Η TCL διευρύνει τις φιλοδοξίες της στην αγορά των smartphones με τη σειρά P80 στην IFA 2026

Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και την τεχνολογία οθονών, παρουσίασε τη σειρά TCL P80 στην IFA 2026. Η σειρά, που περιλαμβάνει τα TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro και TCL P80, ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες των χρηστών μέσα από τρεις σαφώς διαφοροποιημένες προτάσεις, με έμφαση στη φωτογραφία με smartphone, την άνετη θέαση, την καθημερινή απόδοση και τον λεπτό σχεδιασμό.

Αξιοποιώντας την εμπειρία οθόνης NXTPAPER AMOLED που παρουσιάστηκε στην MWC 2026, η TCL φέρνει τώρα την τεχνολογία στα TCL P80 Ultra και TCL P80 Pro. Συνδυάζοντας τα ζωντανά χρώματα και τη βαθιά αντίθεση της AMOLED με τεχνολογίες NXTPAPER σχεδιασμένες για τον περιορισμό των αντανακλάσεων και της έκθεσης στο μπλε φως, και οι δύο συσκευές προσφέρουν πιο άνετη θέαση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η εμπειρία αυτή, που βασίζεται στην εξειδίκευση της TCL στις κινητές συσκευές και τις οθόνες, συμπληρώνεται από προηγμένες δυνατότητες φωτογραφίας, ισχυρές επιδόσεις και αξιόπιστη αυτονομία, διαμορφώνοντας μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη premium πρόταση smartphone.

Το TCL P80 Ultra αποτελεί την πιο προηγμένη πρόταση smartphone της TCL μέχρι σήμερα και ηγείται της σειράς διαθέτοντας ειδική κάμερα 50MP με περισκοπικό τηλεφακό 3×, προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερη ελευθερία στο καδράρισμα μακρινών αντικειμένων, πορτρέτων και στιγμιοτύπων δρόμου. Το TCL P80 Pro προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό οθόνης 1.5K NXTPAPER AMOLED, ευέλικτου συστήματος καμερών, μπαταρίας 5800mAhκαι αποθηκευτικού χώρου έως 512GB. Ολοκληρώνοντας τη σειρά, το TCL P80 συνδυάζει λεπτό προφίλ και μεγάλη οθόνη 1.5K AMOLED, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν ένα προσιτό smartphone που εστιάζει στα βασικά της καθημερινότητας.

«Το σημερινό smartphone δεν αρκεί απλώς να μας κρατά διαρκώς συνδεδεμένους. Πρέπει να μας βοηθά να περνάμε εύκολα από τη μία δραστηριότητα στην άλλη — από το να απαθανατίζουμε μια μακρινή στιγμή και να διαβάζουμε στις μετακινήσεις μας, μέχρι να διαχειριζόμαστε τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις και να απολαμβάνουμε την ψυχαγωγία μας — αλλά και να μας δίνει τη δυνατότητα να αποσυνδεόμαστε πιο εύκολα, όταν το επιλέγουμε», δήλωσε ο Stefan Streit, Chief Marketing Officer της TCL Europe. «Με το P80 Ultra παρουσιάζουμε το πιο προηγμένο smartphone της TCL μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας την τελευταία τεχνολογία οθόνης NXTPAPER AMOLED, προηγμένες δυνατότητες φωτογραφίας, υψηλές επιδόσεις και αξιόπιστη αυτονομία μπαταρίας σε μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία. Με τη νέα σειρά P80, κάνουμε ακόμη ένα βήμα προς τον στόχο μας να προσφέρουμε σε περισσότερους καταναλωτές πιο προηγμένες εμπειρίες mobile τεχνολογίας και ουσιαστική αξία στην καθημερινότητά τους, έχοντας παράλληλα στο επίκεντρο την ψηφιακή τους ευεξία».

TCL P80 Ultra: Φέρνει τις μακρινές στιγμές πιο κοντά



Το TCL P80 Ultra έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν μεγαλύτερη ελευθερία όταν φωτογραφίζουν μακρινές στιγμές. Ξεχωρίζει χάρη στην κάμερα 50MP με περισκοπικό τηλεφακό 3× και οπτική και ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας (OIS + EIS), που διευκολύνει το zoom σε μακρινά θέματα διατηρώντας τις εικόνες καθαρές και σταθερές. Το σύστημα καμερών περιλαμβάνει επίσης κύρια κάμερα 50MP με αισθητήρα 1/1,56 ιντσών και OIS + EIS, υπερευρυγώνια κάμερα 8MP με αυτόματη εστίαση για ευρύτερα πλάνα και εμπρόσθια κάμερα 32MP για καθαρές selfies και βιντεοκλήσεις.

Για περισσότερη δημιουργικότητα στην καθημερινή φωτογραφία, η λειτουργία MuseFilm imaging προσφέρει πέντε ενσωματωμένα φίλτρα που επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν γρήγορα την όψη και την αίσθηση των φωτογραφιών τους. Είτε πρόκειται για πορτρέτα, λήψεις από στιγμιότυπα στον δρόμο ή αυθόρμητες καθημερινές στιγμές, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν ένα πιο προσωπικό ύφος χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες εφαρμογές επεξεργασίας.

