Η Revolut επεκτείνει το Revolut Pay στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Revolut, αδειοδοτημένη τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση της υπηρεσίας Revolut Pay με το Revolut Pay with Smile. Η νέα λειτουργία εξουσιοδότησης πληρωμών μέσω αναγνώρισης προσώπου, η οποία τίθεται σε κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο από σήμερα, επιτρέπει στους πελάτες να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους αγορές με ένα απλό βλέμμα, ενώ οι έμποροι επωφελούνται από μηδενικές χρεώσεις επεξεργασίας πληρωμών.

Το Revolut Pay with Smile καθιστά την εξουσιοδότηση πληρωμών απρόσκοπτη μέσω του Revolut Register, του νέου συστήματος σημείου πώλησης (Point-of-Sale – POS) για επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας, το οποίο τίθεται σε κυκλοφορία από σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αφού εγγραφούν στη λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιούν την προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, η οποία επαληθεύει την ταυτότητά τους συγκρίνοντάς την με τους ελέγχους ταυτοποίησης Selfie ID που ολοκλήρωσαν κατά την αρχική εγγραφή τους στη Revolut, προκειμένου να εξουσιοδοτήσουν και να ολοκληρώσουν μια πληρωμή με ασφάλεια.

Προσφέροντας μηδενικές χρεώσεις επεξεργασίας σε όλες τις συναλλαγές μέσω του Revolut Pay with Smile, η Revolut συμβάλλει στη μείωση των αυξανόμενων χρεώσεων και του υψηλού λειτουργικού κόστους, ενώ παράλληλα μειώνει τα εμπόδια στη διαδικασία ολοκλήρωσης της πληρωμής, διευκολύνοντας τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

Το Revolut Pay with Smile απλοποιεί τη διαδικασία εξουσιοδότησης πληρωμών στο φυσικό κατάστημα:

Πληρωμές χωρίς πορτοφόλι ή κινητό: Οι πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο που επιλέγουν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής Revolut μπορούν πλέον να πληρώνουν για έναν καφέ, ένα γεύμα ή έναν γύρο ποτών απλώς κοιτάζοντας το τερματικό πληρωμών – χωρίς να χρειάζονται πορτοφόλι ή κινητό τηλέφωνο.

Οι πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο που επιλέγουν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής Revolut μπορούν πλέον να πληρώνουν για έναν καφέ, ένα γεύμα ή έναν γύρο ποτών απλώς κοιτάζοντας το τερματικό πληρωμών – χωρίς να χρειάζονται πορτοφόλι ή κινητό τηλέφωνο. Ασφάλεια τραπεζικού επιπέδου: Οι συναλλαγές εξουσιοδοτούνται μέσω κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption), η οποία διαχειρίζεται εντός της εφαρμογής Revolut, ενώ τα προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται ποτέ από τους εμπόρους.

Οι συναλλαγές εξουσιοδοτούνται μέσω κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption), η οποία διαχειρίζεται εντός της εφαρμογής Revolut, ενώ τα προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται ποτέ από τους εμπόρους. Με την υποστήριξη του Revolut Register: Πρόκειται για ένα αρθρωτό σύστημα ταμείου με δύο οθόνες, σχεδιασμένο ώστε να ενοποιεί τις πληρωμές, τις τραπεζικές υπηρεσίες και τις λειτουργίες διαχείρισης του καταστήματος. Η ενσωματωμένη εφεδρική σύνδεση eSIM αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα συνδεσιμότητας, διασφαλίζοντας ότι τα τερματικά δεν τίθενται ποτέ εκτός λειτουργίας κατά τις ώρες αιχμής.

Ο Alex Codina, Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Πληρωμών της Revolut Business, αναφέρει: «Επεκτείνουμε το οικοσύστημα του Revolut Pay και αντικαθιστούμε τα ξεπερασμένα και κατακερματισμένα συστήματα ταμείων με μια αποτελεσματική εμπειρία ολοκλήρωσης πληρωμών, σχεδιασμένη να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι.»

Οι πελάτες της Revolut στο Ηνωμένο Βασίλειο που επιθυμούν να ενεργοποιήσουν το Pay with Smile μπορούν να το κάνουν μέσω της εφαρμογής Revolut. Η πραγματοποίηση πληρωμών με το Pay with Smile αποφέρει τριπλάσια RevPoints (3x), στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης της Revolut, για κάθε συναλλαγή.

Το Revolut Register θα είναι διαθέσιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο με έκπτωση 50%, στην τιμή των 349,50 λιρών Αγγλίας πλέον ΦΠΑ (προτεινόμενη λιανική τιμή: 699 λίρες Αγγλίας πλέον ΦΠΑ), για εμπόρους που εγγράφονται για το πρώτο τους τερματικό, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.