Weekly Telecom: Tech Leaders στο τιμόνι και ο «μαγικός κουμπαράς» του 6G!

Το 6G συνδέεται, πλέον, με έναν αριθμό που ακούγεται ήδη εντυπωσιακός: 12 έως 15 δισ. ευρώ έσοδα για την ΕΕ! Πρόκειται για το αρχικό χρηματοδοτικό μέγεθος που χρησιμοποιεί ως παραδοχή σχεδιασμού η ελληνική πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος Συχνοτήτων. Την επεξεργάστηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, και παρουσιάστηκε στους Ευρωπαίους υπουργούς. Η ιδέα είναι να συντονιστεί περισσότερο η διάθεση στρατηγικών συχνοτήτων και μέρος των πιθανών μελλοντικών εσόδων από δημοπρασίες 6G να κατευθυνθεί σε τεχνολογικές επενδύσεις και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Για τους παρόχους, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο: πόσο θα κοστίσει το φάσμα και τι μέρος των εσόδων θα επιστρέψει στα δίκτυα; Η GSMA Intelligence προβλέπει 2,4 δισεκατομμύρια συνδέσεις 6G το 2035. Στο τέλος του 2030, υπολογίζει περίπου 50 εκατομμύρια. Ακόμη και στο τέλος του 2035, το 5G εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί περίπου το 60% των παγκόσμιων συνδέσεων κινητής, έναντι 23% για το 6G. Η καινούργια τεχνολογία μπαίνει από τώρα στους υπολογισμούς και τις μελέτες. Είναι ξεκάθαρο όμως πως οι επενδυτικές αποφάσεις θα αφορούν και μια μακρά περίοδο συνύπαρξης με τη σημερινή γενιά. Τώρα, πώς και πού θα γίνει αυτό, όταν στα ¾ της διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλονίκη με το τραίνο δεν έχεις σήμα απομένει να το δούμε. Γιατί, άλλο να μιλάνε οι πολιτικοί και οι αναλυτές και άλλο η σκληρή πραγματικότητα… Με άλλα λόγια, ελπίζουμε να μην πληρώνουμε διαστημόπλοιο και πάμε με… ελικόπτερο!

Άλλωστε, οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι έχουν ήδη αρκετούς ανοιχτούς λογαριασμούς και ψάχνουν αντίδοτο στην εποχή του «χαμηλού περιθωρίου κέρδους». Στη μελέτη Telco of Tomorrow της EY-Parthenon, που βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερα από 90 ανώτατα στελέχη διεθνώς, το 78% θεωρεί ότι η AI μπορεί να διπλασιάσει την αποδοτικότητα μέσα στην επόμενη πενταετία, την ώρα που το 54% αναφέρει περιορισμένους προϋπολογισμούς και το 43% έλλειψη δεξιοτήτων. Το 50% βλέπει τις υπηρεσίες πέρα από τη βασική συνδεσιμότητα ως κύριο καταλύτη ανάπτυξης, από 34% το 2024. Sovereign cloud, κυβερνοασφάλεια και υπηρεσίες AI μπαίνουν ήδη στο εμπορικό… μενού και τα revenue streams απ’ όπου εξοστρακίζεται πρακτικά το commodity που ακούει στο όνομα «φωνή». Η απόδοση αυτών των επιλογών θα περάσει από την εκπαίδευση του προσωπικού, την αλλαγή διαδικασιών και, τελικά, από πελάτες που θα βρίσκουν λόγο να πληρώσουν. Και δεν είναι και λίγοι…

Υπάρχει και η άλλη πλευρά της συνδεσιμότητας: τι συμβαίνει όταν κάποιος -δηλαδή, το κράτος- κατεβάζει τον διακόπτη. Η Vodafone προτείνει αυστηρότερες εγγυήσεις για τις κυβερνητικές διακοπές πρόσβασης στο διαδίκτυο, έπειτα από τουλάχιστον 313 σκόπιμες διακοπές σε 52 χώρες το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Access Now και του #KeepItOn που παραθέτει. Ζητεί σαφή νομική βάση, γραπτές εντολές, ανεξάρτητη εποπτεία και χρονικό περιορισμό. Το επιχείρημα έχει μεγάλη σημασία: όσο περισσότερες υπηρεσίες στηρίζονται στη σύνδεση, τόσο περισσότερα διακόπτει μαζί της μια τέτοια κρατική απόφαση. Και στην εποχή του egov π.χ., αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο για τους παρόχους, αλλά κυρίως για το κοινό!

