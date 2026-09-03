Η TCL παρουσιάζει στην IFA 2026 τη σειρά TAB A1 με δύο διαφορετικές εμπειρίες θέασης

Η TCL, κορυφαία εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και Νο. 1 παγκοσμίως μάρκα στις τηλεοράσεις Mini LED και στις τηλεοράσεις πολύ μεγάλων διαστάσεων, παρουσίασε σήμερα στην IFA 2026 τη σειρά TCL TAB A1. Η σειρά, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι χρήστες παρακολουθούν περιεχόμενο, διαβάζουν, μαθαίνουν και εργάζονται σε ένα tablet.

Η σειρά περιλαμβάνει τα TCL TAB A1, TCL TAB A1 NXTPAPER, TCL TAB A1 Plus και TCL TAB A1 Plus NXTPAPER. Η TCL έχει διαμορφώσει τη σειρά γύρω από δύο βασικές επιλογές: το μέγεθος της οθόνης και την εμπειρία θέασης.

Η σειρά TCL TAB A1 έχει διαμορφωθεί γύρω από δύο βασικούς άξονες: το μέγεθος της οθόνης και την εμπειρία προβολής. Τα μοντέλα 11 ιντσών δίνουν έμφαση στη φορητότητα, ενώ τα μοντέλα Plus των 12,2 ιντσών προσφέρουν μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας για ψυχαγωγία και παραγωγικότητα. Σε κάθε μέγεθος, τα μοντέλα με Standard Display έχουν σχεδιαστεί για καθημερινή ψυχαγωγία, ενώ τα μοντέλα NXTPAPER προσφέρουν επιπλέον εμπειρίες θέασης, ειδικά προσαρμοσμένες για ανάγνωση, μάθηση και πολύωρη χρήση.

«Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα tablets με πολύ διαφορετικούς τρόπους, από streaming και περιήγηση στο διαδίκτυο έως μελέτη, ανάγνωση και εργασία. Με τη σειρά TCL TAB A1, δημιουργήσαμε μια πιο ξεκάθαρη γκάμα επιλογών, με δύο εναλλακτικά μεγέθη οθονών και δύο διακριτές εμπειρίες θέασης, διευκολύνοντας έτσι περισσότερους ανθρώπους να βρουν το tablet που εντάσσεται φυσικά στην καθημερινότητά τους», δήλωσε ο Stefan Streit, Chief Marketing Officer της TCL Europe.

Δύο εναλλακτικά μεγέθη οθονών, δύο διαφορετικές εμπειρίες προβολής

Για όσους μεταφέρουν συχνά το tablet τους μεταξύ σπιτιού, σχολείου, εργασίας και ταξιδιών, τα μοντέλα TCL TAB A1 των 11 ιντσών συνδυάζουν λεπτό σχεδιασμό 6,2 mm με ανάλυση 2.1K και ρυθμό ανανέωσης έως 90Hz.

Τα μοντέλα TCL TAB A1 Plus των 12,2 ιντσών προσφέρουν ανάλυση 2.4K, αναλογία διαστάσεων 3:2 και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Οι μεγαλύτερες οθόνες τους προσφέρουν περισσότερο χώρο για παρακολούθηση ταινιών, περιήγηση σε ιστοσελίδες, επεξεργασία εγγράφων και χρήση λειτουργίας split-screen.

Η δεύτερη επιλογή αφορά στην εμπειρία προβολής. Τα μοντέλα με Standard Display προσφέρουν ευκρινή και ομαλή εικόνα για streaming, περιήγηση στο διαδίκτυο και καθημερινή ψυχαγωγία. Τα μοντέλα με NXTPAPER Display απευθύνονται σε χρήστες που αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην ανάγνωση, τη μελέτη ή την εργασία μέσω tablet. Οι τεχνολογίες anti-glare και anti-reflection, ο περιορισμός του μπλε φωτός σε επίπεδο hardware και οι επιλέξιμες λειτουργίες προβολής συμβάλλουν σε μια πιο άνετη εμπειρία θέασης για διαφορετικούς τύπους περιεχομένου.

TCL TAB A1: Καθημερινή φορητή ψυχαγωγία

Το TCL TAB A1 έχει σχεδιαστεί για χρήστες που αναζητούν ένα φορητό tablet για streaming, περιήγηση στο διαδίκτυο, social media και καθημερινή χρήση.

Η οθόνη 11 ιντσών με ανάλυση 2.1K προσφέρει 2112 × 1320 pixels και προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης έως 90Hz. Τα λεπτά περιθώρια 6,7 mm δημιουργούν μια πιο ευρύχωρη επιφάνεια θέασης, ενώ το μεταλλικό unibody σώμα σε απόχρωση Space Blue, με πάχος 6,2 mm και βάρος 430 g, μεταφέρεται εύκολα από δωμάτιο σε δωμάτιο, στις καθημερινές μετακινήσεις ή στα ταξίδια. Η πιστοποίηση IP54 προσφέρει επιπλέον προστασία από τη σκόνη και τις τυχαίες πιτσιλιές νερού.

