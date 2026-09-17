LG: το Physical AI και το επόμενο κεφάλαιο εξέλιξης

Ο ρόλος των σχέσεων με τους επενδυτές (Investor Relations – IR) εκτείνεται πέρα από την επικοινωνία των οικονομικών και λειτουργικών επιδόσεων μιας εταιρείας. Περιλαμβάνει επίσης την ανάδειξη των νέων ευκαιριών που η εταιρεία βρίσκεται σε θέση να αξιοποιήσει εν μέσω των αλλαγών που συντελούνται σε διάφορους κλάδους, καθώς και τη σαφή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζει να μετατρέψει αυτές τις ευκαιρίες σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το IR συμβάλλει στην ενίσχυση της εταιρικής αξίας.

Η LG Electronics καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σαφή μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία γίνεται αντιληπτή από επενδυτές και αναλυτές παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία από τις τακτικές συναντήσεις του Τμήματος Investor Relations (IR) της εταιρείας. Στα αρχικά στάδια του επιχειρηματικού μετασχηματισμού της, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρωνόταν κυρίως στη ζήτηση και την κερδοφορία των παραδοσιακών της δραστηριοτήτων, όπως οι οικιακές συσκευές. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, καθώς αυξάνεται διεθνώς το ενδιαφέρον για το Physical AI, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τους νέους τομείς ανάπτυξης της LG Electronics: την ψύξη κέντρων δεδομένων AI (AI Data Center – AIDC), τα έξυπνα εργοστάσια, τη ρομποτική και τις λύσεις για οχήματα

Η πρόσφατη έκθεση της Morgan Stanley, LG Trio: Next Growth Chapter, αποτυπώνει αυτή την εξελισσόμενη οπτική της αγοράς. Αντί να αξιολογεί τις θυγατρικές της LG με βάση μεμονωμένους κλάδους —όπως οι οικιακές συσκευές, οι οθόνες και τα οπτικά εξαρτήματα— η έκθεση τοποθετεί την LG στο πλαίσιο του Physical AI και της επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης στον φυσικό κόσμο.

Χτίζοντας το Physical AI πάνω σε δεκαετίες εμπειρίας

Η LG, θεωρεί το Physical AI ως μια φυσική προέκταση των δυνατοτήτων που έχει αναπτύξει εδώ και δεκαετίες, αλλά και ως μια σημαντική ευκαιρία να μετατρέψει αυτές τις δυνατότητες σε νέους μοχλούς ανάπτυξης.

Στην εποχή του Physical AI, η απόδοση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί επίσης από την ικανότητα αξιόπιστης ανάπτυξης και λειτουργίας της AI σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Από αυτή την άποψη, η 70ετής επιχειρηματική εμπειρία της LG Electronics, που εκτείνεται από κατοικίες και εμπορικούς χώρους έως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με τα δεδομένα πραγματικού κόσμου που έχουν συσσωρευτεί σε αυτούς τους χώρους, αποτελούν μια ισχυρή βάση για τη μετατροπή του Physical AI σε πρακτικές και επεκτάσιμες λύσεις.

Σε όλους αυτούς τους τομείς, η LG ήδη επεκτείνει τις δυνατότητές της σε νέες εφαρμογές. Η τεχνογνωσία της στη βιομηχανική παραγωγή υποστηρίζει λύσεις για έξυπνα εργοστάσια και ρομποτική, ενώ περισσότερα από 60 χρόνια τεχνολογίας σε συμπιεστές και κινητήρες συμβάλλουν στην ανάπτυξη ρομποτικών ενεργοποιητών. Παράλληλα, οι δυνατότητές της εταιρείας στη θερμική διαχείριση συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) συμβάλλουν στην ανάπτυξη λύσεων ψύξης για AIDC.

