Το Papaki διευρύνει τις υπηρεσίες του με νέα πλατφόρμα Email Marketing

Το Papaki ως κορυφαίος digital enabler, συνεχίζει τη διεύρυνση των υπηρεσιών του και παρουσιάζει τη νέα του πλατφόρμα email marketing. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση, σχεδιασμένη να απλοποιεί τη δημιουργία επαγγελματικών καμπανιών και την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας με το κοινό, όλα από ένα σημείο.

Με γνώμονα την ανάγκη των επιχειρήσεων για εργαλεία που αποδίδουν πραγματικά αποτελέσματα, η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν στοχευμένα μηνύματα, να οργανώνουν το κοινό τους σε λίστες βάσει ενδιαφερόντων και να καθοδηγούν τις επαφές τους μέχρι την αγορά, διασφαλίζοντας ότι κάθε επικοινωνία είναι βελτιστοποιημένη για κάθε συσκευή.

Σημαντική καινοτομία είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η οποία υποστηρίζει τους χρήστες στο copywriting, επιτρέποντας τη δημιουργία περιεχομένου που αυξάνει τα κλικ και τα conversions, ακόμη και χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις marketing. Με την προσθήκη επαγγελματικών templates και εργαλείων αυτοματισμού, το Papaki διασφαλίζει ότι το σωστό μήνυμα φτάνει στον σωστό πελάτη την κατάλληλη στιγμή.

«Στο Papaki, ο στόχος μας είναι να παρέχουμε εργαλεία που μετατρέπουν την ψηφιακή παρουσία σε πραγματική επιχειρηματική αξία. Με τη νέα μας λύση email marketing, προσφέρουμε ένα εργαλείο που δεν εστιάζει μόνο στην αποστολή emails, αλλά στην αποτελεσματικότητα και την απόδοση. Είναι μια προσθήκη που διευρύνει περαιτέρω τη γκάμα των υπηρεσιών μας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να αυτοματοποιήσει τις transactional επικοινωνίες, αλλά και να αξιοποιήσει ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία πωλήσεων της αγοράς με ευκολία και ταχύτητα», δήλωσε ο Commercial Director του Papaki, Νίκος Στουιλούδης.

Η νέα πλατφόρμα είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του νέου site του Papaki, με τη δυνατότητα δωρεάν δοκιμαστικής χρήσης, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.