Από την τροχιά έως το κέντρο δεδομένων!

«Το διάστημα δεν είναι πια επιστημονική φαντασία· είναι real estate με πολύ ακριβό εισιτήριο εισόδου.» έχει πει ο Elon Musk. Σαν να τον άκουσαν η Hellas Sat και η Adamant Composites έδωσαν τα χέρια και υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για να διερευνήσουν αποστολές και εφαρμογές στους τομείς του Διαστήματος και της Άμυνας. Μικροί δορυφόροι, αρχιτεκτονικές πολλαπλών τροχιών και συνδυασμός διαστημικών με επίγεια συστήματα βρίσκονται στην ατζέντα. Οι δύο εταιρείες θα αναζητήσουν επίσης αναπτυξιακές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες για πρωτότυπα και πιλοτικές αποστολές. Στρατηγικός στόχος της σημαίνουσας αυτής συνεργασίας είναι η μετάβαση από την ανάπτυξη μεμονωμένων τεχνολογιών και υποσυστημάτων στη δημιουργία ολοκληρωμένων αποστολών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Αν είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον Χριστόδουλο, είναι πως ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή!

Προσγειωνόμαστε όμως απότομα στο έδαφος, εκεί όπου τα data centers «διψούν» για ρεύμα και νερό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό» για ετικέτες βιωσιμότητας στα κέντρα δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν δίμηνο περιθώριο να διατυπώσουν αντιρρήσεις πριν από την έναρξη ισχύος του. Για κέντρα με εγκατεστημένη ισχύ εξοπλισμού πληροφορικής από 500 kW προβλέπονται δημόσιες ηλεκτρονικές ετικέτες ενεργειακής και υδατικής αποδοτικότητας. Η πρώτη αναμένεται έως τις 15 Αυγούστου 2027 για κάθε κέντρο που θα έχει υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία. Το timing δεν είναι τυχαίο: η κατανάλωση ρεύματος στα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων εκτιμάται ότι θα εκτοξευτεί από τις 68 TWh του 2024 στις 114 TWh μέχρι το 2030, κυρίως επειδή όλοι ζητούν από το generative AI «να τους φτιάξει ένα excelάκι» ή να τους γράψει κάποιο ποίημα σαν τον ποιητή Φανφάρα. Σημειώστε ότι η ετικέτα θα βοηθά στις συγκρίσεις, χωρίς να επιβάλλει όριο κατανάλωσης ή να δημοσιοποιεί το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο κάθε εγκατάστασης…

Η κυβερνοάμυνα χρειάζεται πληροφορίες στην ώρα τους!

Η ευρωπαϊκή κυβερνοασφάλεια προσφέρει ένα αυστηρό «μάθημα» για τη διαφορά ανάμεσα στη χρηματοδότηση και στη λειτουργία. Η ΕΕ διαθέτει 1,4 δισ. ευρώ από την «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021–2027, όμως, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την απόκριση σε κυβερνοπεριστατικά, το ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης παρέμενε εκτός λειτουργίας κατά τον χρόνο του ελέγχου! Οι διασυνοριακοί κόμβοι ATHENA, στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα, και ENSOC καθυστερούσαν «λόγω διαδικασιών προμήθειας». Παράλληλα, τα αρμόδια δίκτυα στερούνταν κοινής ταξινομίας και συμφωνημένων όρων για την έγκαιρη ενημέρωση σε σοβαρά περιστατικά. Τι να… πρωτοθαυμάσει κανείς!

