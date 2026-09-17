Wolt & Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών: ασφαλέστεροι δρόμοι στις ευρωπαϊκές πόλεις

Μια νέα, πανευρωπαϊκή συνεργασία με το European Transport Safety Council (ETSC), έναν από τους κορυφαίους ανεξάρτητους οργανισμούς οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα η Wolt, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, που πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η συνεργασία, διάρκειας ενός έτους, θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο οι αστικές υποδομές επηρεάζουν την ασφάλεια πεζών, ποδηλατών και οδηγών δικύκλων στις ευρωπαϊκές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων που κινούνται καθημερινά σε αυτές.

Η συνεργασία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόοδος στην οδική ασφάλεια στην Ευρώπη παραμένει αργή. Σύμφωνα με τον τελευταίο Road Safety Performance Index του ETSC, η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε τροχιά επίτευξης μόλις του μισού της απαιτούμενης μείωσης των θανάτων από τροχαία για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός των αστικών υποδομών και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά τους δρόμους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το ETSC θα εκπονήσει ειδική μελέτη πολιτικής για ασφαλέστερες αστικές υποδομές, εξετάζοντας, με βάση διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, ζητήματα όπως ο σχεδιασμός των διασταυρώσεων, οι διαχωρισμένες υποδομές για ποδήλατα και η διαχείριση της ταχύτητας στις πόλεις, διατηρώντας πλήρη ανεξαρτησία ως προς τη σύνταξη και τα συμπεράσματα της μελέτης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν μέσα από ένα πανευρωπαϊκό webinar και ένα δια ζώσης συνέδριο, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους θεσμικών φορέων, τοπικών αρχών και ειδικών σε θέματα οδικής ασφάλειας, με στόχο να συζητηθούν τα ευρήματα και οι τρόποι με τους οποίους αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για ασφαλέστερες αστικές μετακινήσεις.

Παράλληλα, η Wolt και το ETSC θα διερευνήσουν πώς η εμπειρία των ίδιων των διανομέων μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση της διαθέσιμης γνώσης γύρω από την ασφάλεια των αστικών μετακινήσεων. Η συγκεκριμένη πτυχή της συνεργασίας βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες.

Ο Samuel Laurinkari, Vice President και Head of International Public Policy της Wolt, δήλωσε: «Οι διανομείς βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους και η ποιότητα των υποδομών επηρεάζει άμεσα την καθημερινή τους εμπειρία. Θέλουμε η συζήτηση για ασφαλέστερο σχεδιασμό των δρόμων να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με το ETSC και φιλοδοξούμε, καθώς εξελίσσεται το έργο, να βρούμε τρόπους ώστε όσα βλέπουν και βιώνουν καθημερινά οι συνεργαζόμενοι διανομείς να μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια».

Στην Ελλάδα, το «Moving the City, Responsibly» θέτει την υπεύθυνη μετακίνηση στο επίκεντρο

Η νέα συνεργασία με το ETSC έρχεται λίγους μήνες μετά την παρουσίαση στην Ελλάδα του «Moving the City, Responsibly», της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας υπεύθυνης μετακίνησης που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα η Wolt διεθνώς.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπεύθυνης μετακίνησης στις ελληνικές πόλεις.

Αφετηρία της αποτέλεσε ποιοτική και ποσοτική έρευνα, με τη συμμετοχή 980 συνεργαζόμενων διανομέων, καθώς και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και πολιτών. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και κατάρτισης για τους περισσότερους από 17.000 συνεργαζόμενους διανομείς της Wolt στην Ελλάδα, το οποίο ενσωματώνεται και στη διαδικασία onboarding των νέων συνεργατών.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από ειδική Ψηφιακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης και Κατάρτισης, δράσεις για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες διαχείρισης στόλου, ομάδες υποστήριξης και εκπροσώπους διανομέων, καθώς και έναν αναβαθμισμένο μηχανισμό αναφοράς και διαχείρισης περιστατικών που αφορούν όχι μόνο την οδική ασφάλεια, αλλά και ζητήματα βίας, παρενόχλησης και ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος της πρωτοβουλίας απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ενώ σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις σε περισσότερα από 12 σχολεία της περιφέρειας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 600 μαθητών.

«Όσο μεγαλώνει το αποτύπωμά μας στις πόλεις, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη μας απέναντί τους. Αυτή ήταν και η λογική πίσω από το Moving the City, Responsibly που ξεκινήσαμε στην Ελλάδα. Για εμάς, υπεύθυνη μετακίνηση δεν είναι μόνο το πώς οδηγούμε, αλλά το πώς κινούμαστε και συνυπάρχουμε καθημερινά στην πόλη. Η συνεργασία με το ETSC ανοίγει τώρα αυτή τη συζήτηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάζοντας στο επίκεντρο και κάτι εξίσου σημαντικό: το πώς σχεδιάζουμε τις ίδιες τις πόλεις και τις υποδομές τους.», δήλωσε ο Άκης Σταμούλης, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Η συνεργασία με το ETSC έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρωτοβουλιών που υλοποιεί η Wolt σε ευρωπαϊκές αγορές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Μεταξύ άλλων, στη Γερμανία συνεργάζεται με τη DEKRA για τη δημιουργία προγράμματος e-learning και δράσεων για συνεργαζόμενους διανομείς, στην Τσεχία υλοποιεί δράσεις με τον οργανισμό Dám respekt, στην Ουγγαρία έχει συνυπογράψει το Budapest Safety Charter, ενώ στη Ρουμανία συνεργάζεται με την ποδηλατική οργάνωση HaiCuBicla.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη του ETSC, το πανευρωπαϊκό webinar και το συνέδριο που θα ακολουθήσουν θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.