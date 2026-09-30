Η AI γίνεται γεωπολιτικό προνόμιο

«Για να βελτιώνεσαι, πρέπει να αλλάζεις· για να είσαι τέλειος, πρέπει να αλλάζεις συχνά», έλεγε ο Winston Churchill. Το «Europe 2031», που δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρες, είναι μια ομολογία: η Ευρώπη δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να αλλάξει με την ταχύτητα που απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη. Αν η AI γίνει υποδομή ισχύος, η ήπειρος κινδυνεύει να την καταναλώνει αντί να τη διαμορφώνει. Το πραγματικό διακύβευμα αφορά εκείνον που θέτει τους όρους της οικονομίας, της εργασίας, της ασφάλειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας.

Η παλιά ευρωπαϊκή βεβαιότητα καταρρέει. Επί δεκαετίες, η ήπειρος πίστευε ότι η ρύθμιση, η βιομηχανική τεχνογνωσία και η ενιαία αγορά αρκούν για να μετατρέπουν την τεχνολογική πρόοδο σε κοινό όφελος. Στην AI, όμως, η ισχύς έχει υλικό αποτύπωμα: υπολογιστική ισχύ, ενέργεια, ημιαγωγούς, data centers και πρόσβαση στα πιο προηγμένα μοντέλα. Με αυτά εκτός ευρωπαϊκού ελέγχου, η «κυριαρχία» καταλήγει εύηχο σύνθημα. Σε μια αγορά που επιταχύνει, η αδράνεια μετατρέπεται γρήγορα σε εξάρτηση από τις επιλογές άλλων.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να «φωτίσει» το «Europe 2031», ένα πενταετές νοητικό πείραμα από αναλυτές με έδρα τις Βρυξέλλες. Φαντάζεται μια Ευρώπη οικονομικά και πολιτικά περιθωριοποιημένη, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα αποκτούν το πάνω χέρι στην AI. Στο σενάριό του, οι αμερικανικές επενδύσεις σε data centers εκτινάσσονται, η Κίνα πρωταγωνιστεί στη ρομποτική και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υιοθετούν την τεχνολογία καθυστερημένα. Η περιορισμένη ευρωπαϊκή υπολογιστική ισχύς και η εξάρτηση από αμερικανικά frontier models μετατρέπουν την πρόσβαση σε προηγμένη AI σε γεωπολιτικό προνόμιο, αφήνοντας στην Ουάσιγκτον ισχυρότερο λόγο για το ποιος προηγείται.

Το ερώτημα, άλλωστε, αφορά την ικανότητα μιας περιοχής να διαπραγματεύεται πρόσβαση σε κρίσιμες δυνατότητες και να ασκεί πολιτική επιρροή, χωρίς να περιμένει αποφάσεις από παρόχους εκτός των συνόρων της. Η απήχησή του ξεπέρασε τον κύκλο των τεχνολογικών αναλυτών και το κείμενο διαβάστηκε από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς η συζήτηση αγγίζει πλέον την οικονομία, την πολιτική και την ασφάλεια της ηπείρου.

Η Ελλάδα έχει έναν πρόσθετο λόγο να προσέξει. Ο κίνδυνος βρίσκεται στην αποσπασματική υιοθέτηση εργαλείων AI, όταν αυτή βαφτίζεται στρατηγική. Η πανδημία προσφέρει το προηγούμενο: η τηλεργασία και η ευελιξία παρουσιάστηκαν ως μόνιμη τομή, όμως πολλοί οργανισμοί επέστρεψαν γρήγορα στις παλιές συνήθειες. Η AI μπορεί να έχει την ίδια μοίρα: εντυπωσιακά πιλοτικά προγράμματα, χωρίς αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο και χωρίς πραγματικούς μοχλούς διαπραγμάτευσης.

Υπάρχει και μια βαθύτερη κοινωνική παγίδα. Κάθε υπόσχεση ότι η τεχνολογία θα εξοικονομήσει χρόνο συναντά έναν κόσμο εργασίας που μεταφράζει το κέρδος ταχύτητας σε περισσότερες απαιτήσεις. Ένα εργαλείο που συντάσσει, αναλύει ή οργανώνει γρηγορότερα μπορεί να γίνει αφορμή για μεγαλύτερο φόρτο, όχι για περισσότερο χρόνο και καλύτερη ζωή. Αυτό είναι το AI fatigue: όχι ο φόβος μπροστά στη μηχανή, αλλά η εξάντληση από το διαρκές context switching. Γι’ αυτό η απάντηση χρειάζεται περισσότερα από τεχνολογία. Επαγγελματίες και επιχειρήσεις χρειάζεται να διεκδικήσουν αξία βάσει αποτελέσματος, με κριτήριο την κρίση, το αποτέλεσμα και την ευθύνη τους.

Το «Europe 2031» αποδεικνύεται χρήσιμο ακριβώς ως προειδοποίηση. Φέρνει στο κέντρο το σωστό ερώτημα: πόσα ευρωπαϊκά data centers θα χτιστούν, ποιον θα υπηρετούν, με ποιους όρους και ποιος θα κρατά το κλειδί; Η Ευρώπη χρειάζεται υποδομές και διαπραγματευτική ισχύ, αλλά και κοινωνικό συμβόλαιο. Αλλιώς, η AI θα γίνει ένας ακόμη μηχανισμός εξάρτησης: το κέρδος θα συγκεντρώνεται αλλού και το κόστος θα διαχέεται στην κοινωνία.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Κινητή Τηλεφωνία & Τηλεπικοινωνιες