Ο επεξεργαστής MediaTek Helio G100 συνδυάζεται με 6GB RAM, δυνατότητα επέκτασης RAM έως 10GB και 128GB εσωτερικής αποθήκευσης. Η υποστήριξη καρτών microSD έως 2TB προσφέρει περισσότερο χώρο για εφαρμογές, βίντεο και προσωπικά αρχεία.

Η μπαταρία χωρητικότητας 8.000mAh, με φόρτιση έως 20W, υποστηρίζει μεγαλύτερης διάρκειας χρήση για ψυχαγωγία. Τα τέσσερα ηχεία προσφέρουν πιο γεμάτο ήχο, ενώ η εμπρόσθια κάμερα 5MP και η οπίσθια κάμερα 8MP με autofocus υποστηρίζουν βιντεοκλήσεις, φωτογραφίες και σάρωση εγγράφων.

Το TCL TAB A1 διαθέτει Android 16 και υποστηρίζει πρακτικές λειτουργίες AI για αναζήτηση, σύνταξη κειμένου, μετάφραση και καθημερινή οργάνωση.

TCL TAB A1 NXTPAPER: Άνετη θέαση όπου και αν σας οδηγεί η μέρα

Για όσους χρησιμοποιούν το tablet τους για κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία, το TCL TAB A1 NXTPAPER φέρνει την τεχνολογία οθόνης της TCL με αίσθηση χαρτιού σε έναν ελαφρύ σχεδιασμό 11 ιντσών. Η οθόνη 2.1K NXTPAPER συνδυάζει τεχνολογίες anti-glare και anti-reflection με περιορισμό του μπλε φωτός σε επίπεδο hardware και προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις προβολής. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν πιο άνετη θέαση κατά τη διάρκεια πολύωρης ανάγνωσης, μελέτης και περιήγησης στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές εμπειρίες προβολής. Το Regular Mode υποστηρίζει πλήρη έγχρωμη απεικόνιση για ψυχαγωγία και καθημερινές εφαρμογές. Το Color Paper Mode προσφέρει μια πιο απαλή, παρόμοια με χαρτί απεικόνιση, διατηρώντας παράλληλα τα χρώματα, ενώ το Ink Paper Mode δημιουργεί μια πιο εστιασμένη, μονόχρωμη εμπειρία για ανάγνωση και περιεχόμενο που βασίζεται κυρίως σε κείμενο.

Η οθόνη προσφέρει τυπική φωτεινότητα 400 nits και έως 500 nits σε λειτουργία Sunlight Display Mode. Με βάρος 426 g και πάχος 6,2 mm, το TCL TAB A1 NXTPAPER είναι το ελαφρύτερο μοντέλο της σειράς. Το μεταλλικό unibody σώμα σε απόχρωση Aerolite Grey διαθέτει πιστοποίηση IP54 για προστασία από τη σκόνη και τις τυχαίες πιτσιλιές νερού.

Στο εσωτερικό, ο επεξεργαστής MediaTek Helio G100 συνδυάζεται με 6GB RAM, δυνατότητα επέκτασης RAM έως 10GB και 128GB αποθηκευτικού χώρου. Η μπαταρία 8.000mAh και η φόρτιση έως 20W υποστηρίζουν εργασία και ψυχαγωγία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το TCL Note και η συμβατότητα με το T-Pen 2 υποστηρίζουν χειρόγραφες σημειώσεις, σχεδίαση και οργάνωση σημειώσεων. Παράλληλα, το Google Gemini, το Circle to Search with Google και τα εργαλεία παραγωγικότητας της TCL μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να βρίσκουν πληροφορίες, να επεξεργάζονται κείμενο και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές τους εργασίες.

TCL TAB A1 Plus: Μεγαλύτερη οθόνη για περισσότερη ψυχαγωγία

Το TCL TAB A1 Plus έχει σχεδιαστεί για όσους προτιμούν μια μεγαλύτερη οθόνη για ταινίες, περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας, gaming, περιήγηση στο διαδίκτυο και κοινή οικογενειακή ψυχαγωγία.

Η οθόνη 12,2 ιντσών με ανάλυση 2.4K συνδυάζει ανάλυση 2400 × 1600 pixels, αναλογία διαστάσεων 3:2 και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Με τυπική φωτεινότητα 450 nits και έως 550 nits σε λειτουργία Sunlight Display Mode, η μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής προσφέρει περισσότερο χώρο για ψυχαγωγία, ιστοσελίδες, έγγραφα και χρήση split-screen.

Με την πλατφόρμα Snapdragon 4 Gen 2, το TCL TAB A1 Plus διαθέτει 6GB RAM, δυνατότητα επέκτασης RAM έως 10GB και 128GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να προσθέσουν κάρτα microSD έως 2TB για μεγαλύτερες συλλογές πολυμέσων και αρχείων.

Το tablet συνδυάζει μπαταρία 8.000mAh με φόρτιση έως 20W, τέσσερα ηχεία και εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα. Παρά τη μεγαλύτερη οθόνη του, το μεταλλικό unibody σώμα σε απόχρωση Space Blue έχει πάχος 6,7 mm και βάρος 542 g.

