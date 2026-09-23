Το AI σε κάνει γρήγορο. Αλλά προς τα πού τρέχεις;

Σε μια εκπαίδευση στελεχών, ένας manager μου είπε με περηφάνια ότι η ομάδα του παράγει πλέον σε μία ημέρα όσο περιεχόμενο έβγαζε παλιά σε μία εβδομάδα. Τον ρώτησα ένα μόνο πράγμα: και τα αποτελέσματα; Σιωπή. Έβγαζαν επτά φορές περισσότερο υλικό, αλλά κανείς δεν είχε σταματήσει να ρωτήσει αν αυτό το υλικό πήγαινε κάπου.

Αυτή είναι η πιο διακριτική παγίδα της εποχής της AI, όχι το hallucination, όχι η ανακρίβεια αλλά η ταχύτητα που τη μπερδεύουμε με πρόοδο.

Η ταχύτητα είναι ναρκωτικό

Η AI συμπιέζει τον χρόνο εκτέλεσης σχεδόν στο μηδέν ώστε ένα κείμενο που έπαιρνε ώρες βγαίνει σε λεπτά, μια ανάλυση που χρειαζόταν ομάδα βγαίνει με ένα prompt. Και αυτή η αίσθηση είναι μεθυστική, γιατί για πρώτη φορά νιώθεις ότι τίποτα δεν σε κρατάει πίσω.

Το πρόβλημα είναι ότι η AI συμπίεσε τον χρόνο της εκτέλεσης, αλλά δεν συμπίεσε τον χρόνο της σκέψης. Το να αποφασίσεις προς τα πού πας απαιτεί ακριβώς τον ίδιο χρόνο που απαιτούσε πάντα. Κρίση, εμπειρία, κατανόηση της αγοράς. και αυτά δεν επιταχύνονται με ένα prompt.

Όταν λοιπόν επιταχύνεις μόνο το ένα κομμάτι, συμβαίνει το προφανές: τρέχεις πιο γρήγορα, αλλά όχι απαραίτητα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και στις επιχειρήσεις, η λάθος κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα είναι πιο επικίνδυνη από την ακινησία.

Πού το βλέπω καθημερινά

Βλέπω εταιρείες που παράγουν δεκάδες posts τον μήνα χωρίς να ξέρουν ποιον προσπαθούν να πείσουν. Βλέπω marketing ομάδες που γεμίζουν dashboards με περιεχόμενο, αλλά το brand δεν λέει τίποτα πιο καθαρά από πριν. Βλέπω διοικήσεις που ζητούν δέκα σενάρια από την AI σε μισή ώρα, και μετά επιλέγουν στα γρήγορα, χωρίς τον χρόνο που χρειαζόταν η ίδια η απόφαση.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η AI δούλεψε τέλεια γιατί έκανε ακριβώς αυτό που της ζητήθηκε, πολύ γρήγορα. Το λάθος δεν ήταν στη μηχανή, αλλά στο ότι κανείς δεν είχε ορίσει πρώτα τον προορισμό.

Η παλιά αργή διαδικασία είχε μια κρυφή αρετή, να σε ανάγκαζε να σκεφτείς. Όταν κάτι κοστίζει χρόνο και κόπο, το ζυγίζεις πριν το ξεκινήσεις. Τώρα που δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα, ο πειρασμός είναι να παράγεις πρώτα και να σκεφτείς μετά. Αυτή η αντιστροφή είναι το πραγματικό ρίσκο.

Η AI μεγεθύνει, δεν διορθώνει

Η αλήθεια είναι σκληρή και απλή: η AI δεν φτιάχνει στρατηγική, τη μεγεθύνει. Αν έχεις καθαρή κατεύθυνση, σε πάει εκεί δέκα φορές πιο γρήγορα. Αν δεν έχεις, σε πάει στο πουθενά δέκα φορές πιο γρήγορα.

Είναι ένας πολλαπλασιαστής, και οι πολλαπλασιαστές δεν κάνουν διακρίσεις. Πολλαπλασιάζουν εξίσου τη σωστή και τη λάθος απόφαση. Γι’ αυτό οι εταιρείες που είχαν ήδη καθαρή στρατηγική σκέψη πριν την AI, σήμερα ξεφεύγουν. Και αυτές που έκρυβαν την έλλειψη κατεύθυνσης πίσω από τον όγκο της δουλειάς, σήμερα απλώς παράγουν χάος πιο γρήγορα.

Τι αλλάζει για τη Διοίκηση

Για έναν ηγέτη το 2026, αυτό σημαίνει μια ουσιαστική μετατόπιση ρόλου. Όσο η εκτέλεση γινόταν αργά και ακριβά, ο πολύτιμος χρόνος του ηγέτη πήγαινε στο πώς θα γίνει η δουλειά. Τώρα που η εκτέλεση είναι φθηνή και ακαριαία, ο χρόνος του πρέπει να πάει στο γιατί και προς τα πού.

Η πιο σημαντική ερώτηση σε ένα boardroom δεν είναι πια πόσο γρήγορα μπορούμε να το κάνουμε. Είναι αν πρέπει να το κάνουμε καθόλου, και αν μας πάει εκεί που θέλουμε να φτάσουμε σε τρία χρόνια. Η ταχύτητα έγινε commodity. Η κατεύθυνση έμεινε το μόνο πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στις εταιρείες που εκπαιδεύω, λέω πάντα το ίδιο πράγμα στα στελέχη: πριν ανοίξετε το AI, απαντήστε σε μία ερώτηση σε ένα χαρτί. Τι θέλω να πετύχω και πώς θα ξέρω ότι το πέτυχα. Αν δεν μπορείτε να το απαντήσετε, η AI δεν θα σας βοηθήσει. Θα σας βοηθήσει απλώς να χαθείτε ταχύτερα.

Γιατί στο τέλος, η μηχανή δεν σε ρωτάει ποτέ προς τα πού πας. Υποθέτει ότι το ξέρεις. Και αυτή η υπόθεση, σε μια εποχή που όλοι τρέχουν, είναι το πιο επικίνδυνο κενό που μπορεί να έχει μια διοίκηση.

Γράφει ο Δημήτρης Κονταράκης, Digital Strategist & AI Educator

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom