλλαγή ή αντικατάσταση κάρτας SIM ή eSIM, η επαναποστολή κωδικού γρήγορης απόκρισης (QR code) για την ενεργοποίηση eSIM, η φορητότητα αριθμού, η επαναφορά PIN, η γνωστοποίηση PUK, το κλείδωμα ή ξεκλείδωμα SIM, η αλλαγή κωδικών πρόσβασης σε υπηρεσίες του παρόχου, η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού και η αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας ή ταυτοποίησης.

Στην εξυπηρέτηση σε κατάστημα ο πάροχος θα ελέγχει έγκυρο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, σε φυσική ή ψηφιακή μορφή και θα αντιπαραβάλλει τουλάχιστον τρία στοιχεία του συνδρομητή με εκείνα που τηρούνται στο σύστημά του. Τουλάχιστον τρία στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνονται και κατά την τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

Στον Κανονισμό του 2022, όταν σε κατάστημα ήταν δυνατή η αντιπαραβολή του πρωτότυπου εγγράφου ταυτοπροσωπίας με το ψηφιοποιημένο αντίγραφο που διατηρούσε ο πάροχος, δεν απαιτούνταν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεύτερο επίπεδο ελέγχου. Αν η αντιπαραβολή δεν ήταν δυνατή, τότε ακολουθούσε δεύτερος έλεγχος. Στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση προβλεπόταν ήδη δεύτερο επίπεδο, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ελάχιστος αριθμός στοιχείων που έπρεπε προηγουμένως να επιβεβαιωθούν.

Ξεχωριστή πρόβλεψη εισάγεται για τη φορητότητα αριθμού. Ο πάροχος – δέκτης πρέπει να ολοκληρώνει και τα δύο επίπεδα ελέγχου πριν ολοκληρωθεί το αίτημα φορητότητας, σε συνεργασία με τον πάροχο – δότη όπου αυτό απαιτείται.

Το δεύτερο επίπεδο μπορεί να πραγματοποιείται με τηλεφωνική κλήση, γραπτό μήνυμα (SMS), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κωδικό μιας χρήσης (One-Time Password, OTP), μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης ή έγκριση μέσα από την εφαρμογή του παρόχου. Οι τρόποι αυτοί υπήρχαν σε μεγάλο βαθμό και στον Κανονισμό του 2022. Η νέα απόφαση προβλέπει επιπλέον ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι ισοδύναμοι μηχανισμοί, εφόσον τεκμηριώνονται από τον πάροχο, μεταξύ των οποίων τεχνικές λειτουργίες του δικτύου κινητής για την επιβεβαίωση της κατοχής του αριθμού ή της κατάστασης της σύνδεσης.

Παράλληλα, η χρήση επίσημων υποδομών ψηφιακής ταυτοποίησης και συγκατάθεσης, όπως το gov.gr, μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις των δύο επιπέδων ταυτοποίησης.

Η απόφαση 237/2026 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5639 στις 17 Σεπτεμβρίου και προβλέπει ότι ο νέος Κανονισμός τίθεται σε ισχύ δύο μήνες αργότερα, οπότε καταργείται η απόφαση 253/2022.