Ούτε τα στοιχεία «ταξιδεύουν» πάντα με την ταχύτητα που απαιτεί μια επίθεση. Η αναφορά δεδομένων στον ENISA γίνεται ανά τρίμηνο και εξυπηρετεί κυρίως στατιστική αποτύπωση. Η καθυστερημένη μεταφορά της NIS 2 από κράτη μέλη επηρεάζει τις υποχρεώσεις κοινοποίησης, ενώ από το 2016 κανένα κράτος μέλος δεν έχει χαρακτηρίσει περιστατικό ως μεγάλης κλίμακας ώστε να ενεργοποιηθεί πλήρως η σχετική διαδικασία κλιμάκωσης. Το επόμενο τεστ για τα χρηματοδοτούμενα έργα είναι επιχειρησιακό: ποιος ενημερώνει ποιον, με ποια δεδομένα και πόσο γρήγορα. Αν είχαν και οι hackers είχαν ανάλογα θέματα «γραφειοκρατίας», δεν θα υπήρχε η ανάγκη για cybersecurity. Δυστυχώς όμως δεν έχουν!

Στο αφιέρωμα Tech Leaders για τους ανθρώπους της ψηφιακής μετάβασης, θεσμικοί εκπρόσωποι και στελέχη τοποθετούν τη σύνδεση τεχνολογίας και διοίκησης στο κέντρο των αποφάσεων. Οι τοποθετήσεις τους αναδεικνύουν τον IT Director ως τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην καινοτομία, τη διοίκηση και τη μετρήσιμη επιχειρηματική αξία. Μια πλούσια ειδική έκδοση που δεν πρέπει να χάσετε! Παράλληλα, στο SmartTalks με τον Δρ. Θεοφάνη Γιώτη, CEO της 12PM, το αντίστοιχο ερώτημα αφορά την αξία ενός έργου μετά την παράδοσή του: ποιος μετρά τη χρήση και ποιος αποφασίζει αλλαγή πορείας όταν το όφελος χάνεται; Οι πίνακες ενός project μπορούν να γεμίσουν πράσινα κουτάκια. Η επιχειρησιακή συνέχεια και η ωφέλεια ζητούν πιο επίμονη παρακολούθηση.

Η AI αναζητεί κανόνες, η κούρσα συνεχίζεται!

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μια σειρά από χώρες υιοθέτησαν διακήρυξη για ανθρώπινο έλεγχο και διεθνή εποπτεία της AI. Ζητούν κοινά πρότυπα, αναφορά σοβαρών περιστατικών και ανεξάρτητη αξιολόγηση προηγμένων συστημάτων. Ο Αλεξάντερ Στουμπ, πρόεδρος της Φινλανδίας, προτιμά τη δημιουργία διεθνούς θεσμού, αλλά η μορφή του παραμένει ανοιχτή. Η διακήρυξη αποτελεί αίτημα συνεργασίας, με τις ΗΠΑ και την Κίνα εκτός των υπογραφών. Η Σουαζιλάνδη βέβαια και η Άνω Βόλτα είναι υπέρ!

Την ίδια περίοδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα χρησιμοποιεί τον όρο «super intelligence» στις επίσημες επικοινωνίες της και επανέλαβε την αντίθεσή του σε διεθνές σχήμα ρύθμισης. Για το τελευταίο δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο… Ο Τραμπ πάντως είπε ότι το «super intelligence» «ακούγεται πολύ καλύτερα» και είναι «πολύ ακριβέστερο». Κατά τον ίδιο, η λέξη «τεχνητή» υποτιμά τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Η στήλη βέβαια πιστεύει ότι ο όρος «super» έναντι του όρου «artificial» υποτιμά την ανθρώπινη νοημοσύνη, αλλά μήπως είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Τραμπ; Η εξαγγελία αφορά την ορολογία των επίσημων κυβερνητικών επικοινωνιών, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε και τον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθήσει την επιλογή της Ουάσιγκτον. Ό,τι του φανεί…

Οι ίδιες οι εταιρείες κινούνται σε παράλληλους διαύλους. Η OpenAI συνεργάζεται με την Anthropic και τη DeepMind για πλαίσιο ασφάλειας, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί λεπτομέρειες του περιεχομένου. Η συνεργασία συνοδεύεται από επιφυλάξεις για το αν ο συντονισμός ισχυρών ανταγωνιστών θα μπορούσε να περιορίσει την αγορά. Σε ξεχωριστή πρότασή της, η OpenAI ζητεί διεθνή τεχνικά πρότυπα για τη μέτρηση δυνατοτήτων, κινδύνων και ανθρώπινης εποπτείας, ιδιαίτερα στην αυτοματοποιημένη έρευνα AI. Οι κυβερνήσεις θα αποφάσιζαν αν θα τα ενσωματώσουν στο δίκαιό τους.

