Huawei Intelligent World 2035: Turning Vision into Action

Με βάση τις νέες απαιτήσεις που δημιουργεί το agentic AI, η Huawei παρουσίασε 10 βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των υποδομών έως το 2035:

AI με μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερες δυνατότητες

Η ανάπτυξη της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (AGI) θα βασιστεί σε συστήματα που θα μπορούν να κατανοούν, να μαθαίνουν και να εκτελούν ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος εργασιών. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στη γλωσσική, την ενσώματη και την επιστημονική νοημοσύνη.

Πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύς με χαμηλότερο κόστος

Οι αυξανόμενες ανάγκες του AI απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Η Huawei εκτιμά ότι τα computing clusters θα χρειαστεί να αυξήσουν την κλίμακά τους κατά 100 φορές, ενώ το κόστος εκτέλεσης εργασιών από AI agents θα πρέπει να μειωθεί έως και 1.000 φορές. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη αναμένεται να έχουν συστήματα όπως τα SuperPoDs.

Συστήματα που δεν αποθηκεύουν απλώς δεδομένα, αλλά υποστηρίζουν γνώση και μνήμη

Καθώς οι AI agents αναλαμβάνουν πιο σύνθετες εργασίες, τα συστήματα αποθήκευσης θα πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται όχι μόνο δεδομένα, αλλά και γνώση και μνήμη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακρίβεια και την προέλευση των πληροφοριών.

Δίκτυα σχεδιασμένα για τις ανάγκες του AI

Η αύξηση της χρήσης AI agents δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες ανάγκες μεταφοράς δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στα ίδια τα δίκτυα, με στόχο ταχύτερη, σταθερότερη και πιο αποτελεσματική συνδεσιμότητα.

Πιο αποδοτικά chips για τις αυξανόμενες ανάγκες του AI

Η ανάπτυξη του AI απαιτεί chips που προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Μέσω του Tau Scaling Law, η Huawei εξετάζει νέες μεθόδους σχεδιασμού που μπορούν να βελτιώσουν τόσο την ταχύτητα όσο και την ενεργειακή απόδοση των chips.

Λειτουργικά συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για AI agents

Το Agent OS αποτελεί μια νέα προσέγγιση στα λειτουργικά συστήματα, ώστε οι AI agents να μπορούν να συντονίζουν εργασίες, να χρησιμοποιούν εργαλεία, να διατηρούν μνήμη και να συνδέονται με διαφορετικά συστήματα και υπηρεσίες.

AI σε περισσότερες συσκευές και σε περισσότερες καθημερινές εφαρμογές

Οι δυνατότητες του AI θα επεκτείνονται σε όλο και περισσότερες συσκευές και περιβάλλοντα, επιτρέποντας στις υπηρεσίες να προσαρμόζονται στον χρήστη και να λειτουργούν απρόσκοπτα μεταξύ διαφορετικών συσκευών.

Οχήματα που μαθαίνουν και προσαρμόζονται συνεχώς

Στον τομέα της έξυπνης οδήγησης, τα οχήματα θα αποκτούν μεγαλύτερες δυνατότητες αυτομάθησης και προσαρμογής στις συνθήκες γύρω τους, με την ασφάλεια να παραμένει βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Νέες λύσεις ενέργειας και ψύξης για τα AI data centers

Η συνεχής αύξηση της υπολογιστικής ισχύος αυξάνει αντίστοιχα τις ανάγκες των data centers σε ενέργεια και ψύξη. Η ανάπτυξη του AI θα απαιτήσει επομένως νέες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν στα data centers να υποστηρίζουν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ με αποδοτικότερο τρόπο.

Περισσότερη ασφάλεια για έναν κόσμο με αυτόνομους AI agents

Όσο οι AI agents αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία και πρόσβαση σε δεδομένα και συστήματα, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις για κυβερνοασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας. Η ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών προστασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευρύτερη χρήση τους.