Με βάση αυτές τις δυνατότητες, η Morgan Stanley θεωρεί ότι η LG Electronics διαδραματίζει τον ρόλο του «Physical AI Orchestrator» στο ευρύτερο οικοσύστημα One LG. Σε αυτόν τον ρόλο, η εταιρεία συνδυάζει τις τεχνολογίες αισθητήρων της LG Innotek, την τεχνογνωσία της LG Display στην οπτική εμπειρία, τις τεχνολογίες μπαταριών της LG Energy Solution, τις δυνατότητες ολοκλήρωσης συστημάτων της LG CNS και τις βασικές τεχνολογίες AI της LG AI Research, δημιουργώντας επιχειρηματικές συνέργειες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο τον Όμιλο LG.

Η επόμενη φάση της στρατηγικής μας για το Physical AI

Ωστόσο, η ισχυρή τεχνολογία και οι μεγάλες αγορές με σημαντικό δυνητικό μέγεθος από μόνες τους δεν επαρκούν. Αυτό που τελικά αξιολογούν οι κεφαλαιαγορές είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να εμπορευματοποιεί αυτά τα πλεονεκτήματα και να δημιουργεί βιώσιμα κέρδη. Ο οδικός χάρτης μας για το Physical AI περιλαμβάνει τόσο τις υφιστάμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες όσο και τις δυνατότητες που απαιτούνται για μελλοντικές εφαρμογές.

Στον τομέα του σπιτιού, η LG ενισχύει την ηγετική της θέση στο AI Home, μέσω συσκευών με δυνατότητες AI, καθώς και μέσω υπηρεσιών συνδρομής και φροντίδας. Σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, η LG διευρύνει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών για λύσεις έξυπνων εργοστασίων, συνδυάζοντας AI και ρομποτική. Παράλληλα, αξιοποιεί την τεχνογνωσία στον τομέα HVAC για να αναπτύξει την επιχειρηματική δραστηριότητα ψύξης AIDC και αναμένει να ξεκινήσει μέσα στο έτος μαζική παραγωγή ενεργοποιητών για χρήση σε ανθρωποειδή ρομπότ.

Το LG Data Factory, το οποίο βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή, δημιουργείται για να υποστηρίξει τα επόμενα στάδια αυτής της στρατηγικής. Θα λειτουργεί ως κόμβος του data flywheel του Physical AI, εκπαιδεύοντας και βελτιώνοντας το Robot Foundation Model (RFM) μας με δεδομένα πραγματικού κόσμου και επικυρώνοντάς το σε εφαρμογές ρομποτικής. Αυτός ο κύκλος συνεχούς βελτίωσης μεταξύ δεδομένων, μοντέλου και απόδοσης των ρομπότ αποσκοπεί στην επέκταση της δραστηριότητας στη ρομποτική, από τις βιομηχανικές και εμπορικές λύσεις στις οικιακές εφαρμογές.

Μετατρέποντας τον μετασχηματισμό σε αξία

Η LG πάντοτε επιδιώκει να εξελίσσει το portfolio της σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα με την ανταγωνιστικότητά της στον βασικό τομέα των οικιακών συσκευών, έχει διευρύνει την παρουσία της στο B2B μέσω των λύσεων για οχήματα και του HVAC, ενώ αναπτύσσει και επιχειρηματικές δραστηριότητες πέρα από το hardware, όπως οι υπηρεσίες συνδρομής και το webOS. Το B2B αντιπροσώπευε το 36% του μείγματος εσόδων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, και στόχος της είναι να αυξήσει το ποσοστό αυτό σε περίπου 45% έως το 2030.

Καθώς το AI μετασχηματίζει τους κλάδους της οικονομίας, το Physical AI αντιπροσωπεύει το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Η LG, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, αξιοποιώντας τις καθιερωμένες δυνατότητές και επενδύοντας σε αναδυόμενους επιχειρηματικούς τομείς που μπορούν να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η έκθεση της Morgan Stanley είναι σημαντική, καθώς αποτυπώνει την άποψη της αγοράς για τον μετασχηματισμό και τις αναπτυξιακές δυνατότητές της LG. Από εδώ και στο εξής, η LG θα συνεχίσει να αξιοποιεί τις δραστηριότητές της στον τομέα του Investor Relations, προκειμένου να αναδεικνύεται η επιχειρηματική της καινοτομία και τα απτά αποτελέσματά που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη επενδυτική αξία της LG.