Στην Ελλάδα, η κοινωνική αποδοχή για την επέκταση της AI κάθε άλλο παρά δεδομένη φαίνεται. Στην έρευνα του Pew για τις προσδοκίες των πολιτών, το 68% προβλέπει λιγότερες θέσεις εργασίας στη χώρα μας μέσα στην επόμενη εικοσαετία και μόλις το 4% περισσότερες. Το 42% θεωρεί ότι η τεχνολογία θα μεγαλώσει το χάσμα πλούτου. Το ηλικιακό χάσμα προσθέτει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: το 71% των 18 έως 34 ετών λέει πως έχει ακούσει ή διαβάσει πολλά για την AI, έναντι 21% των πολιτών από 50 ετών και άνω. Μια συζήτηση για τα οφέλη της θα πρέπει να φτάσει σε ανθρώπους με πολύ διαφορετική προσέγγιση, εξοικείωση, ανάγκες και ανησυχίες. Χρειάζεται σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού. Αλλιώς θα τα μάθει -όπως τα μάθει- από το ΤikTok…

Στο γήπεδο, πάλι, η τεχνολογία δοκιμάζεται μπροστά σε ένα κοινό που αντιλαμβάνεται αμέσως την καθυστέρηση. Η Bundesliga εξετάζει ζωντανό πολυγλωσσικό σχολιασμό με AI, έχοντας επιβεβαιώσει τη βασική τεχνική εφικτότητα δύο προσεγγίσεων. Η φυσικότητα της φωνής, η γλωσσική ακρίβεια, το συντακτικό βάθος και ο χρόνος απόκρισης παραμένουν κάτω από τον στόχο της. Όπως αναφέρεται, χρειάζονται περαιτέρω δοκιμές πριν αποφασιστεί χρήση σε πραγματικές μεταδόσεις. Σε μια ζωντανή μετάδοση, αν χάσεις τα γκολ τα έχασες όλα!

Επιχειρηματικό λογισμικό και ψηφιακό εμπόριο με άλλους ρυθμούς!

Η ENTERSOFTONE ανακοίνωσε πλειοψηφική επένδυση της Hg, την πρώτη του επενδυτή στην Ελλάδα, με αποτίμηση της εταιρείας λίγο πάνω από €1 δισ. Η Olympia Group, η Imker Group και η διοικητική ομάδα διατηρούν συμμετοχή. Η Hg σκοπεύει να στηρίξει τη μετάβαση των προϊόντων στο cloud, την επέκταση σε γειτονικές αγορές και την ανάπτυξη δυνατοτήτων AI. Η ES1 δημιουργήθηκε το 2025 από τη συγχώνευση της Entersoft και της SOFTONE, έχει έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται επίσης σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Μια μεγάλη και σημαντική συμφωνία για την ελληνική αγορά!

Η αγορά στην οποία απευθύνονται τέτοιες λύσεις μεγαλώνει με πιο ήπιο βηματισμό από παλαιότερα. Το ελληνικό B2C ηλεκτρονικό εμπόριο προβλέπεται στα €19,4 δισ. το 2026, από €19,1 δισ. το 2025. Η προβλεπόμενη αύξηση είναι 1,44%, από 5% το 2025, ενώ το ποσοστό των online αγοραστών στις ηλικίες 16–74 ετών εκτιμάται ότι θα φτάσει το 71%. Περισσότεροι αγοραστές, λοιπόν, αλλά «βραδύτερη» αύξηση τζίρου. Για τα ηλεκτρονικά καταστήματα, η επόμενη «μάχη» αφορά όσα συμβαίνουν μετά το αρχικό κλικ: conversion, εγκατάλειψη καλαθιού, τιμή, πληρωμή, μεταφορά, παράδοση και εξυπηρέτηση. Για όλα αυτά τα θέματα -αλλά και για πολλά άλλα όπως η νομοθεσία, το διασυνοριακό εμπόριο, η εξάρτηση από πλατφόρμες, η συμπίεση των περιθωρίων κ.α.- σας περιμένουμε στο 15ο eCommerce & Digital Marketing World 2026 στις 4 Νοεμβρίου στο Divani Caravel! Μιλώντας για e-commerce δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι ο γκουρού του χώρου Φώτης Αντωνόπουλος είναι ο πρώτος πιστοποιημένος Certified Lovable Expert στη χώρα μας. Αν και η διάκριση αφορά τις εφαρμογές που δημιούργησε και το σχετικό marketplace, δεν μας παραξένεψε γιατί ο Φώτης είναι τόσο αγαπητός στην αγορά, που στο λεξικό, στη λέξη “lovable”, θα έπρεπε να έχουν τη φωτογραφία του!

