Η TP-Link διευρύνει τη στρατηγική της συνεργασία με τη Daisat, νέο επίσημο διανομέα της σειράς VIGI στην Ελλάδα

Η TP-Link, παγκόσμιος πάροχος λύσεων δικτύωσης και smart home προϊόντων, ανακοινώνει τη διεύρυνση της συνεργασίας της με τη Daisat, η οποία αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του επίσημου διανομέα της σειράς επαγγελματικών λύσεων επιτήρησης VIGI στην Ελλάδα.

Η νέα αυτή συμφωνία έρχεται ως συνέχεια της μακρόχρονης και επιτυχημένης συνεργασίας των δύο εταιρειών. Ως επίσημος μεταπωλητής της TP-Link, η Daisat έχει εδραιώσει μια σχέση που χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, συνέπεια και κοινή προσήλωση στην ποιότητα. Με βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αποτελεί έναν πολύτιμο στρατηγικό εταίρο για την TP-Link.

Με την ανάληψη της επίσημης διανομής της VIGI, η Daisat ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα των επαγγελματικών συστημάτων ασφαλείας, παρέχοντας στο δίκτυο συνεργατών της πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων επιτήρησης της TP-Link.

Η VIGI αποτελεί τη σειρά επαγγελματικών λύσεων επιτήρησης της TP-Link, σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες επιχειρήσεων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει κάμερες δικτύου, συστήματα καταγραφής και ολοκληρωμένες δυνατότητες διαχείρισης, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα εικόνας, έξυπνες λειτουργίες ανίχνευσης και αξιόπιστη λειτουργία.

«Η ανάθεση της διανομής της σειράς VIGI στη Daisat αποτελεί τη φυσική εξέλιξη μιας σχέσης που έχει χτιστεί πάνω στην εμπιστοσύνη και τη συνέπεια», δήλωσε ο Γιώργος Καυκάς, Channel Sales Manager Enterprise BU «Η Daisat έχει αποδείξει διαχρονικά την αξία της ως συνεργάτης, μέσα από την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό και την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών της αγοράς. Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία και το ισχυρό δίκτυο που έχει αναπτύξει θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της VIGI στην Ελλάδα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που προχωράμε μαζί σε αυτό το νέο στάδιο της συνεργασίας μας.»

Μέσα από τη διευρυμένη συνεργασία, το ολοκληρωμένο portfolio λύσεων της TP-Link συνδυάζεται με την εμπορική εμπειρία και την εξειδίκευση της Daisat, με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των σύγχρονων αναγκών επαγγελματιών και επιχειρήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της επιτήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα VIGI και τη διαθεσιμότητά τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα πωλήσεων της Daisat.