Η αμερικανική κυβέρνηση θα αποκαλεί την τεχνητή νοημοσύνη «super intelligence»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα χρησιμοποιεί τον όρο «super intelligence» αντί της «τεχνητής νοημοσύνης» στις επίσημες επικοινωνίες της. Υποστήριξε ότι η νέα ονομασία περιγράφει καλύτερα την τεχνολογία και εξέφρασε την ελπίδα να την υιοθετήσουν και άλλες χώρες. Στην ίδια ομιλία επανέλαβε την αντίθεσή του στη διεθνή ρύθμιση της AI.

Η παρέμβαση έγινε ενώ περισσότεροι από 20 ηγέτες, κυρίως ευρωπαϊκών χωρών, είχαν ζητήσει δεσμευτικά μέτρα ασφάλειας για τα προηγμένα συστήματα AI. Προειδοποίησαν ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να ξεπεράσει τις δυνατότητες ελέγχου της. Οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν συντάχθηκαν με την πρόταση, που έφερε στο προσκήνιο τις διαφορετικές προσεγγίσεις για την κυβερνητική εποπτεία της AI.

Η θέση της Ουάσιγκτον

Ο Τραμπ είπε ότι το «super intelligence» «ακούγεται πολύ καλύτερα» και είναι «πολύ ακριβέστερο». Κατά τον ίδιο, η λέξη «τεχνητή» υποτιμά τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Η εξαγγελία αφορά την ορολογία των επίσημων κυβερνητικών επικοινωνιών, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε και τον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθήσει την επιλογή της Ουάσιγκτον.

Για την ασφάλεια της AI, απέρριψε «κάθε απόπειρα δημιουργίας ενός παγκοσμιοποιητικού σχήματος ελέγχου» της τεχνολογίας. Αναγνώρισε ότι κάθε μεγάλη νέα τεχνολογία φέρνει προκλήσεις, αλλά συνέκρινε τις προειδοποιήσεις για την AI με εκείνες για την κλιματική αλλαγή. Είπε ότι άνθρωποι που προέβλεπαν θανάτους από την υπερθέρμανση μέσα σε 12 χρόνια προειδοποιούν τώρα ότι η AI θα σκοτώσει τους πάντες και ότι τα ρομπότ θα επιτεθούν. Οι ανθρωπογενείς αιτίες της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο, υποστηρίζονται από την ευρεία επιστημονική συναίνεση.

Η επιλογή νέου ονόματος εντάσσεται σε σειρά μετονομασιών της κυβέρνησης Τραμπ. Με εκτελεστικό διάταγμα άλλαξε η αμερικανική ονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», ενώ η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε σε «Λίμνη της Αμερικής» εν μέσω εμπορικής διαμάχης με τον Καναδά.

Ευρωπαϊκές προτάσεις για κανόνες και αυτονομία

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα επιδιώξει παγκόσμιες αρχές και πρότυπα για την AI κατά την προεδρία της στην G20 το 2027. Ζήτησε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την πρόσβαση που χρειάζονται οι κυβερνήσεις για να προετοιμάζονται καλύτερα και να ενισχύουν την ασφάλεια της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ανακοίνωσε επίσης σύμπραξη με την Ουάσιγκτον για τη χρήση AI στον εντοπισμό κυβερνοεπιθέσεων κατά κρίσιμων υποδομών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε κοινές επενδύσεις σε ένα προηγμένο μοντέλο AI ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα μοιράζονται οι συμμετέχοντες. Παρουσίασε την πρόταση ως τρόπο τεχνολογικής αυτονομίας απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, λέγοντας ότι δεν θέλει κανείς «να γίνει υποτελής μίας από αυτές». Η αναφορά του φαίνεται να αφορά τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Η Γαλλία πήρε την πρωτοβουλία για συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της AI στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, θέμα που θεωρεί ότι έχει συζητηθεί ανεπαρκώς στον ΟΗΕ. Εταιρείες AI με έδρα τις ΗΠΑ ζητούν επίσης μεγαλύτερο διεθνή συντονισμό για την ασφάλεια. Ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI αναμένεται να μιλήσει στο Συμβούλιο, ενώ ο επικεφαλής της Anthropic Ντάριο Αμοντέι και ο συνιδρυτής της Hugging Face Κλεμάν Ντελάνγκ θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως, σύμφωνα με Γάλλο αξιωματούχο.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε από τις ΗΠΑ και την Κίνα να ανοίξουν δίαυλο διαλόγου για το μέλλον της AI. «Οι κυβερνήσεις με τις μεγαλύτερες δυνατότητες στην AI έχουν και τις μεγαλύτερες ευθύνες απέναντι στην ανθρωπότητα», είπε, παραλληλίζοντας την ανάγκη συνεννόησης με τη διαχείριση κοινών κινδύνων από αντίπαλες δυνάμεις κατά τον Ψυχρό Πόλεμο. Οι δύο χώρες συζητούν τη δημιουργία τέτοιου διαύλου ενόψει προγραμματισμένης συνάντησης του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.