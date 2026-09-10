Η LG Electronics επιταχύνει την συνεργασία με την NVIDIA στον τομέα της ρομποτικής

Η LG Electronics ανακοίνωσε ότι επιταχύνει τη συνεργασία της στον τομέα της ρομποτικής με τη NVIDIA. Φιλοξένησε ανώτατα στελέχη της NVIDIA στο Data Factory της, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας στο Yangjae της Σεούλ, προκειμένου να εξετάσουν την πορεία της συνεργασίας των δύο εταιρειών και να συζητήσουν τρόπους δημιουργίας ακόμη μεγαλύτερων συνεργειών.

Η LG Group και η NVIDIA υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας (MOU) για στρατηγική συνεργασία σε μελλοντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στα κεντρικά γραφεία της NVIDIA στη Santa Clara της Καλιφόρνια. Το γεγονός ότι οι δύο πλευρές συναντήθηκαν ξανά μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα στο Data Factory της LG δείχνει ότι οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να κινηθούν γρήγορα, ώστε να εδραιώσουν τη στρατηγική συνεργασία και να επιταχύνουν την εμπορική αξιοποίηση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της ρομποτικής.

Τα στελέχη των δύο εταιρειών εξέτασαν επίσης την τρέχουσα κατάσταση του LG Data Factory, το οποίο αναμένεται να τεθεί πλήρως σε λειτουργία έως το τέλος του έτους. Η LG έχει ήδη αναπτύξει σε μεγάλη κλίμακα τα αυτοσχεδιασμένα και δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες οικιακά ρομπότ LG CLOiD, προκειμένου να δημιουργεί, να συλλέγει και να μαθαίνει από δεδομένα.

Το LG Data Factory διαθέτει ειδικούς χώρους εκπαίδευσης, όπου τα ρομπότ εξασκούνται σε μια σειρά από διαφορετικές εργασίες, καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την επικύρωση και τη βελτιστοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν. Υπάρχει ένα αναπαραγμένο περιβάλλον κατοικίας, όπου το LG CLOiD μαθαίνει και επαναλαμβάνει εργασίες καθαρισμού. Παράλληλα, υπάρχει ένας προσομοιωμένος βιομηχανικός χώρος, βασισμένος στο εργοστάσιο πλυντηρίων της LG στο Τενεσί, όπου μονάδες LG CLOiD μετακινούν, στοιβάζουν και συναρμολογούν διάφορα εξαρτήματα. Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται επίσης στις λύσεις αυτοματισμού logistics της LG CNS, καθώς και σε έναν ειδικό χώρο όπου η LG Innotek εκπαιδεύει ρομποτικά χέρια. Τα δεδομένα που συλλέγονται από όλα αυτά τα περιβάλλοντα θα συνδέονται με το Robotics Stack της NVIDIA, όπου θα εμπλουτίζονται και θα συντίθενται, δημιουργώντας δεδομένα υψηλής ποιότητας για την εκπαίδευση ρομπότ.

Για την LG, η βασική ανταγωνιστικότητα στον τομέα του Physical AI βρίσκεται στην ικανότητα δημιουργίας ενός «data flywheel» – ενός συνεχούς κύκλου κατά τον οποίο συλλέγονται επανειλημμένα δεδομένα υψηλής ποιότητας, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη συνεχή βελτίωση των ρομπότ. Η ενσωμάτωση λεπτομερών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί επί δεκαετίες από τις δραστηριότητες της LG στη βιομηχανική παραγωγή και τα logistics, σε συνδυασμό με το Robotics Stack της NVIDIA, αναμένεται να δημιουργήσει ένα data flywheel παγκόσμιας κλάσης, το οποίο θα βοηθήσει την LG να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της.

Το Data Factory λειτουργεί ως χώρος όπου τα ρομπότ συλλέγουν δεδομένα μέσω φυσικής εκπαίδευσης, αλλά και ως βάση για την επέκταση, σύνθεση και ενίσχυση των δεδομένων εκπαίδευσης ρομπότ που συλλέγονται από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και logistics της LG, καθώς και από οικιακές συσκευές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογίες Physical AI της NVIDIA – συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών NVIDIA Omniverse, των μοντέλων ανοιχτού κόσμου NVIDIA Cosmos και της ανοιχτής πλατφόρμας ανάπτυξης ρομποτικής NVIDIA Isaac – χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη τη διαδικασία, από τη συλλογή δεδομένων έως την ανάπτυξη και εφαρμογή τους.

Οι εγκαταστάσεις του Yangjae εκτείνονται σε τέσσερις ορόφους – έναν υπόγειο και τρεις πάνω από το έδαφος – με συνολική επιφάνεια 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Μέχρι το τέλος του έτους, στις εγκαταστάσεις αναμένεται να φιλοξενούνται αρκετές εκατοντάδες ρομπότ.

Η LG σχεδιάζει επίσης να συνεχίσει να αναβαθμίζει τα συστήματα εκμάθησης και επεξεργασίας δεδομένων. Μέχρι το τέλος του έτους, τα δεδομένα εκπαίδευσης που θα συλλέγονται απευθείας στις εγκαταστάσεις, μαζί με τα δεδομένα που θα δημιουργούνται και θα εμπλουτίζονται συνθετικά μέσω των μοντέλων ανοιχτού κόσμου NVIDIA Cosmos, αναμένεται να φτάσουν συνολικά τις 100.000 ώρες. Ο όγκος αυτός αντιστοιχεί περίπου σε 12 χρόνια δεδομένων.

Η LG σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να εξελίξει το Robot Foundation Model (RFM), το οποίο αποτελεί τη βάση για τις επιδόσεις των ανθρωποειδών ρομπότ, καθώς συνεχίζει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα της ρομποτικής.

Η LG έχει χαρακτηρίσει το 2026 ως το σημείο εκκίνησης της δυναμικής επέκτασής της στον τομέα της ρομποτικής και κινείται γρήγορα για να ενισχύσει τις δυνατότητές της. Τον προηγούμενο μήνα, η εταιρεία δημιούργησε το Robotics Business Center. Το κέντρο υπάγεται απευθείας στον CEO και είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της LG στον τομέα της ρομποτικής σε ολόκληρη την εταιρεία, με στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας υλοποίησης και της αποδοτικότητας.

Η εταιρεία έχει ήδη αποκτήσει ισχυρή παρουσία στις αγορές βιομηχανικής και εμπορικής ρομποτικής και σχεδιάζει να επεκταθεί και στον τομέα των οικιακών ρομπότ. Με βάση την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της στην παραγωγή και στην ανάπτυξη βασικών εξαρτημάτων ρομποτικής, συμπεριλαμβανομένων των actuators (ενεργοποιητών), η LG διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που εκτείνονται από τα επιμέρους εξαρτήματα έως τα ολοκληρωμένα προϊόντα. Σε συνδυασμό με το Data Factory, το οποίο συλλέγει και διαχειρίζεται τα μεγάλης κλίμακας δεδομένα που απαιτούνται για την εκπαίδευση και λειτουργία των ρομπότ, αυτές οι δυνατότητες θα επιταχύνουν περαιτέρω τη μετάβαση της LG σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων ρομποτικής, με δυνατότητες τόσο στο hardware όσο και στο software.

«Μέσω της συνέργειας που δημιουργείται πάνω στην αρχή του “One LG” – συνδυάζοντας τις βασικές δυνατότητες ολόκληρου του Ομίλου – και μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με παγκόσμιους εταίρους, θα εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στον τομέα του Physical AI και θα εξελιχθούμε σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων ρομποτικής», δήλωσε ο Lyu Jae-cheol, CEO της LG Electronics.