Δημόσιες υπηρεσίες, έρευνα και οι άνθρωποι πίσω από τα έργα!

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα OpenGov.gr τέθηκε σε λειτουργία με σχολιασμό νομοσχεδίων ανά άρθρο, ενημερώσεις για διαβουλεύσεις που ενδιαφέρουν τον πολίτη και ανοικτή διάθεση δεδομένων μέσω API. Περιλαμβάνει επίσης δυνατότητες AI για την ανάλυση και ομαδοποίηση σχολίων. Η ευκολότερη υποβολή είναι χρήσιμη. Η πιο απαιτητική μέτρηση θα αφορά τη διαδρομή των σχολίων μέσα στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, ώστε η συμμετοχή να έχει ορατό αντίκρισμα.

Στο Ηράκλειο, εγκαινιάστηκε ο Κόμβος Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του ΙΤΕ. Αποτελεί μέρος ευρύτερου έργου υποδομών αξίας 56 εκατ. ευρώ σε πέντε πόλεις, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ίδιους πόρους του Ιδρύματος. Οι νέοι χώροι προορίζονται να στηρίξουν την έρευνα, την εκπαίδευση και τη συνεργασία με επιχειρήσεις. Τα εγκαίνια είναι πραγματικό ορόσημο για την υποδομή. Η επόμενη αποτίμηση θα γίνει στα ερευνητικά αποτελέσματα και στις συνεργασίες που θα μπορέσει να φιλοξενήσει.

Μια επένδυση στη γνωριμία με την τεχνολογία κάνει και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ με τα νέα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματά του. Για 16η χρονιά υποδέχεται σχολεία και οικογένειες με εργαστήρια, ξεναγήσεις και δράσεις STEM, ενώ συνεχίζει διαδικτυακά πρόγραμμα για δημοτικά σχολεία της περιφέρειας. Άλλωστε, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, που φέτος συμπληρώνει 36 χρόνια λειτουργίας, παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη της επικοινωνίας και της πληροφορικής στην Ελλάδα και στον κόσμο, από τους πυρσούς και τις φρυκτωρίες της αρχαιότητας, έως τα κινητά τηλέφωνα, τους δορυφόρους, το Internet και το Gaming!

Σε αυτήν ακριβώς την αγορά άφησε έντονο το αποτύπωμά του ο Χρήστος Π. Μπέλλος, συνιδρυτής και επί σειρά ετών αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Space Hellas, η απώλεια του οποίου ανακοινώθηκε πρόσφατα από την εταιρεία. Έχοντας υπηρετήσει επί 27 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία, ένωσε τις δυνάμεις του το 1985 με τον Δημήτρη Μανωλόπουλο για τη δημιουργία της εταιρείας, με την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία. Η συμμετοχή του αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεμελίωσης του ελληνικού κλάδου τεχνολογίας, σε μια εποχή πολύ πριν οι ψηφιακές υποδομές βρεθούν στο επίκεντρο της οικονομικής επικαιρότητας. Θα θυμόμαστε πάντα το παράδειγμά του…

Η ανάπτυξη στους δείκτες, η πίεση στην καθημερινότητα!

