Στα 2,4 δισεκατομμύρια οι συνδέσεις 6G το 2035

Η GSMA Intelligence προβλέπει ότι οι συνδέσεις 6G θα φτάσουν τα 2,4 δισεκατομμύρια παγκοσμίως το 2035, καθώς η νέα γενιά δικτύων θα περάσει από τις πρώτες εκκινήσεις σε ευρύτερη κλίμακα ανάπτυξης. Παρά την εξάπλωσή αυτή, το 5G εκτιμάται ότι θα διατηρήσει το μεγαλύτερο μερίδιο στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας.

Η πρόβλεψη τοποθετεί την αφετηρία κοντά στα 50 εκατομμύρια συνδέσεις 6G στο τέλος του 2030, αριθμό που αντιστοιχεί στο 0,5% του παγκόσμιου συνόλου. Από εκεί, η GSMA Intelligence αναμένει αύξηση στα 275 εκατομμύρια έως το τέλος του 2031 και σχεδόν στα 740 εκατομμύρια το 2032. Το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου αναμένεται μέσα στο 2033, με 1,3 δισεκατομμύρια συνδέσεις στο τέλος του έτους.

Από τις πρώτες υλοποιήσεις στην παγκόσμια κλίμακα

Η GSMA Intelligence διακρίνει δύο φάσεις στον πρώτο κύκλο ανάπτυξης του 6G. Η περίοδος από το 2030 έως το 2032 συνδέεται με τις αρχικές υλοποιήσεις και την ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Από το 2033 και έπειτα, η τεχνολογία προβλέπεται να αρχίσει να λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Στη συνέχεια της προβλεπόμενης πορείας, οι συνδέσεις 6G εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 1,9 δισεκατομμύρια το 2034. Η GSMA Intelligence συνδέει αυτή τη φάση με τη διεύρυνση της χρήσης της τεχνολογίας πέρα από την περίοδο των αρχικών εκκινήσεων.

Ο ρόλος της Κίνας και η συνύπαρξη με το 5G

Η Κίνα αναμένεται να έχει ιδιαίτερο βάρος στις παγκόσμιες προβλέψεις, καθώς η GSMA Intelligence εκτιμά ότι θα συγκεντρώνει περισσότερες από τις μισές συνδέσεις 6G το 2035. Η πρόβλεψη συνδέεται με το μέγεθος της αγοράς της. Σε αρκετές ακόμη από τις κορυφαίες αγορές κινητής τηλεφωνίας, περίπου οι μισές συνδέσεις εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιούν 6G έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Στο τέλος του 2035, το 5G προβλέπεται να καλύπτει περίπου το 60% των παγκόσμιων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, έναντι 23% για το 6G. Έτσι, η GSMA Intelligence περιγράφει μια περίοδο συνύπαρξης των δύο τεχνολογιών, ακόμη και όταν η νεότερη θα έχει φτάσει σε δισεκατομμύρια συνδέσεις.

Ο Matthew Iji, επικεφαλής μοντελοποίησης δεδομένων και προβλέψεων της GSMA Intelligence, χαρακτηρίζει το 2035 ορόσημο και όχι τελικό σημείο για την εξέλιξη του 6G. Όπως εκτιμά, το 6G θα έχει πλέον ενταχθεί στο παγκόσμιο μείγμα τεχνολογιών κινητής, ενώ το 5G θα διατηρεί πολύ μεγαλύτερη βάση συνδέσεων και το 4G θα εξακολουθεί να παίζει ρόλο σε πολλές αγορές.