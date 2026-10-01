Η Google παρουσιάζει το νέο μοντέλο αιχμής, το Gemini 4 Argon

Η Google είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει το νέο μοντέλο αιχμής, το Gemini 4 Argon.

Το Gemini 4 Argon προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις σε σύνθετες ροές εργασίας σε πραγματικές συνθήκες, σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η επιχειρηματική εργασία που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση (όπως τα νομικά και τα οικονομικά), καθώς και η άμυνα στον κυβερνοχώρο. Παράλληλα, αυξάνει σημαντικά το όριο παραγωγής tokens στο 1 εκατομμύριο — το υψηλότερο όριο στην αγορά.

Προγραμματισμός ( Coding ): Σημειώνει νέο κορυφαίο ρεκόρ (SOTA) στο εργαλείο αξιολόγησης DeepSWE v1.1 (77,9%), το οποίο μέτρα την απόδοση ενός μοντέλου σε πραγματικές, σύνθετες εργασίες μηχανικής λογισμικού μεγάλης διάρκειας.

Σημειώνει νέο κορυφαίο ρεκόρ (SOTA) στο εργαλείο αξιολόγησης DeepSWE v1.1 (77,9%), το οποίο μέτρα την απόδοση ενός μοντέλου σε πραγματικές, σύνθετες εργασίες μηχανικής λογισμικού μεγάλης διάρκειας. Κυβερνοάμυνα: Στο CWE-bench, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα του μοντέλου να αποκαθιστά ευπάθειες ασφαλείας, ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την υψηλότερη βαθμολογία 68%.

Στο CWE-bench, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα του μοντέλου να αποκαθιστά ευπάθειες ασφαλείας, ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την υψηλότερη βαθμολογία 68%. Εργασίες Γνώσης ( Knowledge work ): Το Argon καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον δείκτη Vals Index, ο οποίος μετρά τον οικονομικό αντίκτυπο σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, ο προγραμματισμός, τα νομικά και τα φορολογικά.

Το Argon καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον δείκτη Vals Index, ο οποίος μετρά τον οικονομικό αντίκτυπο σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, ο προγραμματισμός, τα νομικά και τα φορολογικά. Εντός της Google: Χιλιάδες εργαζόμενοι της Google χρησιμοποιούν ήδη το Argon σε εξειδικευμένες ροές εργασίας προγραμματισμού και έρευνας, από τη μεταφορά κωδικοποιημένων βιβλιοθηκών από C/C++ σε Rust, έως τον εντοπισμό ευκαιριών βελτιστοποίησης μνήμης σε data centers, οι οποίες εκτιμάται ότι μπορούν να αποδεσμεύσουν περισσότερα από 300 TiB μνήμης, καθώς και σε πολλά ακόμη.

Καθώς τα μοντέλα αιχμής γίνονται όλο και πιο ικανά, η ασφαλής διάθεσή τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Google. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία πραγματοποιεί αρχικά δοκιμές με επιλεγμένους συνεργάτες μέσω του προγράμματος Fairwind, πριν προχωρήσει σε ευρύτερη διάθεση, ξεκινώντας με επί πληρωμή πελάτες του API και συνδρομητές του Google AI Ultra.