Η οθόνη έχει σχεδιαστεί τόσο για ψυχαγωγία όσο και για άνετη καθημερινή χρήση. Η οθόνη 6,83 ιντσών 1.5K NXTPAPER AMOLED προσφέρει ανάλυση 2772 × 1280, ρυθμό ανανέωσης 120Hz, μέγιστη φωτεινότητα έως 3200 nits και κάλυψη έως 100% της χρωματικής γκάμας DCI–P3, εξασφαλίζοντας καθαρή λεπτομέρεια, ομαλή κίνηση και ζωντανά χρώματα σχεδόν σε κάθε συνθήκη φωτισμού.

Η τεχνολογία NXTPAPER έχει σχεδιαστεί ώστε η πολύωρη χρήση της οθόνης να είναι πιο ξεκούραστη για τα μάτια. Συνδυάζει λειτουργίες σε επίπεδο hardware και software που συμβάλλουν στη μείωση των αντανακλάσεων, στον περιορισμό της έκθεσης στο μπλε φως και στην αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος ανάλογα με το περιβάλλον. Οι ειδικές επιστρώσεις που περιορίζουν τις αντανακλάσεις βελτιώνουν την ορατότητα ακόμη και σε έντονο ηλιακό φως, ενώ οι διαφορετικές ρυθμίσεις προσαρμόζουν αυτόματα την οθόνη για πιο άνετη χρήση τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Ένα ειδικό πλήκτρο NXTPAPER προσφέρει άμεση πρόσβαση σε διαφορετικά στυλ προβολής. Το Paper Mode διαθέτει ρυθμιζόμενους χρωματικούς τόνους που θυμίζουν χαρτί για ανάγνωση και περιήγηση, ενώ το Max Ink Mode μετατρέπει την οθόνη σε μονόχρωμη διάταξη χωρίς περισπασμούς, σχεδιασμένη για συγκεντρωμένη ανάγνωση και μεγαλύτερης διάρκειας χρήση με χαμηλότερη κατανάλωση μπαταρίας.

Στο εσωτερικό, το TCL P80 Ultra βασίζεται στην πλατφόρμα MediaTek Dimensity 7400 Elite, με 8GB RAM και δυνατότητα επέκτασης RAM έως 16GB με αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου, ώστε οι εφαρμογές να λειτουργούν ομαλά ακόμη και σε multitasking. Οι επιλογές αποθηκευτικού χώρου φτάνουν έως τα 512GB, προσφέροντας άφθονο χώρο για φωτογραφίες, βίντεο, εφαρμογές και λήψεις. Η μπαταρία 5800mAh με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης έως 45W έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει άνετα μια ολόκληρη ημέρα φωτογράφισης, streaming και συνδεσιμότητας.

TCL P80 Pro: Ένα ολοκληρωμένο smartphone με επίκεντρο την οθόνη

Για πολλούς χρήστες, η επιλογή smartphone σημαίνει εξισορρόπηση διαφορετικών, συχνά αντικρουόμενων αναγκών. Μια φωτεινή και λεπτομερής οθόνη μπορεί να επηρεάζει την αυτονομία, ενώ πιο ισχυρές δυνατότητες φωτογραφίας ή μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος μπορούν να αφήσουν σε δεύτερο πλάνο άλλες καθημερινές ανάγκες.

Το TCL P80 Pro έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ισορροπία. Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται η οθόνη 6,83 ιντσών 1.5K NXTPAPER AMOLED με ανάλυση 2772 × 1280, ρυθμό ανανέωσης 120Hz, μέγιστη φωτεινότητα έως 3200 nits και κάλυψη έως 100% της χρωματικής γκάμας DCI-P3. Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει ευκρινές κείμενο, ζωντανές εικόνες και ομαλή κύλιση σε εργασία, social media και ψυχαγωγία.

Η τεχνολογία NXTPAPER προσθέτει στην εμπειρία AMOLED ένα επιπλέον επίπεδο άνεσης, συνδυάζοντας τεχνολογία περιορισμού του μπλε φωτός, μετατροπή φυσικού φωτός, ομοιομορφία φωτισμού σε επίπεδο pixel, αντιθαμβωτική επεξεργασία επιφάνειας και adaptive color-temperature controls. Σε φωτεινά περιβάλλοντα, οι αντανακλάσεις μειώνονται, ενώ σε πιο σκοτεινές συνθήκες η φωτεινότητα και η θερμοκρασία χρώματος προσαρμόζονται για πιο άνετη θέαση.

Μέσω του ειδικού πλήκτρου NXTPAPER, οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ της τυπικής λειτουργίας προβολής και των λειτουργιών NXTPAPER. Το Paper Mode διαθέτει τέσσερα ρυθμιζόμενα χρωματικά προφίλ εμπνευσμένα από το χαρτί, ενώ το Max Ink Mode υποστηρίζει μονόχρωμη ανάγνωση και μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε επιλεγμένες εφαρμογές για μια πιο στοχευμένη εμπειρία.

Το TCL P80 Pro συνδυάζει μπαταρία 5800mAh με υποστήριξη ενσύρματης φόρτισης έως 45W και επιλογές αποθηκευτικού χώρου έως 512GB. Το σύστημα καμερών του βασίζεται σε κύρια κάμερα 50MP με αισθητήρα 1/1,56 ιντσών και οπτική και ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας, πλαισιωμένη από υπερευρυγώνια κάμερα 8MP με αυτόματη εστίαση και εμπρόσθια κάμερα 32MP. Η πλατφόρμα MediaTek Dimensity 7400 Elite, σε συνδυασμό με 8GB φυσικής RAM και δυνατότητα επέκτασης RAM έως 16GB μέσω του αποθηκευτικού χώρου, υποστηρίζει άμεση απόκριση στο καθημερινό multitasking.

TCL P80: Λεπτός σχεδιασμός για την καθημερινότητα

Μια μεγάλη οθόνη μπορεί να κάνει την ψυχαγωγία και την ανάγνωση πιο καθηλωτικές, μπορεί όμως να οδηγήσει και σε ένα τηλέφωνο που είναι αδικαιολόγητα ογκώδες στο χέρι ή την τσέπη.

Το TCL P80 τοποθετεί τον λεπτό σχεδιασμό στο επίκεντρο. Με πάχος περίπου 7,5mm, έχει διαμορφωθεί ώστε να προσφέρει πιο άνετη εμπειρία μεγάλης οθόνης για την καθημερινή επικοινωνία, την κατανάλωση περιεχομένου και την ψυχαγωγία.

Η οθόνη 6,83 ιντσών 1.5K AMOLED προσφέρει ανάλυση 2772 × 1280, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα έως 3200 nits. Σε αντίθεση με τα P80 Ultra και P80 Pro, το TCL P80 δεν διαθέτει τεχνολογία NXTPAPER ούτε το πλήκτρο NXTPAPER.

Το σύστημα καμερών περιλαμβάνει κύρια κάμερα 50MP με οπτική σταθεροποίηση εικόνας, υπερευρυγώνια κάμερα 8MP και εμπρόσθια κάμερα 32MP. Η πλατφόρμα MediaTek Dimensity 7300 Elite υποστηρίζει τις καθημερινές εφαρμογές και το multitasking, με 8GB φυσικής RAM και δυνατότητα επέκτασης RAM έως 16GB μέσω του αποθηκευτικού χώρου.

Οι διαθέσιμες επιλογές αποθηκευτικού χώρου είναι 128GB και 256GB, ανάλογα με την αγορά και το κανάλι πώλησης. Μια μπαταρία 5000mAh και υποστήριξη ενσύρματης φόρτισης έως 45W ολοκληρώνουν μια εμπειρία σχεδιασμένη για πρακτική καθημερινή χρήση.

Με επίκεντρο την καθημερινή εμπειρία χρήσης

Σε ολόκληρη τη σειρά P80, η TCL έχει δώσει έμφαση στις εμπειρίες που συνεχίζουν να έχουν σημασία και μετά την πρώτη ημέρα χρήσης. Και τα τρία μοντέλα διαθέτουν διπλά ηχεία με DTS και αντοχή σε νερό και σκόνη IP68, καθώς και επιλεγμένα χαρακτηριστικά προστασίας που έχουν δοκιμαστεί υπό συνθήκες MIL–STD-810H. Κάθε μοντέλο περιλαμβάνει επίσης προστατευτική θήκη στη συσκευασία, προσφέροντας επιπλέον προστασία από την πρώτη στιγμή που ο χρήστης αρχίζει να χρησιμοποιεί τη συσκευή του.

Πρακτικές λειτουργίες AI υποστηρίζουν καθημερινές εργασίες αναζήτησης, μετάφρασης και παραγωγικότητας. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ανά περιοχή και μοντέλο, περιλαμβάνονται τα Google Gemini, Circle to Search, υπότιτλοι σε πραγματικό χρόνο, μετάφραση πρόσωπο με πρόσωπο, ταυτόχρονη διερμηνεία, υποστήριξη κειμένου και λειτουργίες Smart Voice Memo.

Η σειρά αποτυπώνει επίσης μια ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Chris Lefteri, ειδικό στον σχεδιασμό χρωμάτων, υλικών και φινιρισμάτων. Οι προσεκτικά μελετημένες αναλογίες, τα φινιρίσματα και οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες γύρω από την κάμερα προσδίδουν σε κάθε μοντέλο τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, διατηρώντας παράλληλα μια συνεκτική σχεδιαστική ταυτότητα σε ολόκληρη τη σειρά.

Συνολικά, η σειρά P80 αξιοποιεί την 27ετή εμπειρία της TCL στην κινητή, ενισχύοντας τη θέση της ως ένα εξειδικευμένο brand στην κατηγορία των smartphones και καθιστώντας την premium mobile τεχνολογία προσβάσιμη σε περισσότερους καταναλωτές.