Η Apple αναδιαμορφώνει τις χρεώσεις του App Store στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Apple προχωρά σε εκτεταμένες αλλαγές στους επιχειρηματικούς όρους για τις εφαρμογές που διανέμονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγοντας νέο σύστημα προμηθειών για το App Store, τις εναλλακτικές πληρωμές και τη διανομή εφαρμογών εκτός του επίσημου καταστήματός της. Οι developers μπορούν ήδη να υπογράψουν τους νέους όρους, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι αλλαγές προέκυψαν μετά από συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιλύουν τις διαφωνίες σχετικά με τους εμπορικούς όρους και την εναλλακτική διανομή εφαρμογών. Το νέο μοντέλο αντικαθιστά το προηγούμενο, πιο σύνθετο σύστημα και μεταφέρει όλους τους developers που διανέμουν εφαρμογές στην ΕΕ σε ένα ενιαίο πλαίσιο όρων.

Προμήθειες από 5% έως 26%

Για εφαρμογές που διανέμονται μέσω του App Store και χρησιμοποιούν το Apple In-App Purchase, η βασική προμήθεια διαμορφώνεται στο 26% επί των πωλήσεων ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών. Για τη μεγάλη πλειονότητα των developers, συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετέχουν στο App Store Small Business Program, στο Mini Apps Partner Program ή στο Video Partner Program, καθώς και για αυτόματα ανανεούμενες συνδρομές μετά το πρώτο έτος, η προμήθεια θα ανέρχεται στο 15%.

Οι εφαρμογές του App Store που χρησιμοποιούν εναλλακτικό σύστημα επεξεργασίας πληρωμών θα επιβαρύνονται με προμήθεια 20%, η οποία μειώνεται στο 10% για τους developers που εντάσσονται στα παραπάνω προγράμματα. Όταν μια εφαρμογή παραπέμπει τον χρήστη σε εξωτερικό website για την ολοκλήρωση της αγοράς, η χρέωση θα είναι 15%, ή 10% για τους developers που δικαιούνται το μειωμένο ποσοστό.

Για εφαρμογές που διανέμονται μέσω εναλλακτικών app marketplaces ή απευθείας από το web, η Apple θα επιβάλλει Core Technology Commission 5% στις ψηφιακές συναλλαγές. Η νέα προμήθεια αντικαθιστά το Core Technology Fee, μια χρέωση ανά εγκατάσταση για developers που επιτυγχάνουν εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα. Καταργούνται επίσης το initial acquisition fee και το store services fee.

Περισσότερες επιλογές πληρωμών

Οι developers στην ΕΕ θα μπορούν πλέον να προσφέρουν το Apple In-App Purchase ταυτόχρονα με εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής, δυνατότητα που προηγουμένως δεν επιτρεπόταν. Μπορούν να επιλέγουν μεταξύ του συστήματος της Apple, δικής τους επεξεργασίας πληρωμών, παραπομπής σε website ή συνδυασμού αυτών των επιλογών.

Η επιλογή των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής θα πρέπει να παραμένει σταθερή για 12 μήνες. Η Apple προβλέπει επίσης συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι εναλλακτικές επιλογές πληρωμών στους χρήστες.

Οι αλλαγές συνδέονται με την εφαρμογή του Digital Markets Act στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο DMA, που εγκρίθηκε το 2022, απαιτεί από εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως «gatekeepers», μεταξύ αυτών η Apple, να ανοίξουν ορισμένες υπηρεσίες και πλατφόρμες τους σε τρίτους. Η Apple έχει υποστηρίξει ότι οι απαιτήσεις του App Store και του συστήματος πληρωμών της συνδέονται με την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών.

Περιορισμοί για ανηλίκους και εναλλακτική διανομή

Στους νέους όρους περιλαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για αγορές από ανηλίκους. Οι εφαρμογές της κατηγορίας Kids στο App Store δεν θα μπορούν να περιλαμβάνουν links προς websites για την ολοκλήρωση συναλλαγών. Για χρήστες κάτω των 18 ετών, εφαρμογές που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πληρωμές ή παραπέμπουν σε εξωτερικό website θα πρέπει να διαθέτουν parental gate, ώστε να απαιτείται η συμμετοχή γονέα ή κηδεμόνα πριν από την αγορά.

Για παιδιά κάτω των 13 ετών, οι εφαρμογές του App Store δεν θα μπορούν να παραπέμπουν σε websites για συναλλαγές. Σε κράτη-μέλη όπου απαιτείται γονική συναίνεση για ψηφιακές ενέργειες και σε μεγαλύτερες ηλικίες, τα μέτρα θα προσαρμόζονται ανάλογα.

Η Apple διευρύνει επίσης τα κριτήρια για εταιρείες και οργανισμούς που μπορούν να λειτουργούν εναλλακτικά app marketplaces ή να διανέμουν εφαρμογές μέσω web στην ΕΕ. Μεταξύ των επιλέξιμων περιπτώσεων περιλαμβάνονται εισηγμένες εταιρείες, επιχειρήσεις που έχουν λάβει venture funding από καθιερωμένη επενδυτική εταιρεία, οργανισμοί που έχουν ολοκληρώσει οικονομικό έλεγχο από αδειοδοτημένο λογιστή, καθώς και κυβερνητικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Οι εφαρμογές που διανέμονται εκτός App Store θα εξακολουθήσουν να περνούν από τη διαδικασία Notarization της Apple, έναν βασικό έλεγχο που εστιάζει στη λειτουργικότητα και στην προστασία από σοβαρές απειλές.