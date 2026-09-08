DigiMa: Εκπαίδευση νέας γενιάς για τους επαγγελματίες του digital marketing

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και οι αυτοματισμοί (ΑΙ, automation platforms, optimization tools) κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στην καθημερινότητα του digital marketer, η γνώση αυτών των εργαλείων και του τρόπου αξιοποίησής τους καθορίζει το μέλλον της εργασίας. Όποιος σταματά, έστω και για λίγο, να μαθαίνει, είναι σαν να κατεβαίνει από ένα τρένο που δεν ξέρει αν και πότε θα ξαναπρολάβει! Το «παρέμεινε στην αιχμή των εξελίξεων» δεν είναι μότο, είναι κανόνας επαγγελματικής επιβίωσης.

Με 12 χρόνια λειτουργίας, περισσότερους από 2.200 απόφοιτους, το DigiMa παραμένει σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση σε digital marketing. Είτε σε μορφή ασύγχρονης, e-learning εκπαίδευσης (e-DigiMa Foundations) για όσους ξεκινούν, είτε σε live μορφή στην αίθουσα ή απομακρυσμένα (DigiMa Advanced) για όσους / όσες ασχολούνται ήδη με το αντικείμενο, το πρόγραμμα προσφέρει cutting edge γνώσεις και δεξιότητες για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία.

Tο DigiMa Advanced προσφέρεται δια ζώσης στην αίθουσα και μέσω live streaming και απευθύνεται σε επαγγελματίες του μάρκετινγκ, του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδιοκτήτες e-shop, content creators, social media managers, performers, από brands, retailers, agencies ή freelancers. Οι συμμετέχοντες από τη μεριά του πελάτη θέλουν να έχουν ισχυρή άποψη για τη σωστή επιλογή των μέσων, το σχεδιασμό των καμπανιών, το budgeting και το reporting για την μέτρηση των αποτελεσμάτων. Από τη μεριά των παρόχων υπηρεσιών digital marketing το ζητούμενο είναι η πιο βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των πλατφορμών, η πιο αποτελεσματική και συνδυαστική χρήση τους, πάντα στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής. Οι εκπαιδευτές είναι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κορυφαία στελέχη από agencies, retailers, service providers, επιλεγμένοι για την γνώση τους στα επιμέρους αντικείμενα: content creation με εργαλεία AI, SEO, Google & Meta ads, YouTube, TikiTok, LinkedIn, marketing automations, web analytics. Workshops, real life παραδείγματα, case studies της ελληνικής αγοράς και η υλοποίηση ενός digital marketing plan σε πραγματική εταιρεία (το project) κάνουν την εκπαίδευση πρακτική, εφαρμοσμένη και άμεσα εφαρμόσιμη.

Στο e-learning πρόγραμμα e-DigiMa Foundations η μάθηση είναι ασύγχρονη, μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας, από το χώρο του καταρτιζόμενου σε ημέρες και ώρες που αυτός επιλέγει. Η θεματολογία είναι αντίστοιχη του DigiMa Advanced αλλά ξεκινά από τις βασικές γνώσεις, γι αυτό δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στο αντικείμενο. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει βιντεοδιαλέξεις, tutorials, μελέτη ηλεκτρονικών πηγών, case studies, δραστηριότητες, εργασίες, ασκήσεις και tests εξάσκησης και αξιολόγησης, με την καθοδήγηση ενός καθηγητή – συμβούλου για κάθε εκπαιδευόμενο.

Τα δύο προγράμματα είναι σχεδιασμένα σε λογική συμπληρωματικότητας και αλληλουχίας: το e-DigiMa Foundations αποτελεί το πρώτο βήμα στην θεωρητική και πρακτική γνώση των εργαλείων digital marketing, το DigiMa Advanced εμβαθύνει σε επαγγελματικές γνώσεις.

Και επειδή όπως είπαμε η γνώση σε σταματά ποτέ, η κοινότητα των αποφοίτων, το DigiMa alumni, κλειστές ομάδες σε LinkedIn σε Facebook, οργανώνει εκδηλώσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου σε σύγχρονα θέματα καθώς και networking events.

Οι νέες σειρές ξεκινούν τον Οκτώβριο. Το DigiMa Advanced υλοποιείται μία φορά το χρόνο, Οκτώβριο με Φεβρουάριο και προσφέρει 6 μονάδες ECTS, το e-DigiMa Foundations, διάρκειας 2,5 μηνών, έχει τρεις εκπαιδευτικές σειρές το χρόνο, Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Μάιο και 3 μονάδες ECTS. Φυσικά με το κύρος και την εγκυρότητα του Κέντρου δια βίου μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών!