Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής της Space Hellas, Χρήστος Π. Μπέλλος

Την απώλεια του Χρήστου Π. Μπέλλου, συνιδρυτή και επί σειρά ετών αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε η Space Hellas.

Γεννήθηκε το 1938 στα Σπάτα Αττικής, όπου μεγάλωσε, και σπούδασε στη Σχολή Ικάρων, στο Τμήμα της Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας. Διετέλεσε καθηγητής στο τέταρτο έτος της Σχολής και ακολούθησε μακρά πορεία στην Πολεμική Αεροπορία. Μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας και μετεκπαίδευσης στις ΗΠΑ και την Ιταλία, αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του υποπτεράρχου.

Το 1985 συμμετείχε στην ίδρυση της Space Hellas, μαζί με τον Δημήτρη Μανωλόπουλο, συμβάλλοντας στη δημιουργία και την ανάπτυξη της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ξεχώρισε για το ήθος, την αφοσίωση και την αγάπη του για την εταιρεία και τους ανθρώπους της.

Παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία, εξέφρασε τις ιδέες του μέσα από το συγγραφικό και καλλιτεχνικό του έργο, αφήνοντας πίσω του βιβλία και πίνακες.

Η οικογένεια της Space Hellas αναφέρεται στην απώλειά του με βαθιά θλίψη, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην οικογένειά του όσο και στη μεγάλη οικογένεια της εταιρείας.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/9 στις 11.00 στο κοιμητήριο Παπάγου.