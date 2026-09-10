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Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου

Online shopping στην Ελλάδα: ίδιο click, διαφορετικές συνήθειες

infocomBy 2 Mins Read Μελέτες
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Η Focus Bari παρακολουθεί συστηματικά τη σχέση των Ελλήνων με το διαδίκτυο από το 1995.  Μέσα από τη Focus on Tech Life | Web, καταγράφει διαχρονικά τις τάσεις και τις αλλαγές που διαμορφώνουν την online συμπεριφορά τους.  Η νέα έκδοση εστιάζει στο online shopping, αναδεικνύοντας πώς εξελίσσεται σήμερα η αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων στο διαδίκτυο.

8 στους 10 Έλληνες ψωνίζουν onlineΤο 80% των Ελλήνων χρηστών internet ηλικίας 16-64 ετών έχει πραγματοποιήσει online αγορές το τελευταίο εξάμηνο, με μικρές διαφορές μεταξύ των γενεών: 76% στη Gen Z και 82% τόσο στους Millennials όσο και στη Gen X.

Οι Millennials δίνουν τον ρυθμό στις online αγορές: Πραγματοποιούν τις περισσότερες αγορές, 29 κατά μέσο όρο μέσα σε ένα εξάμηνο και καταγράφουν παράλληλα τη μεγαλύτερη συνολική δαπάνη, που φτάνει τα 1.159 €.

Κοινές επιλογές, διαφορετικό ψηφιακό καλάθι για κάθε γενιά: Ρούχα, παπούτσια και delivery αποτελούν κοινό πυρήνα online αγορών και για τις τρεις γενιές, με τα ρούχα να βρίσκονται στην κορυφή (44% Gen Z, 41% Millennials, 43% Gen X). Από εκεί και πέρα, το ψηφιακό καλάθι διαφοροποιείται ανά γενιά, με τη Gen Z να στρέφεται περισσότερο σε μετακινήσεις και ταξίδια.

Χρεωστική κάρτα για όλους, digital wallets περισσότερο για τη Gen ZΗ χρεωστική κάρτα παραμένει η βασική επιλογή πληρωμής και στις τρεις γενιές, ενώ η Gen Z ξεχωρίζει στη χρήση digital wallets (41%), έναντι 34% στους Millennials και 26% στη Gen X.

Δείτε όλη την παρουσίαση της έρευνας εδώ

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