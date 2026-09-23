Η DOTSOFT αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έξυπνου Οδηγού Πόλης του Δήμου Οιχαλίας

Η DOTSOFT Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων του Δήμου Οιχαλίας». Στο πλαίσιο του έργου, η DOTSOFT θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και προβολής της τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Οιχαλίας. Η λύση θα συγκεντρώνει πληροφορίες για τοπικές επιχειρήσεις, σημεία ενδιαφέροντος, εκδηλώσεις, προσφορές και δραστηριότητες, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο ενημέρωσης και περιήγησης.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαδικτυακή πύλη και εφαρμογή για κινητές συσκευές, διαδραστικές και πολυμεσικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές ξεναγήσεις, Push Notifications, λειτουργίες γεωεντοπισμού, εργαλεία συμμετοχής των χρηστών και δυνατότητες προβολής προσφορών και προωθητικών ενεργειών των τοπικών επιχειρήσεων.

Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Οιχαλίας επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών όχι απλώς για την παροχή πληροφοριών, αλλά ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης.

Ο νέος Έξυπνος Οδηγός αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη προβολή των επιχειρήσεων της περιοχής, στην ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής ταυτότητας του Δήμου, στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και στη δημιουργία ενός σύγχρονου καναλιού επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου Οιχαλίας για την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες προβολής, ενημέρωσης και συμμετοχής για δημότες, επαγγελματίες και επισκέπτες.

Με την ανάληψη του έργου, η DOTSOFT συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της σε έργα Smart Cities, e-Tourism και ψηφιακού μετασχηματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της για τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και προσβάσιμων ψηφιακών υπηρεσιών.

Το έργο αποτελεί μέρος της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Οιχαλίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.