Τα προαιρετικά αξεσουάρ T-Pen 2, Smart Keyboard Case και Flip Case επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόζουν το tablet στις ανάγκες τους, είτε για ψυχαγωγία, είτε για σημειώσεις, είτε για ελαφριά παραγωγική χρήση.

TCL TAB A1 Plus NXTPAPER: Παραγωγικότητα και ψυχαγωγία σε μεγάλη οθόνη

Στην κορυφή της σειράς, το TCL TAB A1 Plus NXTPAPER συνδυάζει οθόνη 12,2 ιντσών με ανάλυση 2.4K, τεχνολογία NXTPAPER και χαρακτηριστικά που ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Η οθόνη NXTPAPER με αναλογία διαστάσεων 3:2 και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz προσφέρει άνετο χώρο για ανάγνωση εγγράφων, οργάνωση σημειώσεων, συμμετοχή σε συσκέψεις, εργασία σε πολλαπλές εφαρμογές και ψυχαγωγία σε μεγάλη οθόνη. Η οθόνη προσφέρει τυπική φωτεινότητα 400 nits και έως 500 nits σε λειτουργία Sunlight Display Mode.

Το Nano Crystal Shield Glass, το OmniSoft Light System και οι προηγμένες λειτουργίες eye comfort συμβάλλουν στη μείωση της αντανάκλασης και της καταπόνησης των ματιών σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης.

Το ειδικό NXTPAPER Key προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στις τρεις εμπειρίες προβολής του tablet. Το Standard Mode υποστηρίζει πλήρη έγχρωμη απεικόνιση για ψυχαγωγία και καθημερινές εφαρμογές. Το Color Paper Mode προσφέρει πιο απαλή απεικόνιση για εικονογραφημένο περιεχόμενο, περιήγηση και ανάγνωση, ενώ το Ink Paper Mode υποστηρίζει εστιασμένη μονόχρωμη προβολή. Παράλληλα, οι customizable gestures μπορούν να προσφέρουν ταχύτερη πρόσβαση σε λειτουργίες AI, εφαρμογές και το περιβάλλον NXTPAPER.

Το TCL Note υποστηρίζει χειρόγραφες σημειώσεις, κείμενο, ηχογράφηση και οργάνωση σημειώσεων. Με συμβατό T-Pen 2, οι χρήστες μπορούν να γράφουν, να σχεδιάζουν και να εργάζονται με το χέρι, αξιοποιώντας τη μεγαλύτερη επιφάνεια της οθόνης. Εργαλεία με υποστήριξη AI μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη σύνοψη, την αναδιατύπωση και τη δομή των σημειώσεων.

Η πλατφόρμα Snapdragon 4 Gen 2 συνδυάζεται με 6GB RAM, δυνατότητα επέκτασης RAM έως 10GB και 256GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου. Η μπαταρία 10.000mAh, με φόρτιση έως 33W, προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία για εργασία, μελέτη και ψυχαγωγία.

Το tablet, σε απόχρωση Aerolite Grey, έχει πάχος 6,7 mm και βάρος 556 g και διαθέτει τέσσερα ηχεία, δύο μικρόφωνα, καθώς και εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα 8MP. Τα T-Pen 2, Smart Keyboard Case και Flip Case διατίθενται ως προαιρετικά αξεσουάρ.

Λειτουργίες AI και παραγωγικότητας

Και τα τέσσερα μοντέλα της σειράς TCL TAB A1 διαθέτουν Android 16 και συνδυάζουν υπηρεσίες της Google με λειτουργίες παραγωγικότητας που έχει αναπτύξει η TCL.

Ανάλογα με το μοντέλο και την αγορά, στις διαθέσιμες λειτουργίες περιλαμβάνονται τα Google Gemini, Circle to Search with Google, Writing Assist, Text Assist, Smart Translator, Real-Time Subtitles, Smart Voice Memo, TCL Note, Magic Hub και εργαλεία διαχείρισης πολλαπλών παραθύρων.

Οι λειτουργίες αυτές υποστηρίζουν πρακτικές καθημερινές εργασίες, όπως η αναζήτηση πληροφοριών, η μετάφραση περιεχομένου, η βελτίωση κειμένων, η οργάνωση σημειώσεων και η εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών.

Αξεσουάρ για διαφορετικούς τρόπους εργασίας

Το προαιρετικό T-Pen 2 προσφέρει 4.096 επίπεδα ευαισθησίας στην πίεση και εναλλάξιμες μύτες για γραφή και σχεδίαση. Το προαιρετικό Smart Keyboard Case προσφέρει μια πιο οικεία εμπειρία πληκτρολόγησης για το σχολείο ή την εργασία, ενώ το Flip Case υποστηρίζει πολλαπλές γωνίες θέασης και γραφής.

Για το TCL TAB A1 NXTPAPER υποστηρίζονται επίσης Kid-Proof Case και passive stylus, με τη διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο των πακέτων να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά και το κανάλι πώλησης.