Skroutz: +19,5% παραγγελίες και έξυπνες αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτυπά… ψηφιακά. Όπως αποτυπώνουν τα νέα στοιχεία του Skroutz, του δημοφιλέστερου marketplace στην Ελλάδα, για την περίοδο Back to School (16 Αυγούστου – 16 Σεπτεμβρίου 2026), υπήρξε αύξηση 19,5% στις παραγγελίες και 18,4% στον συνολικό τζίρο.

Οι γονείς επιλέγουν σταθερά την ταχύτητα, την ευελιξία και τη στοχευμένη έρευνα αγοράς για τον σχολικό εξοπλισμό της νέας σεζόν και τα δεδομένα της φετινής περιόδου αναδεικνύουν τέσσερις βασικές τάσεις:

Έξυπνη διαχείριση του σχολικού προϋπολογισμού

Οι καταναλωτές διαχειρίστηκαν προσεκτικά τα έξοδα της νέας χρονιάς, διατηρώντας τη Μέση Αξία Καλαθιού (38€) και τη συνολική δαπάνη ανά χρήστη σταθερά στα περσινά επίπεδα. Προκειμένου να διευκολύνουν τον προϋπολογισμό του Σεπτεμβρίου, στράφηκαν στις ευέλικτες πληρωμές, με τα προγράμματα Buy Now, Pay Later (BNPL) να επιλέγονται στο 6,7% των συναλλαγών. Η πληρωμή με κάρτα αποτέλεσε τη βασική επιλογή (74,6%), ενώ η αντικαταβολή περιορίστηκε στο 10,3%.

Παράλληλα, οι χρήστες επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα επιβράβευσης του Skroutz. Μέσα από τις Back to School αγορές διανεμήθηκαν στους καταναλωτές πάνω από 3,17 εκατ. Skroutz Coins, προσφέροντάς τους επιπλέον αγοραστική δύναμη για μελλοντικές ανάγκες.

Οι πωλήσεις της περιφέρειας & το “Fulfilled by Skroutz”

Το δίκτυο του Skroutz επιβεβαίωσε τον ρόλο του στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την εκμηδένιση των γεωγραφικών αποστάσεων. Το 33% του συνολικού τζίρου της περιόδου προήλθε από συνεργαζόμενα καταστήματα με έδρα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα το 41,8% των συνολικών παραγγελιών κατευθύνθηκε προς καταναλωτές στην επαρχία. Σε αυτή τη δυναμική, το “Fulfilled by Skroutz” αναδείχθηκε σε πολύτιμο εργαλείο για τους εμπόρους, καταγράφοντας αύξηση 128,8% στις παραγγελίες που εξυπηρέτησε. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα καταστήματα που διατήρησαν την παρουσία τους στην αποθήκη του Skroutz και τις δύο χρονιές, σημείωσαν μέση αύξηση τζίρου 19,3% στον συνολικό τους τζίρο μέσω Skroutz Marketplace.

Logistics & τεχνολογία: Στροφή στο mobile commerce και στα lockers

Το 57,1% των παραγγελιών παραδόθηκε στις θυρίδες των Skroutz Point, προσφέροντας στους γονείς την ευκολία να παραλάβουν στον δικό τους χρόνο, ενώ σχεδόν οι μισές αγορές (51,4%) πραγματοποιήθηκαν απευθείας από το κινητό μέσω του Skroutz App.

Τι μπήκε στις σχολικές τσάντες: Οι τάσεις της χρονιάς

Την 8η Σεπτεμβρίου καταγράφηκε ο μεγαλύτερος όγκος παραγγελιών. Αν και το 38,9% των καταναλωτών προχώρησε νωρίς σε αγορές σχολικών (Αύγουστος), το 61,1% ολοκλήρωσε την προετοιμασία του τον Σεπτέμβριο.

Οι κορυφαίες κατηγορίες: Οι Σχολικές Τσάντες , τα Βιβλία Εκμάθησης Αγγλικών και τα Σχολικά Βοηθήματα συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Οι , τα και τα συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον Συνδυαστικές αγορές: Το χαρτί εκτύπωσης αποτελεί σταθερή προσθήκη σε κάθε παραγγελία, καθώς περιλαμβάνεται πλέον συστηματικά στις λίστες των σχολείων. Οι γονείς το συνδύασαν άμεσα με την αγορά της βασικής γραφικής ύλης

Το χαρτί εκτύπωσης αποτελεί σταθερή προσθήκη σε κάθε παραγγελία, καθώς περιλαμβάνεται πλέον συστηματικά στις λίστες των σχολείων. Οι γονείς το συνδύασαν άμεσα με την αγορά της βασικής γραφικής ύλης Οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη αύξηση παραγγελιών: Σημαντική άνοδο στις συναλλαγές σημείωσαν τα Ακρυλικά Χρώματα Ζωγραφικής (+88,8%) και τα Συρραπτικά (+88,3%)

Σημαντική άνοδο στις συναλλαγές σημείωσαν τα Ακρυλικά Χρώματα Ζωγραφικής (+88,8%) και τα Συρραπτικά (+88,3%) Θεματολογία: Στα σχέδια των σχολικών ειδών, οι μαθητές προτίμησαν το συγκρότημα K-POP Demon Hunters, το Minecraft και θεματολογίες γύρω από το Ποδόσφαιρο

Δυναμική πορεία στην Κύπρο

Η εικόνα από την κυπριακή αγορά δείχνει ισχυρή δυναμική, με τις Back to School παραγγελίες να αυξάνονται κατά 75% και τον τζίρο (GMV) να σημειώνει άνοδο 77% σε σχέση με πέρυσι. Οι Κύπριοι καταναλωτές αποδείχθηκαν πιο προνοητικοί (κορυφαία ημέρα αγορών η 24η Αυγούστου), με το μέσο καλάθι (AOV) να διαμορφώνεται στα 44,04€.

Οι ψηφιακές συνήθειες εδραιώνονται και σε αυτήν την αγορά: το 55,9% των αγορών έγινε μέσω του Skroutz App, το 48,3% των παραγγελιών παραδόθηκε σε Skroutz Point, ενώ η χρήση κάρτας αποτέλεσε την κύρια μέθοδο πληρωμής (77,7%). Στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν οι σχολικές τσάντες, οι κασετίνες και τα παιδικά παγούρια.