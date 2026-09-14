Το 95% των γονέων χρησιμοποιεί υπηρεσίες delivery με βασικό κίνητρο την εξοικονόμηση χρόνου

Η επιστροφή στα θρανία σηματοδοτεί το τέλος της καλοκαιρινής ανεμελιάς και την έναρξη μιας πιο απαιτητικής καθημερινότητας για χιλιάδες οικογένειες. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Wolt, οι γονείς καλούνται να διαχειριστούν ένα ολοένα και πιο σύνθετο πρόγραμμα, με τον χρόνο να αναδεικνύεται στο πιο πολύτιμο αγαθό της ημέρας.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα, αποτυπώνει τις προκλήσεις που συνοδεύουν την επιστροφή στο σχολείο αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι οικογένειες αναζητούν μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 71% των γονέων δηλώνει πως η χαλάρωση των καλοκαιρινών διακοπών έχει ήδη χαθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς (52%) αναγνωρίζουν ότι το άνοιγμα των σχολείων επαναφέρει την απαραίτητη οργάνωση και ρουτίνα στην οικογενειακή ζωή.

Σχολικά είδη, πρωινά ξυπνήματα και γεύματα στην κορυφή των προκλήσεων

Η μετάβαση στη σχολική καθημερινότητα φέρνει μαζί της και μια σειρά από υποχρεώσεις που βαραίνουν το πρόγραμμα των γονέων.

Η διαχείριση του κόστους για τα σχολικά είδη και η προσαρμογή των παιδιών στους νέους ρυθμούς αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις της περιόδου, με το 67% των γονέων να τις τοποθετεί στην κορυφή της λίστας. Παράλληλα, το 63% θεωρεί δύσκολη την επιστροφή στο πρωινό ξύπνημα, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (52%) δηλώνουν ότι δυσκολεύονται με τη μαγειρική και την προετοιμασία γευμάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Η έρευνα καταγράφει και μια λιγότερο ορατή πλευρά της καθημερινότητας: το 43% των γονέων δηλώνει ότι το να αποφασίσει τι χρειάζεται να αγοράσει προκαλεί περισσότερο άγχος από την ίδια τη διαδικασία των αγορών, ενώ το 42% περιγράφει τον προγραμματισμό των γευμάτων ως μια αδιάκοπη υποχρέωση.

Το καθημερινό στοίχημα του σχολικού κολατσιού

Σχεδόν δύο στους τρεις (62%) παραδέχονται ότι συχνά ξεμένουν από ιδέες για το τι να ετοιμάσουν για τα παιδιά τους, ενώ το 43% δυσκολεύεται να βρει την τελευταία στιγμή τα απαραίτητα υλικά που λείπουν από το σπίτι.

Παρά τις προκλήσεις, οι οικογένειες παραμένουν πιστές στις κλασικές επιλογές. Τα σάντουιτς (73%) και τα φρέσκα φρούτα (62%) κυριαρχούν στα σχολικά lunchboxes, με τη μπανάνα να αποτελεί το δημοφιλέστερο φρούτο (55%) και το γιαούρτι να αναδεικνύεται πρώτη επιλογή στα γαλακτοκομικά (38%).

Οι μητέρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της οργάνωσης

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν και τις διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από την κατανομή των ευθυνών μέσα στο σπίτι. Οι γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο από δύο φορές πιθανότερο να δηλώσουν ότι επωμίζονται οι ίδιες την κύρια ευθύνη για την επαναφορά της οικογενειακής ζωής στους κανονικούς ρυθμούς μετά τις διακοπές (68% έναντι 33% των ανδρών). Αντίθετα, οι άνδρες είναι σχεδόν δύο φορές πιο πιθανό να θεωρούν ότι οι ευθύνες μοιράζονται ισότιμα ανάμεσα στους δύο γονείς (47% έναντι 24% των γυναικών).

Οι οικογένειες αναζητούν χρόνο και λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα

Σχεδόν καθολική είναι πλέον η χρήση υπηρεσιών delivery από τις οικογένειες, καθώς το 95% των γονέων δηλώνει ότι τις χρησιμοποιεί έστω και περιστασιακά, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (52%) παραγγέλνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Η εξοικονόμηση χρόνου αποτελεί τον βασικότερο λόγο χρήσης υπηρεσιών delivery, καθώς σχεδόν οι μισοί γονείς (47%) δηλώνουν ότι τις επιλέγουν για να διευκολύνουν το απαιτητικό καθημερινό τους πρόγραμμα. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους τέσσερις (23%) δηλώνει ότι στρέφεται στις υπηρεσίες delivery για να καλύψει απρόβλεπτες ανάγκες της τελευταίας στιγμής.

Περισσότερος χρόνος για όσα έχουν πραγματική αξία

Το 88% των γονέων δηλώνει ότι αυτό που περιμένει περισσότερο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι να ακούσει τα νέα των παιδιών του μετά το σχολείο, ενώ μόλις το 40% ανυπομονεί για την προετοιμασία του βραδινού γεύματος.

Καθώς οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται με την επιστροφή στα σχολεία, όλο και περισσότεροι γονείς αναζητούν λύσεις που τους εξοικονομούν χρόνο και απλοποιούν την οργάνωση της ημέρας τους. Με τη φιλοδοξία να αποτελεί ένα πολυκατάστημα στην τσέπη του καταναλωτή, η Wolt συγκεντρώνει χιλιάδες επιλογές – από γεύματα και είδη σούπερ μάρκετ έως προϊόντα καθημερινής χρήσης – ώστε οι οικογένειες να καλύπτουν γρήγορα τις ανάγκες τους και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε όσα έχουν πραγματική σημασία.