Αν κρίνουμε από τους δείκτες, ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο! Η Ελλάδα διατήρησε την 21η θέση μεταξύ 110 οικονομιών στον δείκτη τουριστικής ανάπτυξης του WEF για το 2026, με βαθμολογία αυξημένη κατά 2,5% από το 2024. Ο δείκτης μετρά συνθήκες και πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, όχι αφίξεις, εισπράξεις ή αν χρειάζεσαι καταναλωτικό δάνειο για μία εβδομάδα στη Μήλο. Η ίδια έκθεση καταγράφει διεθνώς πιέσεις στο κόστος, στις δεξιότητες και στις υποδομές. Η θέση στην κατάταξη λέει κάτι για τις προϋποθέσεις. Το πώς μοιράζεται η αξία της τουριστικής δραστηριότητας στις τοπικές κοινωνίες απαιτεί διαφορετική μέτρηση. Άλλωστε «αν βασανίσεις τα νούμερα αρκετά, θα σου ομολογήσουν ό,τι θέλεις να ακούσεις!»

Μια καθημερινή πίεση φαίνεται και στην ανάλυση του Spitogatos για την προσφορά και τη ζήτηση κατοικιών. Στα Βόρεια Προάστια, κάθε διαθέσιμο ακίνητο με ενοίκιο κάτω των 600 ευρώ συγκέντρωσε 21,1 μοναδικές εκδηλώσεις άμεσου ενδιαφέροντος κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Ο αριθμός περιγράφει με σαφήνεια πόσοι φτάνουν στην ίδια πόρτα όταν η προσιτή επιλογή σπανίζει. Άλλωστε, για να αγοράσεις ή να νοικιάσεις σπίτι στις μέρες μας σε λογική τιμή -που να είναι κατοικήσιμο, μάλλον χρειάζεσαι… βύσμα!

Στο διεθνές φόντο, το 56% των επικεφαλής οικονομολόγων στην έρευνα του WEF για τις παγκόσμιες προοπτικές αναμένει σταθεροποίηση ή βελτίωση στο επόμενο δωδεκάμηνο. Στην ίδια έρευνα, το 88% προβλέπει ακριβότερα τρόφιμα και το 83% ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια. Ακόμη και οι επενδύσεις στα κέντρα δεδομένων συγκεντρώνουν αντίρροπες προσδοκίες: το 78% θεωρεί ότι θα τροφοδοτήσουν σημαντικό μέρος της ανάπτυξης, ενώ το 79% αναμένει ισχυρές αντιδράσεις από τοπικές κοινότητες και το 61% περιορισμένη συμβολή τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Και το παγκόσμιο χρέος έφτασε, κατά το IIF, τα 365,5 τρισ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μόνο για διεθνώς διαπραγματεύσιμα κρατικά ομόλογα, οι ανεπτυγμένες οικονομίες κατέβαλαν πάνω από 3,3 τρισ. δολάρια σε τόκους κατά το τελευταίο έτος.

Όλα τα παραπάνω θέματα συγκεντρώνει και σχολιάζει το BIZ & BUZZ με αγγελίες, αλγορίθμους και ομόλογα: αναζήτηση προσιτής στέγης, μεγαλύτερη ψηφιακή αγορά, προσδοκίες από την AI και ακριβό χρήμα στο ίδιο οικονομικό κάδρο. Όταν οι νέες τεχνολογίες και οι επενδύσεις υπόσχονται περισσότερη αξία, ποιος βλέπει πρώτος την απόδειξη στον χρόνο, στη δουλειά ή στον λογαριασμό του; Για τις δύο μετρήσεις που μονοπώλησαν το τέλος της εβδομάδας, τα €19,4 δισ. του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα 2,4 δισεκατομμύρια των προβλεπόμενων συνδέσεων 6G, μην χάσετε το Infocom Today #183. Τέλος, μην χάσετε και το 6ο Electric + Micro Mobility Forum, αυτήν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. Προλαβαίνετε να κάνετε τη δωρεάν εγγραφή σας και να έρθετε στο Divani Caravel για να μιλήσουμε… με High Voltage! Όπως το Σάββατο το βράδυ στη συναυλία της Άννας Βίσση σε ένα κατάμεστο στάδιο. Η Άννα έχει ρεύμα, κάτι που ήταν λογικό αφού η συναυλία ήταν sponsored by ΔΕΗ! Καλή ανάγνωση, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα!