Νέοι κανόνες για τα ψηφιακά έργα και τις υπηρεσίες του Δημοσίου

Νέους κανόνες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου θέτει υπουργική απόφαση, υπό τον τίτλο “Καθορισμός Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης” που υπογράφει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Με την απόφαση αντικαθίσταται το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο του 2012 και συγκεντρώνονται οι βασικές προδιαγραφές για διαδικτυακούς τόπους, πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Η πράξη προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου, η οποία αναλαμβάνει και τον συντονισμό της παρακολούθησης της εφαρμογής της.

Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος για πολίτες και επιχειρήσεις και η προσαρμογή στις νεότερες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τη διαλειτουργικότητα.

Στις βασικές κατευθύνσεις περιλαμβάνονται η παροχή των υπηρεσιών εθνικής διάστασης μέσω του gov.gr, η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και η ενοποίηση της ψηφιακής παρουσίας των φορέων. Οι διαδικτυακοί τόποι μέσω των οποίων παρέχονται ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να φιλοξενούνται στο Κυβερνητικό Νέφος του Δημοσίου (G-Cloud), με απαιτήσεις για διαθεσιμότητα, απόδοση και ασφάλεια.

Η απόφαση περιλαμβάνει επίσης κανόνες για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, την προστασία δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια. Στην περίπτωση διαλογικών ρομπότ (chatbots), οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται ότι επικοινωνούν με σύστημα που χρησιμοποιεί αλγορίθμους ΤΝ και όχι με άνθρωπο, ενώ οι φορείς καλούνται να αξιολογούν συστηματικά την απόδοσή τους.

Στους κανόνες περιλαμβάνονται ακόμη ο περιορισμός της εξάρτησης από συγκεκριμένες τεχνολογίες ή προμηθευτές, η εξέταση λύσεων λογισμικού ανοικτού κώδικα (open-source software) και η ενεργειακή απόδοση του λογισμικού. Για νέες ή ουσιωδώς τροποποιημένες απαιτήσεις ψηφιακών υπηρεσιών καθιερώνεται αξιολόγηση διαλειτουργικότητας πριν από τη σχετική απόφαση του φορέα.

Η εφαρμογή θα παρακολουθείται με δείκτες απόδοσης, ενώ προβλέπεται δημοσίευση έκθεσης για την κατάσταση της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Η υπουργική απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ Β΄ 5470 της 9ης Σεπτεμβρίου 2026.