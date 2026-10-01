Η CPI αναλαμβάνει την διανομή των προϊόντων VIGI στην Ελληνικά αγορά

H CPI Α.Ε. ανακοινώνει την νέα της συνεργασία με την TP-Link Hellas, αναλαμβάνοντας την επίσημη διανομή των προϊόντων VIGI στην Ελληνική αγορά. Η σειρά προϊόντων VIGI διαθέτει μια πλήρη γκάμα λύσεων βιντεοεπιτήρησης και απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs). Όλα τα προϊόντα VIGI είναι πλήρως συμβατά με το υπόλοιπο οικοσύστημα δικτυακών λύσεων της TP-Link όπως το Omada έχοντας επενδύσει και σε σειρές καμερών με προηγμένες λειτουργίες AI. Η CPI, κατέχοντας ήδη ηγετική θέση στον τομέα της επαγγελματικής επιτήρησης, με την στρατηγική αυτή συνεργασία, διευρύνει το portfolio της στο IP Surveillance & Video Analytics έχοντας την δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Ο Άρης Παπαθάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της CPI, δήλωσε χαρακτηριστικά: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την συνεργασία με την TP-Link Hellas. Με τα προϊόντα της VIGI καλύπτουμε ένα κενό που είχαμε στο portfolio μας στο Surveillance απευθυνόμενοι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με δεδομένη την αξιοπιστία των προϊόντων της, η TP-Link επενδύει σημαντικά στο brand VIGI με προηγμένη τεχνολογία και καινοτόμες λύσεις. Είμαστε σίγουροι ότι οι συνεργάτες μας θα αγκαλιάσουν την νέα αυτή συνεργασία.

Ο Γιώργος Καυκάς, Channel Sales manager B2B της TP-Link για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία της TP-Link Hellas με την CPI Α.Ε. αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εδραίωση της σειράς VIGI στην ελληνική αγορά επαγγελματικής ασφάλειας. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών της CPI ενισχύουν την προσπάθειά μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες, έξυπνες και αξιόπιστες λύσεις επιτήρησης (CCTV) σε σύγχρονες επιχειρήσεις. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σύμπραξη θα προσφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες μας και θα θέσει νέα πρότυπα στην B2B αγορά.