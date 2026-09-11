Scan & Pay: η NBG Pay φέρνει τις ψηφιακές πληρωμές και στην αντικαταβολή

Η NBG Pay ενσωματώνει στην πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών της, το Scan & Pay της Lasoft, προσφέροντας στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μία νέα λύση checkout για την ψηφιοποίηση της αντικαταβολής. Μέσα από τη συνεργασία των δύο εταιρειών, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις λύσεις τόσο της NBG Pay όσο και της Lasoft, μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας κατά την παράδοση μέσω QR code, πληρώνοντας με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα ή μέσω digital wallet, μέσα από το ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της NBG Pay.

Η αντικαταβολή εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους πληρωμής στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις συνεπάγεται συχνά αυξημένη λειτουργική πολυπλοκότητα, καθώς η διαχείριση μετρητών, η καθυστέρηση στην απόδοση των εισπράξεων και η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμής επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία και τη διαχείριση των ταμειακών ροών. Μέσα από το Scan & Pay, η διαδικασία της αντικαταβολής γίνεται πιο σύγχρονη, ασφαλής και αποτελεσματική, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία που αναζητούν οι καταναλωτές. Η αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης που έχει καταστήσει την αντικαταβολή δημοφιλή στους καταναλωτές, παραμένει βασικό στοιχείο της εμπειρίας.

Πώς λειτουργεί το Scan & Pay

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται χωρίς να αλλάζει η εμπειρία αγοράς του καταναλωτή. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο e-shop, όταν επιλεγεί η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής, δημιουργείται αυτόματα ένα payment link με τη μορφή QR code. Το QR code ενσωματώνεται στο voucher της εταιρείας courier που συνοδεύει την αποστολή.

Κατά την παράδοση, ο καταναλωτής σκανάρει το QR code μέσω smartphone ή tablet και ολοκληρώνει την πληρωμή μέσα από το ασφαλές checkout περιβάλλον της NBG Pay, χρησιμοποιώντας χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα ή digital wallet. Η ηλεκτρονική πληρωμή ολοκληρώνεται χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε web banking ή χρήση RF code.

Οφέλη για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Για τις επιχειρήσεις, το Scan & Pay προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια στη διαδικασία της αντικαταβολής. Η ολοκλήρωση της πληρωμής καταγράφεται άμεσα, ενώ αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, η επιχείρηση λαμβάνει την αξία της συναλλαγής από την NBG Pay την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής για την είσπραξη των χρημάτων και βελτιώνοντας τη διαχείριση των ταμειακών της ροών. Για τους καταναλωτές, η λύση προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία κατά την παραλαβή της παραγγελίας, καθώς η πληρωμή πραγματοποιείται ψηφιακά, χωρίς τη χρήση μετρητών.

Ασφάλεια στο περιβάλλον πληρωμών της NBG Pay

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της eCommerce πλατφόρμας της NBG Pay, πιστοποιημένου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο PCI DSS, ένα από τα σημαντικότερα πρότυπα ασφάλειας για τη διαχείριση και επεξεργασία ηλεκτρονικών συναλλαγών.

«Στην NBG Pay επενδύουμε στην απλοποίηση και στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Το Scan & Pay εκσυγχρονίζει την αντικαταβολή στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η αντικαταβολή είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της εμπορικής συναλλαγής, καθότι πολλοί είναι οι καταναλωτές που την προτιμούν για λόγους ασφάλειας και σιγουριάς. Προσφέροντας έναν πιο ασφαλή, αποδοτικό και ευέλικτο τρόπο για την αντικαταβολή, βοηθούμε και τον καταναλωτή να παραμείνει ασφαλής και σίγουρος χωρίς να έχει ανάγκη μετρητών για την πληρωμή της αντικαταβολής αλλά και τον έμπορο να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή του», δήλωσε ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, Managing Director της NBG Pay και Country Head της Global Payments Greece.

Από την πλευρά της Lasoft, η νέα συνεργασία διευρύνει την αξιοποίηση του Scan & Pay στο ηλεκτρονικό εμπόριο, συνδέοντας την online παραγγελία με το κρίσιμο στάδιο της παράδοσης και καθιστώντας την ολοκλήρωση της πληρωμής πιο άμεση, ασφαλή και εύχρηστη.

Αναφερόμενος στη σημασία της συνεργασίας, ο Ζανής Λαλάς, CEO της Lasoft, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την NBG Pay αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εξέλιξη του Scan & Pay, αξιοποιώντας την τεχνολογία των QR Codes για να απλοποιήσει ακόμη περισσότερο τις ηλεκτρονικές πληρωμές στο κρίσιμο σημείο της παράδοσης. Στη Lasoft επενδύουμε στη δημιουργία λύσεων που μετατρέπουν πολύπλοκες διαδικασίες είσπραξης σε γρήγορες, ασφαλείς και εύχρηστες εμπειρίες, προσφέροντας ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη ευκολία στους καταναλωτές. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από αυτή τη συνεργασία συμβάλλουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληρωμών στην ελληνική αγορά».

Με την ενσωμάτωση της λειτουργικότητας Scan & Pay στην πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών της, η NBG Pay συνεχίζει να εμπλουτίζει το οικοσύστημα λύσεων που προσφέρει στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, υποστηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους με ασφαλείς, σύγχρονες και ευέλικτες επιλογές πληρωμών σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη.